Imanbek. Что известно о первом казахе, получившем Grammy?

13:31 15.03.2021

Казахстанец Imanbek получил престижную музыкальную премию Grammy за ремикс песни Roses. Zakon.kz рассказывает, что о нем известно.



В конце ноября 2020 года стало известно, что ремикс Иманбека Зейкенова номинирован на Grammy. Таким образом, он стал первым казахстанцем, претендующим на эту премию.



В интервью он признавался, что номинация стала для него неожиданностью.



Весь день катался по делам, вечером начал вести прямую трансляцию в Instagram. И мне зрители начали писать "ты номинирован на Grammy. Сначала я подумал, что это какой-то пранк, прикол. Но об этом начали писать много разных людей, я закончил эфир и начал искать про это в интернете. Я был в шоке, - сказал он в шоу "Вечерний Ургант".



Церемония вручения награды должна была пройти 31 января текущего года, но из-за коронавируса ее перенесли на 15 марта. И вот сегодня на 63-й церемонии Grammy", которая проходила онлайн, объявили, что Иманбек Зейкенов стал победителем в номинации "лучший ремикс".



Спасибо моей маме, папе, спасибо моей команде, спасибо менеджеру Кириллу. Спасибо Grammy, - сказал Иманбек.







Позже он поделился радостью со своими подписчиками в Instagram.



Самое прекрасное в карьере музыканта - выиграть Grammy, и мы это сделали! - написал он.



Что известно об Иманбеке Зейкенове



20-летний Иманбек родом из города Аксу Павлодарской области. Музыкой увлекался с детства, но вплотную стал им заниматься в 17 лет, когда учился на железнодорожника, а также работал на местной железнодорожной станции.



У Иманбека нет музыкального образования, всему он учился с помощью видеороликов на YouTube. Летом 2019 года музыкант сделал ремикс на трек Roses американского исполнителя SAINt JHN и загрузил его в социальные сети. Через несколько месяцев трек стал мировым хитом. Видеозапись собрала миллионы просмотров, ремикс возглавил список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard.







Я понимаю, что мой успех глобален. Теперь мне нужно доказать, что я не артист одного хита, - говорил музыкант в интервью The New York Times.



С кем работает Imanbek



В том же 2019 году на волне популярности Иманбек подписал контракт с российским лейблом Effective Records.



Сегодня музыкант сотрудничает с мировыми звездами. В мае 2020 года он выпустил композицию под названием "I’m Just Feelin’" (Du Du Du), в сотрудничестве с датским продюсером Мартином Йенсеном.



В октябре 2020 года записал трек совместно с американскими исполнителями Usher и Marshmello. Песня называется "Too much".







В феврале 2021 года Иманбек и британская певица Rita Ora выпустили новый мини-альбом (EP) под названием "Bang". В пластинку вошли четыре трека. Все были написаны Иманбеком в соавторстве с Rita Ora.







Rita Ora отметила что сотрудничество с казахстанцем было уникальным опытом: приходилось использовать Zoom и переводчиков, и им пришлось привыкать к новому способу записи треков.