 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 15.03.2021
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10:01  Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента

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09:53  "Свой-чужой". До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко, - А.Ажиев
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09:46  Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов
09:43  КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая
09:14  Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева
09:13  В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами. А плясать?
08:54  Плач Гугуши. Дочь Каримова пишет стихи в тюрьме
08:51  Кыргызстан эвакуирует маленьких басмачат из Сирии
08:48  Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
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08:30  Уволена преподаватель БухГУ, назвавшая подарок студентов "мелочью"
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08:26  Уволенный за развал работы мажор-раздолбай Надыров возглавил КазРеспцентр развития здравоохранения
07:20  На юге Казахстана образован новый район - Сауран (не путать с Сауроном)
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01:13  Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство
01:11  Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке
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Воскресенье, 14.03.2021
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11:44  Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов
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Суббота, 13.03.2021
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В КырПарламент пролез главарь партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов
10:33 15.03.2021

14 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Учредитель партии "Мекеним Кыргызстан" стал депутатом парламента

Депутатом парламента стал учредитель партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов. Решение передать ему мандат принято сегодня на заседании ЦИК.

Мандат Айбек Осмонов по списку партии "Бир Бол" получил вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова.

Напомним, Айбек Осмонов основал партию "Мекеним Кыргызстан", но после скандала покинул ее ряды, перейдя в "Ыйман нуру", став председателем политсовета. Но спустя время вышел и из ее состава.

Айбеку Осмонову 37 лет, он бизнесмен. Его брат руководит фирмой "Каганат инвест".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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