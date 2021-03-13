Накрывшая Пекин невиданная песчаная буря оказалась смертельно опасной, - "МК"

10:31 15.03.2021

Небо над китайской столицей окрасилось в оранжевый цвет



В понедельник утром Пекин был захвачен крупнейшей за десятилетие песчаной бурей, которая пришла из Монголии. В результате видимость в большинстве районов китайской столице была менее 1000 метров, а в центре города уровень аэрозольного загрязнения приблизился к 10000 микрограмм на кубический метр.



Сильная песчаная буря в сочетании и без того высоким уровнем загрязнения воздуха "выкрасило" небо над китайской столицей в жутковатый оранжевый цвет.



Пекин выпустил "желтое" предупреждение о песчаных бурях в 7:25 утра, сообщила в понедельник Пекинская метеорологическая обсерватория, предупредив население о необходимости принять соответствующие меры предосторожности. Как пишет китайское издание Global Times, при "желтом" предупреждении рекомендуется прекратить любые мероприятия на свежем воздухе и надеть защитные маски.



Как пишет британская газета Guardian, в понедельник утром индексы качества воздуха в реальном времени зафиксировали "опасный" уровень 999. В это самое время показатели в Токио составляли 42, в Сиднее – 17, в Нью-Йорке – 26.



Центральная метеорологическая обсерватория назвала бурю самым интенсивным песчано-пылевым погодным процессом в Китае за последнее десятилетие.



Эта волна песчаных бурь стала результатом комбинированного воздействия холодного воздуха и циклонов из Монголии. По данным Пекинского муниципального центра экологического и экологического мониторинга, песчаная буря постепенно перемещался на юг с воздушным потоком и начал воздействовать на Пекин с севера на юг, начиная с 3 часов утра.



В понедельник Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Монголии заявило, что в результате сильных песчаных бурь в стране погибло шесть человек и было зарегистрировано 548 сообщений о пропавших без вести. По состоянию на 9.00 найдено 467 человек, но 81 пропал без вести. Скорость ветра в различных провинциях Монголии достигала 20 метров в секунду, а порывы были от 30 до 34 метров в секунду.



По данным центра мониторинга, содержание PM10 в ядре песчаной пыли в Пекине составляет около 10 000 микрограммов на кубический метр.



Уровень аэрозольного загрязнения в Пекине достиг в среднем более 1000 микрограммов на кубический метр в 8 утра понедельника, а в некоторых северных районах столицы этот показатель превысил 2000 микрограммов на кубический метр.



Научный сотрудник Института атмосферной физики Китайской академии наук Ван Гэнчэн рассказал Global Times в понедельник, что, похоже, Пекин не видел на проятжении многих лет настолько сильных песчаных бурь, но на самом деле песчаные бури никогда не прекращались.



Ситуация с песчаными бурями улучшилась за последние несколько лет, поскольку Китай предпринял усилия по сдерживанию распространения опустынивания и борьбе с песком и пылью вверх по течению из Внутренней Монголии в северной части КНР и соседней Монголии. Тем не менее, это оказалось долгой битвой из-за больших площадей песка и пыли, которые она покрывает, объяснил Ван.



"Концентрация песчаной бури намного превышает концентрацию пыльных бурь, которую может спрогнозировать метеорологический департамент, что указывает на то, что мы недостаточно знаем о ее природе", - сказал Чжао Инминь, заместитель министра экологии и окружающей среды.



"Сегодняшняя песчаная буря в основном вызвана природными факторами, но она также показывает, что наша экологическая среда по-прежнему очень хрупкая", - добавил он.



В 1978 году Китай приступил к реализации Лесной программы "Три северных защитных пояса" Ожидается, что к 2050 году будет завершен восьмиэтапный проект, состоящий из лесонасаждений на северо-западе, севере и северо-востоке Китая, охватывающий 13 провинциальных регионов, составляющих около 42,4 процента общей площади страны.



За последние 40 с лишним лет, согласно данным Национального лесного хозяйства и Управления пастбищами, было посажено более 7,88 миллиона гектаров деревьев, обработано 336 000 квадратных километров опустыненных земель и более 10 миллионов гектаров пустынных пастбищ были защищены и восстановлены.



Андрей Яшлавский