В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами. А плясать?

09:13 15.03.2021

Министерство образования Афганистана запретило ученицам старше 12 лет петь и танцевать на мероприятиях перед мужчинами.



Согласно новым правилам, о которых сообщили местные СМИ, учителям-мужчинам не разрешается обучать пению школьниц, которым исполнилось уже 12 лет.



Новое правило распространяется на частные и государственные школы во всех провинциях страны. Ученицам до 12 лет позволено петь лишь на публичных мероприятиях, в которые все присутствующие - женщины.



Наджиба Орин, пресс-секретарь Министерства образования, заявила Радио Озоди, что такое решение было принято из-за жалоб от родителей и учеников из-за "большой нагрузки в школе".



"Именно поэтому решено привлечь к участию в массовых мероприятиях в школах только девочек до 12 лет", добавила она.



Независимая комиссия по правам человека в Афганистане сразу отреагировала на решение министерства и заявила, что право на образование, свободу выражения мнений и доступ к искусству являются основными правами всех детей, независимо от их возраста или пола.



В соцсетях также раскритиковали решение Министерства образования. Журналистка Ручи Кумар в твиттере выразила опасения, что власти в Кабуле, следуя политике талибов, начнут ущемлять права женщин.



Однако часть пользователей поддержала решение образовательного ведомства, указав, что родители хотят обезопасить своих детей и предотвратить домогательствам.



Напомним, при власти "Талибан" в Афганистане в 1996-2001 годах женщинам запрещалось бывать в общественных местах, работать и получать образование. Практиковались побиение камнями и порка "провинившихся" женщин и девушек. Правда, последние годы талибы заявляют, что готовы предоставить афганским женщинам "все права, которые не противоречат исламу, в том числе право на образование".