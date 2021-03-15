Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов

09:57 15.03.2021

США в Грузии фактически выступают на стороне экс-президента Михаила Саакашвили и противопоставляют его Бидзине Иванишвили. Саакашвили не делает секрета из того, что, добиваясь досрочного проведения парламентских выборов, рассчитывает увеличить в парламенте представительство членов не только своей партии, но и других оппозиционных сил, чтобы сформировать коалиционное правительство и отстранить от власти "Грузинскую мечту". Но этим сюжетом интрига не исчерпывается.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 15 марта 2021,



Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после переговоров с личным представителем президента Европейского совета Кристианом Даниэльссоном, выполняющим посредническую миссию, сообщил, что намеченная встреча представителей власти с лидерами оппозиции состоится, но только после визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Брюссель. При этом Кобахидзе уточнил, что "некоторые вопросы требуют дальнейшего пояснения и этот диалог следует продолжить". Однако запланированный Даниэльссоном сценарий предполагал иной ход действий. Утверждалось, что на шестом по счету заседании Совета ассоциации ЕС - Грузия Гарибашвили представит подготовленный при участии шведского дипломата так называемый рамочный список шагов по выходу из кризиса, который затрагивает следующие вопросы: избирательная и судебная реформы, вопрос политзаключенных и политизации правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы.



Но, похоже, у Гарибашвили есть свой проект по "достижению прогресса Грузии на пути евроинтеграции и продвижения вперед в деле осуществления реформ". Детали его не раскрываются, хотя уже очевидно, что он расходится с "планом Даниэльссона". Это первое. Второе. Анонсируя свою поездку в Брюссель, премьер сообщил, что, помимо переговоров с Еврокомиссией, он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой так или иначе будет обсуждаться и внутриполитическая ситуация в Грузии. Так Тбилиси пытается не только выиграть время, но и "растворить план Даниэльссона" в более широкой переговорной повестке по линии Грузия - Запад. В этом есть своя логика. Дело в том, что внешне нет ни одного повода, позволяющего усомниться в стремлении правящей "Грузинской мечты" двигаться в сторону ЕС и НАТО. Грузия, как подчеркнул Кобахидзе, "неукоснительно выполняет намеченную повестку дня".



Но ведь и большая часть грузинской оппозиции тоже стоит на прозападной платформе, что позволяет говорить о нынешнем грузинском политическом кризисе как о "странном явлении" с важными особенностями. Грузинская оппозиция, несмотря на то, что лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили согласился изменить правила проведения парламентских выборов, все равно проиграла их осенью 2020 года. При этом западные наблюдатели признали эти выборы легитимными. В Грузии продолжает действовать созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили одна из заметных оппозиционных партий "Единое национальное движение" (ЕНД), при этом сам Саакашвили приговорен на родине к тюремному сроку за превышение служебных полномочий. Когда некоторые страны Запада, особенно США, выступили в поддержку арестованного властями активного члена этой партии Ники Мелии, заявив, что "происходящее в Грузии не соответствует прозападному курсу, который декларирует страна", стало очевидным, что Вашингтон встал на сторону Саакашвили и противопоставляет его Иванишвили.



Сам бывший президент не делает секрета из того, что, добиваясь досрочного проведения парламентских выборов, он рассчитывает увеличить в парламенте представительство не только членов своей партии, но и других оппозиционных сил, чтобы сформировать новое коалиционное правительство и отстранить от власти "Грузинскую мечту". Не случайно Гарибашвили исключил из тем обсуждения с оппозицией вопрос о досрочных выборах, выступая одновременно за продолжение с ней диалога. Тут все шито белыми нитками. Но этим сюжетом интрига не исчерпывается. Накануне визита Гарибашвили в Брюссель Саакашвили заявил, что Иванишвили ведет секретные переговоры с Москвой, а заявлениям "Грузинской мечты" о прозападной ориентации доверять не следует. В свою очередь, Гарибашвили, как предполагают некоторые грузинские эксперты, будет предупреждать Брюссель о том, что в случае прихода к власти в Тбилиси сторонников Саакашвили "Грузии грозит участь Польши по распаду страны", правящая партия "готова к конструктивному диалогу с оппозицией, но на иной платформе и готова продвигаться по европейскому пути".



Одним словом, на политическом горизонте Грузии пока только одни тупики и провести после трехмесячной паузы очередной раунд переговоров проблематично. В этой связи профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе заявил "Голосу Америки" (СМИ - иностранный агент), что "неспособность грузинских политиков урегулировать существующие разногласия вызвана тем фактом, что они находятся "под доминирующим влиянием" как Саакашвили, так и Иванишвили". По его словам, "они рассматривают друг друга как экзистенциональную угрозу, соответственно, за столом переговоров представители оппозиции и власти ограничены в своих действиях, что осложняет достижение компромисса". И еще. Шарашенидзе считает, что Грузию "следует относить к странам несостоявшейся демократии, которым сложно решать свои проблемы без помощи западных партнеров". Поэтому медиация Даниэльссона в диалоге грузинской власти с оппозицией "не гарантирует того, что стороны смогут договориться".



Пока же грузинский политикум, демонстрирующий всему миру политический паралич парламента, доказывает, что "Грузия есть несостоявшееся государство и может повторить судьбу Польши в конце XVIII". Да, вот в этом как раз просматривается логика диалектики исторического развития грузинской государственности.



15 марта 2021

Станислав Тарасов