КырБуза. Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается

09:49 15.03.2021

15 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Активисты во главе с блогером Чингизом Капаровым продолжают сбор подписей за лишение статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова и Розу Отунбаеву.



Как сообщил 24.kg Чингиз Капаров, пока собрано 30 тысяч подписей.



Для того чтобы внести народную инициативу в парламент, необходимо 300 тысяч достоверных подписей. Чингиз Капаров отметил, что акция будет продолжаться до тех пор, пока ее инициаторы не соберут необходимое количество подписей для внесения документа в парламент.



Активисты считают, что Роза Отунбаева в 2010 году не участвовала в выборах в качестве альтернативного кандидата. Напомним, Сооронбай Жээнбеков был вынужден на волне народных протестов в октябре 2020-го досрочно уйти в отставку. "Во время правления обоих страна понесла недопустимые потери", - считает Чингиз Капаров.



Сбор подписей проходит в Бишкеке в здании "Илбирс" на площади Ала-Тоо с 10.00 до 18.00 каждые пятницу и субботу.