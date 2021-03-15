США пошли слоном. Индия присоединяется к антикитайскому альянсу Вашингтона, - "Къ"

10:25 15.03.2021 Вашингтон сделал решающий шаг к созданию антикитайского военно-политического альянса, проведя первый саммит лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), куда помимо США вошли Япония, Австралия и Индия. Именно "индийскому слону" Вашингтон отводит самую активную роль в альянсе. Неурегулированный территориальный спор с Китаем, разместившим на границе с Индией 50-тысячную группировку, подталкивает страну к тесному сближению с США. На этой неделе с первым зарубежным визитом Дели посетит глава Минобороны США Ллойд Остин, а уже в начале апреля страны QUAD проведут военные учения в Бенгальском заливе, в ходе которых отработают совместный отпор "китайской угрозе".



"Четверка глобального добра"



Первый в истории саммит четырехстороннего диалога по безопасности, в котором по видеосвязи приняли участие лидеры США, Индии, Австралии и Японии, продемонстрировал: под антикитайские знамена готовы встать ведущие державы Индо-Тихоокеанского региона. Среди них не только традиционные военно-политические союзники Вашингтона, но и Индия, придерживающаяся принципа "стратегической автономности" и подчеркнуто не вступающая ни в какие военные альянсы.



"Четыре лидера действительно обсуждали проблемы, связанные с КНР. Они ясно дали понять: ни у кого из них нет никаких иллюзий относительно Китая",- подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он упомянул проблемы, о которых "откровенно говорили партнеры по QUAD: китайское давление на Австралию, претензии на японские острова Сенкаку и агрессия на границе с Индией".



В итоговом коммюнике, подтвердившем "общее видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", QUAD заявил о решимости развивать сотрудничество в сфере безопасности, чтобы "укреплять порядок, основанный на международном праве, и ответить на вызовы в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".

Весьма символично, что с отдельным заявлением выступил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Встреча на высшем уровне показала, что QUAD достиг совершеннолетия. Мы будем работать вместе, теснее, чем когда-либо прежде, для продвижения наших общих ценностей и содействия безопасному, стабильному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону",- заявил Нарендра Моди, назвавший QUAD "четверкой глобального добра".



Индийская партия Вашингтона



Несмотря на то что формально Индия не имеет столь тесных отношений с США, как Япония и Австралия, и вместе с РФ и Китаем входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и треугольник РИК (Россия, Индия, Китай), страна все активнее сближается с США и начинает задавать тон в QUAD.



На этой неделе с первым зарубежным визитом индийскую столицу посетит глава Минобороны США Ллойд Остин. Дели станет третьим пунктом индо-тихоокеанского турне нового главы Пентагона после его визитов в Токио и Сеул.



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Отвечая на вопрос, намерен ли Ллойд Остин в ходе переговоров с главой Минобороны Индии обсудить проблему приобретения Дели российских зенитных ракетных систем С-400, против чего категорически выступают США, пресс-секретарь Пентагона отметил: "Я не собираюсь забегать вперед относительно переговоров министра с его коллегами в Индии". Напомним, контракт на поставку Индии пяти полковых комплексов С-400 стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Несмотря на угрозу введения против нее американских санкций в соответствии с законом CAATSA, индийская сторона неоднократно заявляла о решимости получить системы С-400 и, более того, обращалась к Москве с просьбой форсировать поставки. Обладание С-400 будет иметь для Дели очень большое значение для сдерживания заметно возросшей после модернизации ВВС Китая и Пакистана угрозы сразу на двух участках границы.



Между тем на фоне непреклонности Дели в вопросе приобретения С-400 и развития ВТС с Россией американская сторона посылает Индии все более активные сигналы о том, что перед лицом "китайской угрозы" ведущие демократии региона должны быть по одну сторону баррикад.



Китай представляет собой наибольшую долгосрочную угрозу стратегической безопасности в XXI веке, и если США и их союзники не будут действовать сообща, они могут остаться позади",- предупредил командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филип Дэвидсон.



Говоря о ситуации вдоль так называемой линии фактического контроля в Гималаях, заменяющей границу между Индией и КНР, адмирал напомнил, что Пекин разместил в труднодоступной гористой местности Восточного Ладакха 50-тысячный контингент. По его словам, это свидетельствует о том, что Пекин готов применить силу, чтобы изменить сложившийся в этом районе статус-кво.



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Накануне переговоров с Ллойдом Остином начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават сообщил, что "вооруженным силам страны потребуются серьезные изменения, чтобы противостоять вызовам, возникающим из-за угроз со стороны Китая и Пакистана". По словам генерала Равата, "в будущем Китай продолжит усиливать свои позиции в соседних с Индией государствах и в регионе Индийского океана".



В свою очередь, как заявил начальник штаба индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване, тактика китайской армии не только на границе с Индией, но и во всем Индо-Тихоокеанском регионе состоит "в захвате новых территорий без единого выстрела, небольшими постепенными шагами". "Пекин демонстрирует такую тактику в Южно-Китайском море. Но в отношении Индии она не будет действенной: каждый такой китайский шаг встретит отпор",- предупредил генерал Нараване.



Одним из практических шагов по сдерживанию Китая в Дели считают развитие военно-технического сотрудничества в рамках QUAD.

Как сообщила в воскресенье японская газета Yomiuri, уже в начале апреля в Бенгальском заливе пройдут совместные военные учения "четверки", в которых также примут участие ВМС Франции. Предполагается, что в маневрах будут задействованы эсминцы и подводные лодки пяти государств и их целью станет отработка совместных действий для отпора Китаю. Напомним, что в ноябре прошлого года в индийских территориальных водах - в Бенгальском заливе и Аравийском море - ВМС стран QUAD уже провели совместные маневры Malabar.



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Продолжающееся сближение Индии с США и их союзниками на основе концепции Индо-Тихоокеанского региона вызывает растущую озабоченность Москвы, рассчитывающей на сглаживание противоречий между Индией и Китаем. "Россия - это друг Индии, и мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, чтобы Индия и Китай - наши два больших друга и брата - жили бы в мире друг с другом",- заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, состоявшейся 18 января. Господин Лавров подчеркнул, что этот принцип Москва продвигает не только в ШОС и БРИКС, но и в формате Россия-Индия-Китай. Говоря о концепции Индо-Тихоокеанского региона, Сергей Лавров отметил: "Мы достаточно мудры для того, чтобы понять, что стратегия является скорее разделительной, чем объединительной". По его словам, ключом к развитию отношений с Индией остается "самый искренний, честный диалог даже по вопросам, по которым мы не всегда находим точки соприкосновения".



Впрочем, концепция, которую Москва считает "скорее разделительной", воспринимается как объединительная для США, Индии и других государств региона, сплотившихся для сдерживания Пекина - другого "большого друга и брата" Москвы.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №43/П от 15.03.2021, стр. 6 Источник - kommersant.ru

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