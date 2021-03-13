В Тадже за контрабанду задержан шеф Джайхунского УВД Солехзода

10:17 15.03.2021

Начальник ОМВД Джайхуна задержан по делу о контрабанде?



Неъматулло Солехзода, начальник ОМВД района Джайхун (бывший Кумсангирский район) Хатлонской области, задержан по обвинению в злоупотреблении служебным положением, сообщили источники Радио Озоди.



В МВД Таджикистана не подтвердили, но и не опровергли сообщение о задержании крупного милицейского чиновника.



Тем временем, источники Радио Озоди в прокуратуре и УМВД Хатлонской области на условиях анонимности сообщили, что указание о задержании Неъматулло Солехзода поступило от Генеральной прокуратуры Таджикистана. "Начальник ОМВД задержан в рамках уголовного дела о контрабанде из Афганистана в Объединенные Арабские Эмираты через Таджикистан 90 кг золота и $15 млн", добавил источник.



Официальной информации о причастности Солехзода к контрабанде афганского золота и валюты пока нет. Кстати, таможенный пост "Нижний Пяндж" на таджикско-афганской границе находится на территории района Джайхун.



Неъматулло Солехзода был назначен начальник ОМВД района Джайхун Хатлонской области в январе 2020 года.



Источники сообщают, что сейчас Неъматулло Солехзода содержится в СИЗО района Фирдавси города Душанбе. Другой источник поведал, что Солехзода является близким родственников одного из высокопоставленных чиновников Таджикистана.



В ОМВД района Джайхун сказали, что начальник милиции не выходит на работу уже три дня.



Попытки дозвониться до самого Неъматулло Солехзода не увенчались успехом.



Нусратулло Махмудзода, пресс-секретарь МВД Таджикистана, в беседе с Радио Озоди заявил, что лично ему о задержании начальника ОМВД Джайхуна ничего не известно.



Источники: За три месяца из Афганистана через Таджикистан в ОАЭ незаконно вывезли 1200 кг золота и $112 млн

В начале марта источники в Генеральной прокуратуре и Верховном суде Таджикистана сообщили, что по делу о контрабанде 90 килограммов золота и 15 млн долларов задержаны 9 человек, в том числе, двое граждан Афганистана. Операция по задержанию членов преступной группы, которые хотели переправить золото и валюту из Афганистана в Объединенные Арабские Эмираты, прошла в ноябре 2020 года в аэропорту Душанбе.



27 февраля афганский телеканал "1" сообщил со ссылкой на собственные источники, что золото и миллионы долларов, конфискованные в Таджикистане, связаны с Мохаммадом Мирзо Катавозаем вице-спикером парламента Афганистана, и что теперь он "прикладывает все усилия для того, чтобы инцидент не приобрел широкую огласку".



Сам Мирзо Катавозай заявил о своей непричастности к контрабанде 90 килограммов золота и $15 млн из Афганистана в ОАЭ через Таджикистан. "Такого просто не может быть, так как я политик, а не бизнесмен", - заявил он корреспонденту Радио Озоди 28 февраля. На днях стало известно, что Мирзо Катавозай лишился поста вице-спикера парламента Афганистана.



Как сообщили источники в Генпрокуратуре, в ходе предварительного следствия выяснилось, что это не первый случай контрабанды золота и валюты. Сообщается, что в период с 4 сентября по 14 ноября 2020 года из Афганистана в ОАЭ через территорию Таджикистана было вывезено 1200 кг золота и $112 млн. долларов. По этому факту возбуждено отдельное уголовное дело, сообщали источники в надзорном органе.