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Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
08:48 15.03.2021

В Узбекистане с 15 марта отменяют процедуру обязательного тестирования на коронавирус для пассажиров, въезжающих из-за границы через аэропорты, железнодорожные вокзалы или пограничные пункты пропуска, передает zakon.kz со ссылкой на podrobno.uz.

Согласно решению специальной республиканской комиссии, после 15 марта в стране вводится новый порядок:

лица, прибывающие воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов до регистрации на самолет или поезд;
лица, прибывающие автодорожным транспортом, должны предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (только метод ПЦР), сделанную в течение последних 72 часов. При отсутствии справки они могут сдать экспресс-тест на выявление COVID-19 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. Если результат будет отрицательный – их допустят в страну.
Отмечается, что результаты тестов для всех приезжающих пассажиров должны быть на английском или русском языках.

При этом с 25 марта пассажиры из других стран будут допускаться в Узбекистан без экспресс-тестирования, только если отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус сделан в специальных лабораториях, отвечающим стандартам качества.
Специальная республиканская комиссия поручила профильным ведомствам разработать и обнародовать список лабораторий, которые будут допущены к проведению ПЦР-тестирование на коронавирус за рубежом (не менее 10 лабораторий в каждой стране). Результаты тестов только этих медучреждений будут признаваться в Узбекистане.

В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожные или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции, сделанную методом ПЦР в течение последних 72 часов до пересечения границы, документ должен быть на русском или английском языках, - сообщил ТАСС пресс-секретарь Минздрава Узбекистана Фуркат Санаев.
Также сообщается, что в связи со значительным улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки спецкомиссия по борьбе с коронавирусом разрешила с 28 января возобновить концертно-зрелищные мероприятия и отменила требование к предприятиям общепита и развлекательным заведениям работать только с 08:00 до 23:00. При этом на всей территории республики сохраняются строгий масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет рекомендовано продолжать соблюдение режима самоизоляции.

С 1 октября 2020 года Узбекистан возобновил все виды международного транспортного сообщения и открыл свои границы для въезда граждан всех стран, в том числе туристов. В республике, по последним данным, зафиксировано 80 567 случаев заражения коронавирусом, 79 242 пациента выздоровели, 635 - умерли.

Источник - podrobno.uz
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