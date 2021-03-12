Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева

09:14 15.03.2021

Коронавирус добрался до Центральной Азии, когда во многих странах эпидемия уже была в самом разгаре. Страны региона в середине марта с разницей в несколько дней начали сообщать о первых заразившихся.



Сначала об этом заявил Казахстан, затем Узбекистан, а после – Кыргызстан. Таджикистан долгое время отрицал, что в стране есть заболевшие. Власти вынуждены были признать наличие вируса лишь накануне приезда в Таджикистан миссии Всемирной организации здравоохранения – в самом конце апреля. А Туркменистан и по сей день отрицает наличие коронавируса в стране. Не нашли его и специалисты ВОЗ, которые также побывали в стране. Почему не нашли – до сих пор загадка. Хотя многочисленные факты говорят, что COVID-19 в стране есть.



Кыргызстан: летом стало хуже

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане зарегистрировали в середине марта 2020 года. Власти ввели локдаун на два месяца, но весна с эпидемиологической точки зрения оказалась спокойной. Настоящая волна пандемии накрыла страну только летом. Тогда, по сравнению с весной, число случаев заражения увеличилось в десять раз.



Люди болели дома и пытались лечиться самостоятельно. Некоторые умерли прямо на порогах больниц, в которые их так и не приняли: койко-мест, как и оборудования и персонала, катастрофически не хватало.



Вся тяжесть борьбы с коронавирусом легла на плечи рядовых граждан и медиков. Волонтеры развозили нуждающимся лекарства и кислородные концентраторы, обеспечивали медиков средствами индивидуальной защиты. А те, в свою очередь, круглосуточно спасали пациентов.



В июле Кыргызстан как минимум шесть раз возглавлял ежедневную мировую статистику смертности. По мнению межведомственной комиссии по коронавирусу, многие люди погибли из-за безответственности чиновников. Власти не подготовили стационары, не закупили лекарства, медоборудование и всячески бездействовали. Притом что на борьбу с эпидемией доноры выделили Кыргызстану почти $214 млн. Также, по данным комиссии, реальное количество смертей в четыре раза больше официальных данных. По официальной статистике, на сегодняшний момент в Кыргызстане выявлено 86 тысяч 640 случаев заражения коронавирусом. 1476 человек умерли.



Казахстан: салют в разгар пандемии

Как и в Кыргызстане, пик заболеваемости в Казахстане пришелся на лето. Больницы быстро заполнились пациентами. Люди лежали в коридорах. У медицинских лабораторий и аптек выстраивались длинные очереди – образовался дефицит лекарств. Препараты можно было найти на черном рынке, правда намного дороже.



Увеличилась и смертность. Дошло до того, что в крупных городах людям, чтобы забрать тела близких из моргов, приходилось ждать в очереди по несколько часов. В атмосфере повсеместного траура и бушующей болезни власти решили отпраздновать День столицы, совпадающий с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вечером 6 июля город Нур-Султан озарили пышные салюты.



Казахстан долго не включал в общую коронавирусную статистику больных и умерших от пневмонии. Вести учет таких пациентов власти страны начали только 1 августа. Медики и международные организации обвинили Казахстан в манипулировании данными и занижении реального количества жертв коронавируса. По официальным данным, на сегодняшний момент в Казахстане 269 тысяч 599 случаев заражения коронавирусом. 3468 человек умерли.



Узбекистан: медики вне статистики

О первом заразившемся COVID-19 узбекистанце стало известно 15 марта 2020 года. В стране сразу же создали карантинные центры, в которых менее чем за неделю оказалось более 28 тысяч человек. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Скорая помощь не успевала приезжать к пациентам. Те немногие, которые все же дождались "неотложку", зачастую так и не попадали в больницы.



Врачи неоднократно обращались к властям с просьбой обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Докторам из "красных" зон не выплачивали компенсации, задерживали зарплаты и вынуждали подписывать отказ от предъявления каких-либо претензий к правительству в случае заражения коронавирусом.



Согласно неофициальной информации, пандемия унесла жизни более 500 узбекистанских медиков. Официально сам Ташкент о смерти врачей не сообщает.



По официальной статистике, на сегодняшний момент в Узбекистане 80 268 случаев заражения коронавирусом. 622 человека скончались.



Таджикистан: наличие вируса признали не сразу

Таджикская служба Радио Свобода – Озоди сообщила о первых случаях заражения коронавирусом в конце марта 2020 года. Душанбе официально признал наличие COVID-19 в стране только через месяц – накануне приезда экспертной миссии ВОЗ.



Официально лечение в Таджикистане было бесплатным. Однако на деле почти за все пациентам приходилось платить самим. Местные жители рассказывали журналистам, что тратили на терапию от 400 до 1000 долларов.



Несмотря на явное нежелание признавать наличие инфекции в стране, власти Таджикистана по возможности поддерживали население. Ввели льготы и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также выделили единовременную помощь в размере $39.



В начале 2021 года президент Эмомали Рахмон объявил, что Таджикистан победил коронавирус. Последний официальный случай COVID-19 в Таджикистане зарегистрирован в середине января. При этом журналисты и эксперты официальной статистике не верят. Слишком подозрительно звучали одинаковые цифры – каждый день на протяжении нескольких месяцев Минздрав сообщал о примерно 40 заразившихся в сутки. По официальной статистике, на сегодняшний момент в Таджикистане 13 тысяч 308 случаев заражения коронавирусом. 90 человек скончались.



Туркменистан: официально вируса нет

В Туркменистане коронавируса официально нет. Во всяком случае, так утверждают власти. Не нашла вирус в Туркменистане и комиссия ВОЗ.



В свою очередь, независимые СМИ утверждают, что COVID-19 в стране есть давно и от него умерло немало людей. На условиях анонимности врачи рассказали журналистам, что минувшим летом только в Ашхабаде от коронавируса в неделю умирало около 140 человек.



О наличии коронавируса в Туркменистане также говорят косвенные признаки. Например, тела умерших от пневмонии из больниц родственникам выдают в черных пакетах и не разрешают их вскрывать. А тех, кому удается попрощаться с близкими, отправляют на карантин.



При этом в Туркменистане действуют строгие ограничения, а людей заставляют носить маски. Власти объясняют это угрозой "вредной пыли" с Аральского моря. Тестирование на коронавирус в Туркменистане есть, но справки с положительными результатами на наличие вируса на руки не выдаются.



Камилла Валиева, Настоящее время

12.03.2021