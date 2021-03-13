В КырПарламент пролез главарь партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов

10:33 15.03.2021

14 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Учредитель партии "Мекеним Кыргызстан" стал депутатом парламента



Депутатом парламента стал учредитель партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов. Решение передать ему мандат принято сегодня на заседании ЦИК.



Мандат Айбек Осмонов по списку партии "Бир Бол" получил вместо скончавшегося после продолжительной болезни Алмазбека Акматова.



Напомним, Айбек Осмонов основал партию "Мекеним Кыргызстан", но после скандала покинул ее ряды, перейдя в "Ыйман нуру", став председателем политсовета. Но спустя время вышел и из ее состава.



Айбеку Осмонову 37 лет, он бизнесмен. Его брат руководит фирмой "Каганат инвест".