Тюркские коммунисты – сыны угнетенных народов, - А.Сулейменов

10:18 15.03.2021 В декабре 1920 года при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР состоялось совещание коммунистов тюркских народов РСФСР.



Открывая совещание Сталин дал небольшую характеристику условий развития коммунизма среди тюркских народов Российской федеративной республики. Его речь была опубликована в газете "Правда" № 6 от 12 января 1921 года.



По мнению "вождя народов", коммунизм прошел в России долгий путь становления, история которого включала и несколько десятилетий борьбы внутри русского социализма. В результате этого процесса в русском коммунизме сформировалась группа сильных, принципиальных руководителей, особенно в вопросах формирования и ведения партийных масс.



В отличие от российского коммунизма, коммунизм на Востоке сложился позже, из-за чего пропустил предварительную стадию теоретического развития. Поэтому тюркский коммунизма теоретически слаб. Решить эту проблему можно только увеличив публикации коммунистической литературы на тюркских языках.



В истории развития русского коммунизма борьба с националистическим уклоном никогда не имела серьезного значения, считал Иосиф Виссарионович Сталин. Будучи в прошлом правящей нацией, русские вообще, русские коммунисты в частности, не переживали национального гнета, не имели дела, вообще говоря, с националистическими тенденциями в своей среде, если не считать некоторых настроений к "великодержавному шовинизму", и потому не пришлось им, или почти не пришлось, преодолевать эти тенденции.



Тюркские коммунисты – "сыны угнетенных народов", в отличие от русских, прошли стадию национального угнетения, все время сталкивались с примерами националистических пережитков в своей среде. Этот фактор затруднил "кристаллизацию коммунизма на Востоке". Может быть поэтому Сталин направил Филипа Исаевича Голощекина "кристаллизовать" тюркский коммунизм в Казахстане?



Несмотря на это, Сталин выделил некоторые преимущества, которыми обладал восточный коммунизм. Например, в процессе становления социализма русские коммунисты не имели европейского передового опыта, поэтому им пришлось самим строить свой путь к социализму. А тюркский коммунизм возник в ходе борьбы за социализм, используя практический опыт русских товарищей. Этот фактор должен был гарантировать развитие коммунизма на Востоке более быстрыми темпами.



Казахскую партийную организацию представлял советский партийный и государственный деятель С.М. Мендешев (1882-1937). Сейткали Мендешев являлся членом Коммунистической партии с 1919 года. В 1919-1920 годы он возглавлял Букеевский губисполком, являлся членом Кирревкома. С образованием Казахской советской социалистической автономной республики был председателем ЦИК КАССР, а в 1924-1925 годы стал членом Президиума ЦИК СССР.



В докладе на совещании представителей автономных республик, областей и коммун "О социально-экономическом и политическом положении республики и работе партии и правительства - о мероприятиях в области партийного и культурного строительства" Председатель КирЦИКа С. Мендешев рассказал о работе, проделанной в республике и высказал свои мысли о задачах и трудностях национально-государственного строительства, регулирования межнациональных отношений в республике, работы среди коренного населения.



Касаясь результатов работы партийных и советских органов среди казахского народа, он отметил, что в области партийной работы были организованы во всех губерниях края губернские и уездные комитеты партии. В члены партии вступило значительное количество казахов, главным образом из интеллигенции. Постановлением ЦК РКСМ "О создании Киргизского (Казахского) областного бюро ЦК РКСМ", принятого 9 июня 1920 года, был организован Коммунистический Союз Молодежи и его ячейки.



Председатель КирЦИКа подчеркнул, что среди казахской интеллигенции замечен большой перелом в сторону Коммунистической партии, но при этом широкая масса казахского народа еще недостаточно охвачена партийной работой.



В области культурно-просветительной и издательской деятельности было организовано сравнительно значительное количество школ на родном языке по типу трудовой школы. Открыты почти в каждой губернии трехгодичные педагогические курсы для подготовки учителей для школ на родном языке. Был организован ряд краткосрочных педагогических курсов, через которые прошли почти все казахские учителя. На казахский язык были переведены несколько учебников. Что касается старых учебников на казахском языке, они были исправлены применительно к новым принципам и изданы в типографиях Казани и Оренбурга тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. За относительно короткий отрезок времени было открыто около двухсот библиотек и читален, 5 народных домов, 10 клубов, 14 театров, 20 культпросветов, 30 школ для взрослых.



По вопросу ликвидации безграмотности была завершена подготовительная организационная работа, а именно, выработан подробный план и составлены сметы. А вот в такой важной сфере как дошкольное воспитание и профессионально-техническое образование велась лишь организационная работа.



В октябре 1920 года в Народном Комиссариате просвещения Казахской АССР был создан научный отдел, который ведал вопросами науки, литературы и искусства, музеев и архивов. Научный отдел занимался исследованием Киркрая в историческом, географическом и экономическом отношениях. Из законченных трудов этого отдела С. Мендешев указал на монографию А.П. Чулошникова "Очерки по истории казах-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен". Книга была издана в Оренбурге в 1924 году.



В г. Урде Букеевской области начала выходить газета на казахском языке под названием "Дурыстык жолы". Газета "Дурыстык жолы" ("Правильный путь" или "Путь правды") – это орган Киндыкского казахского комиссариата Внутренней Орды. Начала выходить в г. Урде с 20 января 1919 года. Всего вышло 11 номеров. Потом она была переименована в "Казак Жарлысы", а позже выходила под названием "Енбек".



В декабре 1919 года в г. Оренбурге начала выходить казахская газета "Ушкын" ("Искра"). Газета "Ушкын" выходила с 17 декабря 1919 года по 27 октября 1920 года. А в период с 13 ноября 1920 года до 10 марта 1921 года выходила под названием "Енбек туы". В то же время в г. Семипалатинске стала выходить "Казак Тили" ("Речь казаха"). Газета "Казак тiлi" издавалась с 4 декабря 1919 года по 24 марта 1928 года.



В феврале 1920 года выходит в г. Омске "Кедей сөзі" ("Голос бедняка"). Газета "Кедей соз" ("Голос бедяка" или "Слово бедноты") выходила с 22 февраля 1920 года по 19 марта 1921 года. В это же время в г. Уральске вышла "Эрк" ("Свобода").



В мае 1920 года в г. Омске выходила газета "Енбекшил Жастар" ("Трудящаяся молодежь"), с ноября 1920 года стала выходить в г. Оренбурге "Енбек Туы" ("Знамя труда").



Все эти газеты, за исключением "Казак Тили", выходили через каждые два дня еженедельно.



Издание газеты "Эрк" было прекращено за недостатком шрифта, а вместо газеты "Ушкын" стала выходить "Енбек Туы".



Что же касается непериодической печати, то в этом отношении Сейткали Мендешев был вынужден выразить сожаление, так как на казахском языке не было издано ни одной брошюры (исключая, конечно, материалы чисто официального характера, например, инструкции, положения, воззвания, листовки).



На совещании было принято Положение о Центральном бюро агитации и пропаганды среди тюркских народов РСФСР. Перед Центральным бюро агитации и пропаганды среди тюркских народов была поставлена задача: оказание всесторонней помощи "местным организациям партии, ведущим работу среди тюркских масс, изданием литературы, подготовкой работников, содействием их правильному распределению и постановкой перед партией вопросов партийного строительства, вытекающих из бытовых и культурных особенностей тюркских народов".



Автор: Арман Сулейменов



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9 марта 2021 Источник - e-history.kz

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