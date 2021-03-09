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Военный министр Казахской автономии "Алаш" (1918-19 гг.) капитан Токтамышев. Кто это? (исторические тайны)
10:20 15.03.2021

Достоин полной реабилитации

Откуда был родом создатель первых полков правительства Алаш орды капитан Токтамышев (1885-1919 гг.)? Капитан Х. Тохтамышев является одной из загадочных персон Алаш Орды. Кто он? Где родился? Кем были его ближние и дальние предки? Эти и другие вопросы волнуют многих специалистов, которые изучают историю алашского движения. Достойный ответ на эти вопросы дал известный исследователь, историк, директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор З. Кабульдинов.

Наличие в его имени слова-приставки "султан", записи в его анкетах, что он "султанского сословия", а также обозначение Семипалатинского уезда как места его рождения, несколько запутали поиск его корней. Кто-то искал его в сословии султанов, кто-то вел поиски его места рождения в Семипалатинском уезде, а кто-то решил, что он – татарского происхождения, учитывая, что татары Кокбетинска выкупили его тело из рук красных карателей.

На днях З. Кабульдинов встретился с известным омским краеведом Кайратом Турахановым, проживающим в настоящее время в столице нашей страны. Кайрат Тураханов родился, учился и вырос в Омске. Превосходно владеет родным казахским языком. Хорошо знает историю своего рода атыгай племени аргын. Его дед – известный омский аксакал Алдошке (Алдаберген) Тореханулы, в конце 80-х-начале 90-х годов XX века инициировал вместе с другими земляками открытие в Омске мечети. Был одним из первых его имамов. З. Кабульдинов был знаком с ним еще со студенческих лет, брал у него интервью об истории казахов Омской области, дружил с одним из его сыновей -военных. Кайрат Тураханов изучает историю жизни и деятельности своего знаменитого предка Алимбет батыра, который в XVIII веке был "хозяином 90 озер", простиравшихся от Акмолинской области до южной части Омской области.

Именно через Кайрата удалось узнать некоторые недостающие детали и звенья происхождения загадочного капитана "Хамита Токтамышева", который создавал первые алашские полки и бригады, кто по сути был военным министром (заведовал военным отделом) правительства Алаш Орды. Так, вот он и поведал подробный рассказ о капитане Токтамышеве.

1.ОМСКИЕ КОРНИ КАПИТАНА ТОХТАМЫШЕВА

Как известно, род атыгай, откуда происходил наш герой, был родовым владением султана и позднее – хана Абылая. Историю этого рода, берущего начало более 500 лет назад, еще в 1898 году подробно поведал Алихан Бокейхан.

Именно с этого рода Абылай рекрутировал известных батыров и военачальников. Именно этот род дал казахскому народу немало славных имен, в том числе и Жумабая Шаяхметова (1902-1966), "первого национального секретаря" Казахстана, который является потомком Токтамыс бия.

Один из предков капитана Х. Токтамышева – Токтамыс Жанузаков, был третьим по счету старшим султаном Кокшетауского внешнего округа в 1826-1828 годах. Имел звание подполковника российской службы (1828 г.). Похоронен в местности "Калибек соры" на территории Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. омские казахи до сих пор называют его "ханом".

Его сын Мандай батыр также был старшим султаном этого округа. Погребен в ауле Кызылтан, что рядом с городом Кокшетау. Его младший брат Тобет был майором российской службы. Третий сын Токтамыша – Сухан, в 1842 году окончил Омское казачье училище, позже преобразованное в Сибирский кадетский корпус. Абдыгаппар, сын Мандая, учился вместе с Шоканом Уалихановым. Представитель славного семейства также был старшим султаном Кокчетавского внешнего округа. Сын Сухана – Ныгметолла также окончил Сибирский кадетский корпус.

Кстати, от родного брата Мандая -Жандая происходит Жумабай Шаяхметов.

2. СУЛТАН ГАБДУЛ ХАМИТ НЫГМЕТОЛЛАУЛЫ ТОХТАМЫШЕВ – СОЗДАТЕЛЬ ПЕРВЫХ ПОЛКОВ АЛАШ ОРДЫ.

Султан Габдулхамит Ныгметоллаулы Тохтамышев родился в 1885 году в административном ауле №1 Омской волости (бывшая Баба-Багышевская) Омского уезда Акмолинской области. Ныне это территория Шербакульского района Омской области.

Генеалогическая линия (шежире) выглядит следующим образом: (Дәүт, 12 ата Атығай) – Бөкес – Моныс – Есенаман – Бағыс – Серкеш – Тәңірберды – Назар – Жанұзақ – Тоқтамыс – Сұбхан (Сухан) – Нығметолла – Сұлтан – Ғабдул – Хамит Нығметоллаұлы.

Многие потомки Токтамыс бия живут в Омской и бывшей Кокчетавской областях. В царское время они, как правило, брали в качестве своей фамилии имя своего знаменитого пращура – Токтамыс бия, который конкурировал с самими Аблаидами в борьба за должность старшего султана Кокчетавского внешнего округа. В своих анкетах он иногда писал, что является выходцем из султанского сословия, что не совсем верно: видимо, он давал дань уважения своим предкам, занимавшим должности старших султанов Кокчетавского внешнего округа. Возможно, что прибавка к своему имени слова "султан" - также из этого ряда. Можно сказать – мода времени. В царское время чингизиды были в почете, несмотря на то, что Российская империя проводила политику выдавливания этого сословия с властных структур.

Сын Ныгметоллы – Султан Габдул Хамит (его звали по сокращенной версии -Хамит), был офицером русской армии. В 1908 году окончил Сибирский кадетский корпус. Позднее проходил обучение в Константиновском артиллерийском училище. Кстати, эта часть его биографии хорошо описана известным исследователем алашского движения Б. Абдыгали.

В 1909 году начал он начал службу поручиком в 8-й Сибирской стрелковой дивизии. В 1916 году уже имел чин капитана русской армии. Он служил в боевых частях в годы Первой мировой войны, показал образец мужества и храбрости, за что получил множество наград, среди которых: орден Святого Владимира IV-й степени; орден Св. Анны II-й степени; орден Св. Станислава II-й степени с мечами; орден Св. Анны II-й степени с мечами; орден Св. Станислава II-й степени с мечами; орден Св. Анны III-й степени с мечами и бантом; орден Св. Анны IV-й степени (Аннинское оружие); Мечи и бант к имеющемуся ордену Св. Станислава III-й степени; орден Св. Анны IV-й степени с надписью за храбрость и другие.

Его родной брат Султан-Мурат тоже был военным. Прошел обучение в Киевском военном училище. Тоже был участником Первой Мировой войны.

Султан Габдул Хамит был приглашен из Омска в Семей лидерами правительства Алаш Орда и стал первым командиром ряда алашских полков. Исполнял обязанности военного министра правительства Алаш Орды ("начальник военного отдела"). В августе 1919 года получил чин полковника.

При переходе через китайскую границу Султан Габдул Хамит был пойман пограничниками и расстрелян в декабре 1919 года большевиками. Погребен недалеко от Кокбетинска. По существующим преданиям, тело Султан Габдул Хамита Токтамышева у большевиков выкупили состоятельные местные татары и с почестями похоронили в офицерском мундире. К сожалению деятель Алаш до сих пор не реабилитирован.

Его жена была русской по национальности. Она, преданная своему мужу и ее идеям, пожелала быть расстрелянной вместе с любимым мужем, нежели жить без него. Ее просьба была удовлетворена: она была расстреляна и погребена вместе с мужем. Есть версия, что у них была дочь, судьба которой неизвестна.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ Х. ТОКТАМЫШЕВА.

Безусловно, эта поистине легендарная личность требует не только дальнейшего научного изучения, но и увековечения. Для этого член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, директор Института истории и этнологии им. Ч Валиханова З. Кабульдинов предлагает:

1) Продолжить научные исследования по этой личности, начатые учеными алашоведами (Б.Абдыгали и др.), необходимо найти его родственников.

2) Добиться реабилитации в рамках деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

3) назвать его именем улицы городов Казахстана, где он жил и творил.

4) внести место его захоронения в перечень сакральных мест Казахстана.

5) поставить памятники в его честь в Семее, Оскемене и других городах.

6) включить его имя во второе издание книги "Историческая энциклопедия казахов Омского Прииртышья" и т.д.

Автор: Арман Сулейменов

9 марта 2021

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - e-history.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615792800
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