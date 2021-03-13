Плач Гугуши. Дочь Каримова пишет стихи в тюрьме

08:54 15.03.2021

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова пишет в тюрьме стихотворения. Одно из них опубликовала в Instagram ее дочь Иман Каримова, сообщает zakon.kz.



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https://www.zakon.kz/5061805-gulnara-karimova-pishet-v-tyurme.html?yrwinfo=1615787311550378-97195109805945387600110-production-app-host-man-web-yp-154



Благодаря очень смелым женщинам, которые недавно были выпущены из КИН-21, мы смогли получить некоторую информацию о нашей маме (Гульнаре Исламовной), ее состоянии здоровья и письмо, в котором она написала данное стихотворение. К сожалению, у нас нет никакой связи с ней: наши письма не передаются, адвокаты не впускаются, и даже телефонные звонки не разрешены. Это стихотворение отражает ее чувства и состояние души. Поистине ужасно даже представлять и думать о том, через что проходят люди в тюрьмах, особенно в Узбекистане, где нет верховенства закона.



В октябре 2013 года против Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.



18 декабря 2017 года Каримова была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет.