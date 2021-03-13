Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента

10:01 15.03.2021

Афганский политик, которого подозревают в контрабанде золота через Таджикистан в ОАЭ, лишился поста вице-спикера



Афганский политик Мохаммад Мирзо Катавозай, которого подозревают в контрабанде 90 кг золота и $15 млн через Таджикистан в ОАЭ, лишился поста вице-спикера парламента Афганистана.



Источник в парламенте Афганистана 10 марта сообщили Радио Озоди, что Мирзо Катавозай больше не является заместителем председателя законодательного органа страны.



"Мирзо Катавозай из-за обвинений в контрабанде золота и валюты решил не выдвигать свою кандидатуру на пост вице-спикера", отметил источник.



Новым вице-спикером парламента Афганистана 8 марта был избран Ахмад Джовид Джайхун. Согласно законодательству Афганистана, раз в год проходят выборы председателя Вулуси Джирга и его заместителей.



В начале марта источники в Генеральной прокуратуре и Верховном суде Таджикистана сообщили, что по делу о контрабанде 90 килограммов золота и 15 млн долларов задержаны 9 человек, в том числе, двое граждан Афганистана. Операция по задержанию членов преступной группы, которые хотели переправить золото и валюту из Афганистана в Объединенные Арабские Эмираты, прошла в ноябре 2020 года в аэропорту Душанбе.



27 февраля афганский телеканал "1" сообщил со ссылкой на собственные источники, что золото и миллионы долларов, конфискованные в Таджикистане, связаны с Мохаммадом Мирзо Катавозаем вице-спикером парламента Афганистана, и что теперь он "прикладывает все усилия для того, чтобы инцидент не приобрел широкую огласку".



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Разоблачения телевизионного канала прозвучали на фоне рабочего визита спикера нижней палаты парламента Миррахмона Рахмони, который 27 февраля прибыл в Таджикистан во главе официальной делегации. В состав делегации входил и Мохаммад Мирзо Катавозай.



Сам Мирзо Катавозай заявил о своей непричастности к контрабанде 90 килограммов золота и $15 млн из Афганистана в ОАЭ через Таджикистан. "Такого просто не может быть, так как я политик, а не бизнесмен", - заявил он корреспонденту Радио Озоди 28 февраля.



"Абсолютно все сообщения, в которых меня обвиняют в контрабанде, являются ложными", - прокомментировал Катавозай сообщения в афганских СМИ, но при этом не разъяснил, почему его имя всплыло в деле о контрабанде золота и валюты.



Обсудили ли таджикские чиновники и члены афганской парламентской делегации тему контрабанды 90 килограммов золота и 15 млн долларов– не сообщается.



Тем временем, афганский телеканал "Толо" 9 марта со ссылкой на свои источники сообщил, что Мирзо Катавозай на встрече с таджикскими властями, в том числе, с главой МИД Таджикистана, попросил вернуть золото и валюту, конфискованные в аэропорту Душанбе. Реакция таджикских властей на эту просьбу – неизвестна.



Мохаммад Мирзо Катавозай – уроженец провинции Кабул, в настоящее время является депутатом парламента от провинции Пактика. Как сообщает сайт парламента Афганистана, Катавозай по специальности юрист, в прошлом занимался бизнесом.