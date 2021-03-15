 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.03.2021
10:17  В Тадже за контрабанду задержан шеф Джайхунского УВД Солехзода
10:01  Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента
09:57  Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов
09:53  "Свой-чужой". До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко, - А.Ажиев
09:49  КырБуза. Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
09:46  Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов
09:43  КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая

09:14  Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева
09:13  В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами. А плясать?
08:54  Плач Гугуши. Дочь Каримова пишет стихи в тюрьме
08:51  Кыргызстан эвакуирует маленьких басмачат из Сирии
08:48  Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
08:33  Как заставить ребенка чувствовать вину за белый цвет кожи. О моральном терроре в Америке
08:30  Уволена преподаватель БухГУ, назвавшая подарок студентов "мелочью"
08:26  Уволенный за развал работы мажор-раздолбай Надыров возглавил КазРеспцентр развития здравоохранения
07:20  На юге Казахстана образован новый район - Сауран (не путать с Сауроном)
07:15  Джеруйская показуха. Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
01:13  Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство
01:11  Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке
00:50  Россия как единственная оставшаяся еще Европа, - В.Можегов
00:42  Кульбит Зеленского: как "учитель Голобородько" превратился в Бонапарта, - "МК"
00:10  Беспилотники-камикадзе. Всплеск новой военной революции, - В.Щербаков
00:06  Вашингтон и Москва, похоже, навязывают Кабулу временное правительство, - А.Серенко
Воскресенье, 14.03.2021
19:18  Из гигантов - в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет
19:15  Тени фашизма над Индостаном, - Сергей Кожемякин
18:14  Турецкий крах: смертоносное оружие уничтожает Анкару
16:38  России надо отказаться от позорной олимпиады без гимна. Но Путин на это не решится, - М.Колеров
15:18  Бабуся обиделась. Против принцессы Меган наняты расследователи, - "МК"
14:17  Единственный способ стабилизировать Ирак – это изгнание войск США, - А.Веселов
14:07  В КазКНБ рассказали о погибших в авиакатастрофе под Алматы
11:44  Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов
10:27  Ташкентцы продолжают партизанскую войну против градозастройщиков Golden House и пр
10:22  В Киргизии хотят восстановить разворованный в хлам Кадамжайский сурьмяный комбинат
09:47  Закупили не те лекарства: очередной скандал с казахстанской "СК-Фармацией"
07:40  В Боливии задержали Жанин Аньес, исполнявшую ранее обязанности президента страны
02:11  В Узбекистане найден сундук с редкими книгами X-го (?) века
00:07  В ВерхСуд Узбекистана введены разом 9 новых судей. Молоточков не хватит...
Суббота, 13.03.2021
20:35  В Алматы разбился АН-26 КНБ Казахстана. На борту было 6 человек
19:58  Жапарыши... Иссык-Куль превращают в свалку (фото)
19:53  Что дал Ислам тюркам? (40 аргументов и фактов). И что дали тюрки Исламу? - Н.Нуртазина
17:24  В московской бордель-гостинице арестован съезд оппозиционных мундепов - 150 посадочных койко-мест
16:17  Bitcoin дороже 60 000 долларов. И это новый рекорд
16:02  Галина Байтерек: "Узбекистан не будет претендовать на спорную местность Унгар-Тоо"
15:11  Товарищ Пояндашоев! Вы - генерал КГБ, или оловянный солдатик исламской партии? - С.Мирзорахматов
14:05  Умер народный артист Узбекистана и России певец Стахан Рахимов
13:06  В Самаркандской области чиновники двух районов вместо ремонта школ приобрели дорогостоящие автомобили
11:13  Ослов в Узбекистане становится все меньше? Что говорят официальные лица? - kun.uz
10:22  Нетаньяху не долетел до Персидского залива. Иордания закрыла Израилю путь к аравийским партнерам, - "НГ"
09:36  Референдум по новой Конституции Киргизии пройдет 11 апреля
09:31  Новая война в Донбассе неизбежна, - Дм.Бавырин
09:25  Потеря речи. Анамнез Байдена - деградирующая личность балансирует на грани маразма
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов
09:57 15.03.2021

США в Грузии фактически выступают на стороне экс-президента Михаила Саакашвили и противопоставляют его Бидзине Иванишвили. Саакашвили не делает секрета из того, что, добиваясь досрочного проведения парламентских выборов, рассчитывает увеличить в парламенте представительство членов не только своей партии, но и других оппозиционных сил, чтобы сформировать коалиционное правительство и отстранить от власти "Грузинскую мечту". Но этим сюжетом интрига не исчерпывается.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 15 марта 2021,

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после переговоров с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссоном, выполняющим посредническую миссию, сообщил, что намеченная встреча представителей власти с лидерами оппозиции состоится, но только после визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. При этом Кобахидзе уточнил, что "некоторые вопросы требуют дальнейшего пояснения и этот диалог следует продолжить". Однако запланированный Даниэльссоном сценарий предполагал иной ход действий. Утверждалось, что на шестом по счету заседании Совета ассоциации ЕС - Грузия Гарибашвили представит подготовленный при участии шведского дипломата так называемый рамочный список шагов по выходу из кризиса, который затрагивает следующие вопросы: избирательная и судебная реформы, вопрос политзаключенных и политизации правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы.

Но, похоже, у Гарибашвили есть свой проект по "достижению прогресса Грузии на пути евроинтеграции и продвижения вперед в деле осуществления реформ". Детали его не раскрываются, хотя уже очевидно, что он расходится с "планом Даниэльссона". Это первое. Второе. Анонсируя свою поездку в Брюссель, премьер сообщил, что, помимо переговоров с Еврокомиссией, он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой так или иначе будет обсуждаться и внутриполитическая ситуация в Грузии. Так Тбилиси пытается не только выиграть время, но и "растворить план Даниэльссона" в более широкой переговорной повестке по линии Грузия - Запад. В этом есть своя логика. Дело в том, что внешне нет ни одного повода, позволяющего усомниться в стремлении правящей "Грузинской мечты" двигаться в сторону ЕС и НАТО. Грузия, как подчеркнул Кобахидзе, "неукоснительно выполняет намеченную повестку дня".

Но ведь и большая часть грузинской оппозиции тоже стоит на прозападной платформе, что позволяет говорить о нынешнем грузинском политическом кризисе как о "странном явлении" с важными особенностями. Грузинская оппозиция, несмотря на то, что лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили согласился изменить правила проведения парламентских выборов, все равно проиграла их осенью 2020 года. При этом западные наблюдатели признали эти выборы легитимными. В Грузии продолжает действовать созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили одна из заметных оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД), при этом сам Саакашвили приговорен на родине к тюремному сроку за превышение служебных полномочий. Когда некоторые страны Запада, особенно США, выступили в поддержку арестованного властями активного члена этой партии Ники Мелии, заявив, что "происходящее в Грузии не соответствует прозападному курсу, который декларирует страна", стало очевидным, что Вашингтон встал на сторону Саакашвили и противопоставляет его Иванишвили.

Сам бывший президент не делает секрета из того, что, добиваясь досрочного проведения парламентских выборов, он рассчитывает увеличить в парламенте представительство не только членов своей партии, но и других оппозиционных сил, чтобы сформировать новое коалиционное правительство и отстранить от власти "Грузинскую мечту". Не случайно Гарибашвили исключил из тем обсуждения с оппозицией вопрос о досрочных выборах, выступая одновременно за продолжение с ней диалога. Тут все шито белыми нитками. Но этим сюжетом интрига не исчерпывается. Накануне визита Гарибашвили в Брюссель Саакашвили заявил, что Иванишвили ведет секретные переговоры с Москвой, а заявлениям "Грузинской мечты" о прозападной ориентации доверять не следует. В свою очередь, Гарибашвили, как предполагают некоторые грузинские эксперты, будет предупреждать Брюссель о том, что в случае прихода к власти в Тбилиси сторонников Саакашвили "Грузии грозит участь Польши по распаду страны", правящая партия "готова к конструктивному диалогу с оппозицией, но на иной платформе и готова продвигаться по европейскому пути".

Одним словом, на политическом горизонте Грузии пока только одни тупики и провести после трехмесячной паузы очередной раунд переговоров проблематично. В этой связи профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе заявил "Голосу Америки" (СМИ - иностранный агент), что "неспособность грузинских политиков урегулировать существующие разногласия вызвана тем фактом, что они находятся "под доминирующим влиянием" как Саакашвили, так и Иванишвили". По его словам, "они рассматривают друг друга как экзистенциональную угрозу, соответственно, за столом переговоров представители оппозиции и власти ограничены в своих действиях, что осложняет достижение компромисса". И еще. Шарашенидзе считает, что Грузию "следует относить к странам несостоявшейся демократии, которым сложно решать свои проблемы без помощи западных партнеров". Поэтому медиация Даниэльссона в диалоге грузинской власти с оппозицией "не гарантирует того, что стороны смогут договориться".

Пока же грузинский политикум, демонстрирующий всему миру политический паралич парламента, доказывает, что "Грузия есть несостоявшееся государство и может повторить судьбу Польши в конце XVIII". Да, вот в этом как раз просматривается логика диалектики исторического развития грузинской государственности.

15 марта 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615791420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в г.Алматы
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 марта 2021 года №534
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 2021 года №535
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора
- О музыкальных школах
- Социолог: пессимизм и тревожность казахстанцев растут
- Хотели как лучше…
- В Правительстве обсудили базовые подходы к развитию креативного сектора экономики
- Правительство и республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генеральное соглашение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  