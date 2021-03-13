КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая

09:43 15.03.2021

Бизнесмена из Казахстана поймали на взятке министру здравоохранения



Министру здравоохранения и его помощнику передали 13 млн рублей.



Гражданину Казахстана вместе с россиянкой предъявили обвинение в том, что они дали взятку министру здравоохранения Республики Алтай, передает медиа-портал Сaravan.kz со ссылкой на "Известия".



12 марта региональное управление Следственного Комитета сообщило, что министру здравоохранения Алтая Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову дали взятку двое бизнесменов.



Также в роли обвиняемых выступают 32-летняя жительница Новосибирска и 28-летний гражданин Казахстана. Им предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу лично и в особо крупном размере. Дело для задержанных осложняет то, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.



По данным следствия, преступление совершалось с июля 2020 по февраль 2021 года. Бизнесмены передали главе здравоохранения в общей сложности 13 млн рублей, потому что хотели заключить госконтракты на поставку средств индивидуальной защиты с некоторыми организациями.



Казахстанца посадили под стражу, россиянку изолировать не стали.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут следствие по уголовному делу. Они обыскиват офисы обоих предприятий в Новосибирске, а также допрашивают свидетелей.

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Коваленко и Туюнчекова задержали утром 10 марта. Сперва считалось, что общая сумма взяток - примерно 4,6 млн рублей, но после информацию пересмотрели. Также по данным телеканала РЕН ТВ в туалете частного дома министра обнаружили тайник, в котором хранились 5,8 млн рублей.



Автор: Анастасия Белоусова