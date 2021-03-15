Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов

09:46 15.03.2021

Кому отдают сокровища "КазАгро"



РАСУЛ РЫСМАМБЕТОВ

15 Мар 2021,



Частное мнение по новостям KASE (9-12 марта)

S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Республики Казахстан на уровне "BBB-/A-3", прогноз "Стабильный".



S&Pтакже подтвердили рейтинг Казахстана по национальной шкале "kzAAA". Оценка переводов и конвертируемости остается на уровне "BBB".



Прогноз "Стабильный" отражает ожидания того, что государственные и внешние балансы останутся сильными в течение следующих двух лет. Мы также ожидаем преемственности в разработке политики.



Самый высокий рейтинг от S&P Казахстан получал почти 10 лет назад, в ноябре 2011 года – BBB+. Затем в феврале 2015 года агентство снизило рейтинг республики до BBB и еще через год, в феврале 2016-го – до BBB-.



Рейтинги от трех ведущих агентств – S&P, Fitch, Moody’s присваиваются государствам и компаниям для облегчения оценки стабильности заемщика, то есть при покупке долговых инструментов от стран и фирм с рейтингами – инвесторы делают быструю оценку по рейтингам.



Инвестиционным рейтингом считается BBB- и выше, то есть с этого уровня инвесторы покупают бумаги с умеренным уровнем риска. Чем выше рейтинг, тем дешевле для страны занимать средства на международном рынке.



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ШАБДАРБАЕВ А.Т. был избран членом правления Казахстанской жилищной компании (КЖК). Так как в сообщении компании указаны лишь инициалы, речь, скорее всего, идет об Алмасе Тынышбаевиче (не родственник ШАБДАРБАЕВА Амангельды Смагуловича).



До избрания в КЖК А. Шабдарбаев трудился в руководстве сернокислотного завода "Казатомпром".



В функции КЖК (бывшая Казахстанская ипотечная компания) входит стимулирование ипотечного рынка Казахстана. Акционером является холдинг "Байтерек".



Руководителем КЖК является Адиль МУХАМЕДЖАНОВ, сын Бектаса МУХАМЕДЖАНОВА, одного из первых директоров института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента.



На сайте КЖК указано, что до назначения в данную госструктуру, Адиль Мухамеджанов 8 лет был в совете директоров "АзияКредит Банка".



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С 12 марта на KASE открываются торги международными облигациями (в евро) Министерства финансов Российской Федерации с годовыми купонами в 1,85% и 1,125%.



Так как российская экономика крупнее и более диверсифицированная, чем тенге – вероятно казахстанские инвесторы будут смотреть на эти облигации как на инструмент инвестирования тоже.



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Ранее упомянутая Казахстанская Жилищная Компания привлекла на KASE 12 марта 15 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 11% годовых.



75% было выкуплено банками второго уровня.



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Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 9 марта 15,2 млрд тенге, под бумаги со средневзвешенной доходностью к погашению 9,27 % годовых.



10 марта – Минфин занял 1,7 млрд тенге под 10,25 годовых.



12 марта министерство заняло 14,8 млрд тенге под бумаги со средневзвешенной доходностью к погашению 9,37 % годовых.



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ТОО "Казахстанские коммунальные системы" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании и ее облигаций, прогноз "Стабильный".



Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне "В+" со "Стабильным" прогнозом.



На конец 2019 года, 99% ТОО "Казахстанские коммунальные системы" принадлежало Магде ИДРИСОВОЙ, супруге бизнесмена Динмухамета ИДРИСОВА.



В начале 2019 года Идрисов проиграл апелляцию Нацбанку страны и все же был вынужден вернуть 25 млрд тенге, которые занимал под его гарантию "Qazaq банк", после чего практически не появлялся в новостях.



В декабре 2020 года Forbes посчитал его состояние и понизил Динмухамета Идрисова до 39 места в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана.



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АО "Сентрас Секьюритиз" объявило, что их включили в список инвестиционных компаний, заключивших договоры о доверительном управлении с ЕНПФ и



включенных в Реестр ЕНПФ.



Теперь в реестре ЕНПФ управляющих компаний, которым можно перечислять пенсионные средства в управление, больше компаний.



Список компаний, соответствующих требованиям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР):



АО "First Heartland Jysan Invest"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Halyk Global Markets"

АО "ДО Народного Банка Казахстана "HalykFinance"

АО "First Heartland Capital"

АО "Сентрас Секьюритиз"

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Единственный акционер Аграрной кредитной корпорации (АКК) - холдинг "КазАгро" - принял решение о реализации права преимущественной покупки 12 633 932 простых акций общества на общую сумму в 12 633 932 000 (12,6 млрд) тенге.



В протоколе указано, что оплату надо произвести имуществом "КазАгро". Можно предположить, что с присоединением "КазАгро" к холдингу "Байтерек" менеджмент таким образом упрощает поглощение и передает часть имущества от холдинга "КазАгро" в АКК.