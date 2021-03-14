Узбблогер О.Саттори: "Дело против меня сфальсифицировано чиновниками - за то, что вскрывал их коррупцию"

13:32 15.03.2021 ОТАБЕК САТТОРИ: "ДЕЛО ПРОТИВ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ СФАБРИКОВАНО С ПОДАЧИ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ - ЗА ТО, ЧТО ВСКРЫВАЛ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ"



Воскресенье, 14 Марта 2021



11 марта в Музрабадском районном суде по гражданским делам Сурхандарьинской области Узбекистана состоялся суд по резонансному делу 40-летнего блогера Отабека Саттори, находящегося в Термезском следственном изоляторе по заказному сфабрикованному делу.



В первой части заседания председательствующий судья Тулкин Абдураимов, под напором многочисленных журналистов и блогеров, прибывших специально из Ташкента для поддержки термезского коллеги, разрешил прямую трансляцию из зала суда. Однако после перерыва освещение процесса в прямом эфире было отменено без объяснения причин.



Перед началом процесса к зданию суда подогнали два автобуса (один - с бойцами Нацгвардии, другой - с милиционерами), к счастью, до их вмешательства дело не дошло.



Очередное слушание назначено на 10 часов утра 17 марта. О подробностях этого уголовного дела нашей редакции сообщили родственники Саттори, ставшего в последнее время самым популярным среди блогерского сообщества страны. Впрочем, за судьбой этого мужественного молодого человека, "вызвавшего огонь на себя" своими расследованиями коррупционных схем в рядах местных управленцев, сегодня пристально следят также международные правозащитные институты.



"ПОТЕРПЕВШИХ" СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ



"10 марта, накануне предстоящего судебного заседания, нашей семье удалось попасть вне очереди на организованную в Термезе встречу с участниками выездной "виртуальной приемной", где были не только представители местной власти, но и ряд высокопоставленных должностных лиц из Ташкента, - рассказывает Фарангиз Алимова, младшая сестра Отабека. - Если бы не вмешательство первого заместителя администрации Аппарата президента Бахтиера Исламова в нашу ситуацию, то вряд ли суд был бы открытым".



Со слов Фарангиз, выслушав рассказ отца семейства, 69-летнего Абдуманнона Саттори, о случившейся с его сыном беде, Бахтиер Джахонгирович (это тот самый чиновник, перед приемом которого в Каракалпакстане силовики задерживали местных активистов, чтобы те не могли с ним встретиться - прим. ред.) во всеуслышание объявил, что процесс пройдет в открытом формате, пообещав, что "суд будет справедливым". Он также поинтересовался у судьи: почему, мол, разбирательства назначили не в Термезе, а в Музрабаде, - на что тот ответил - дескать, там условия гораздо лучше (что по факту оказалось неправдой). Словом, пустили людей на заседание только после того, как родственники Отабека напомнили организаторам процесса о словах представителя президентской администрации, и приезжие из столицы журналисты подняли громкий скандал.



Отабек Саттори



Происходившее в первой части судебного заседания, отснятое журналистами на видео, мгновенно разошлось по СМИ, мессенджерам и соцсетям, и после просмотра этого "детективного" сюжета с мастерски разыгрывающими роль персонажами, многое проясняется.



На записи видно, что еще до начала процесса Отабек, отвечая на вопросы журналистов, категорически отрицает свою виновность и заявляет, что дело против него состряпано местными властями, которые давно точили на него зуб и даже открыто угрожали. "Я никогда ни у кого и ничего не вымогал, все дело с начала до конца сфабриковано, и началась эта история с подачи областного руководства" (здесь - о роли хокима Сурхандарьи Туры Боболова в этой истории), - сказал в камеру сильно сдавший за время содержания под стражей и похудевший Отабек Саттори. Он также успел коротко описать безобразия, творящиеся в следственном изоляторе, отметив, как его (в февральский холод) "в течение 20 дней держали в холодной камере в одной тоненькой маечке". Отсюда, в частности, и масса проблем со здоровьем.



По словам близких Отабека, пообщаться в здании суда с сыном (братом, мужем и отцом двух малолетних детей), которого они не видели уже более полутора месяцев, им так и не дали.



Для того, чтобы все желающие из махалли (квартала), в котором живет Саттори, могли поехать на слушание (чтобы поддержать человека, бескорыстно защищавшего интересы простых граждан, им пришлось нанять автобус на 40 мест и две легковые машины. Перед началом суда журналисты запечатлели на видео как жители махалли громко требуют от президента освобождения блогера, которого оклеветали бессовестные коррупционеры. Одна из женщин с возмущением вспоминает случай, когда к ней однажды подошел некий архитектор из Байсуна (районный центр) и безапелляционно спрашивал: сколько, дескать, вы дали на руки Отабеку за его помощь в решении проблемы с оформлением документов на новое жилье.



В ходе судебного заседания выяснилось, что количество т.н. "потерпевших" от действий обвиняемого стремительно растет: сейчас их уже одиннадцать человек. В связи с чем едва ли не самым впечатляющим оказалось то, что в ходе нового судебного разбирательства Отабеку Саттори было предъявлено еще 8 эпизодов обвинений - ранее, как известно, он обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса.



Вызванные в качестве свидетелей хоким (глава администрации) города Термеза Исраил Худайбердиев и хоким Шерабадского района Зиедилла Давлатов по неизвестным причинам в суд не явились.



Отметим также, что адвокат Отабека Умид Давлатов, который за сутки до процесса прибыл самолетом из Ташкента, попросил время глубже ознакомиться с материалами уголовного дела, однако судья Абдураимов ему в этом отказал. Позже в своем интервью журналистам Давлатов отметил данный факт как один из моментов, усложняющих процесс защиты.



БЫЛО ТРИ "ПРЕСТУПНЫХ ЭПИЗОДА" - СТАЛО ВОСЕМЬ



Напомним, 24 февраля, согласно итогам предварительного следствия, Отабек Саттори был обвинен по статьям 165, ч. 2, п. "а" и "б", ч. 3, п. "а" ("Вымогательство"); 139, ч. 3, п. "а" и "г" ("Клевета"), и 140, ч. 3, п. "а" ("Оскорбление") Уголовного кодекса. Обвинение строилось на том, что блогер "угрожал восьми лицам раскрыть конфиденциальную информацию в интернете с июня прошлого года по январь этого года, от некоторых из них он [за нераскрытие этой информации] получил материальную выгоду".



Тура Боболов



В ходе слушания дела из уст одиннадцати "жертв" коварного блогера прозвучали дополнительные обвинения, которые (с пофамильным списком якобы пострадавших, с указанием занимаемых должностей) мы приводим, опираясь на публикацию узбекоязычного издания Effect.uz. Итак (наш перевод с узбекского, с небольшими поправками и замечаниями):



1. На основании жалобы в ГУВД Сурхандарьинской области, поданной 29 января жителем махалли "Курган" Шерабадского района Лочином Тураевым (он же - владелец местного рынка ООО "Чинара Гул Барака"), уже на следующий день, 30 января, сотрудники управления провели "оперативное мероприятие" в отношении Отабека Саттори. (Обращаем внимание на то, что задержание и жесткий обыск с нарушением процессуальных норм проходили 29 января, о чем известно доподлинно, а не 30-го - ред.).



В результате блогер был задержан "с поличным" - при получении от заявителя помеченного ультрафиолетовой краской мобильного телефона "Vivo-X50" стоимостью 5 миллионов сумов (около $500). На вопрос адвоката: зачем покупаешь себе в ущерб новый аппарат, если ты лично не ломал бывший в пользовании мобильник блогера, звучит не совсем внятное: "Боялся, что он распространит сведения о моей [негативной] предпринимательской деятельности на базаре через интернет, а это проверки, штрафы, а у меня семья…". Значит, было чего бояться?



30 января в отношении Саттори было возбуждено уголовное дело № 220001-2021-1 по части 1 статьи 165 УК РУз ("Вымогательство").



2. Занимающий должность начальника службы по обеспечению населения сжиженным газом при предприятии "Термезгоргаз" Тохтамыш Кучаров пожаловался на то, что Отабек Саттори вымогал у него полтора миллиона сумов (примерно $145) в обмен на "нераспространение в соцсетях видео [критического содержания] с раздачей баллонов с сжиженным газом населению махалли "Гулистон". И снова в качестве основной причины своего якобы соглашения на взятку "жертвы" называют страх быть разоблаченным перед камерой...



3. Заместитель директора Сурхандарьинского областного территориального филиала АО "Ҳудудгазтаъминот" (организация по поставке газа - ред.) Уткир Турдиев сообщил, что блогер требовал у него 10 тысяч долларов "в обмен на то, что он не будет тиражировать в соцсетях видеоролики о раздаче населению мошенническим путем газовых баллонов и других негативных ситуациях".



4. Водитель Денауского районного отделения АО "Ҳудудгазтаъминот" Ашур Худойкулов поведал, что блогер потребовал отдать ему 200 долларов - за молчание о проблемных моментах при раздаче населению махалли "Шахринав" емкостей со сжиженным газом.



5. За то, что Саттори якобы вымогал у водителя Байсунского районного отделения АО "Ҳудудгазтаъминот" Закиржона Хурсанова 200 долларов (чтобы не размещать в сети отснятый негативный видеоматериал о раздаче баллонов со сжиженным газом населению районной махалли "Чиланзар"), в отношении него даже завели уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РУз ("Вымогательство"). Кем и когда - не уточняется.



6. В июне 2020 года Отабек Саттори "путем вымогательства" якобы добился оформления на свое имя двух дорогостоящих квартир в новостройке. Шантажируя хокима города Термеза Исраила Худайбердиева и руководителя ООО "Термез Эко Экспресс-лойиха" ("Термез Эко Экспресс-проект") Тулкина Шопулатова, осуществлявшего на тот период возведение многоэтажных домов по улице "Истиклол", имеющимися у него разоблачительными видеоматериалами по фактам нарушений в сфере городского хозяйства и строительства, он якобы добился того, чтобы ему в счет компенсации 234,8 миллиона сумов ($23 тысячи) за снос дома матери Х. Исламовой (по адресу: г. Термез, ул. Саломатлик, д. 1) и его сестры С. Саттори (потому же адресу, д. 1 "А") ООО "Термез Эко Экспресс-лойиха" выделило 2 квартиры в строящемся многоэтажном доме №6 по ул. "Истиклол" на территории городской новостройки (2-комнатную квартиру по цене 352 миллионов сумов ($34.600) и 3-комнатную квартиру по цене 431 миллионов сумов ($42.370)), которые Отабек Саттори оформил на себя.



Вчитайтесь вот в эти строки: "В этом случае 245.165.000 сумов ($24.100) были выплачены путем вымогательства со счета ООО за указанные квартиры, а также 304 миллиона сумов ($29.880), не указанных в договоре (всего 549.165.000 сумов ($53.980)), вынужден был заплатить (?!) хоким города Худайбердиев. По данному факту следственным управлением УВД по Сурхандарьинской области возбуждено в отношении О. Саттори уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 165 УК РУз". Ну как тут не пожалеть компаньонов, оказавшихся в ловко сплетенных "мошеннических" сетях распоясавшегося блогера!



Выступая с эмоциональной речью в суде, застройщик Шопулатов взывал к судьям, акцентируя внимание собравшихся на своем "ущербе", и попросил принять меры в отношении злостного "вымогателя".



На вопрос адвоката Давлатова - когда вы, дескать, обратились с заявлением по этому поводу в РУВД, Шопулатов ответил - в начале февраля 2021 года (почему так долго молчал, ждал, когда арестуют Отабека?). И проговорился, что горхоким Худайбердиев вызвал его к себе и сказал, что надо "решить эту проблему".



7. Отабек Саттори также нанес "непоправимый ущерб" репутации начальника отдела кадров Мастоне Ахмедовой из Сурхандарьинского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, расположенного в городе Термезе, тем, что подготовил "клеветнический видеоматериал, основанный на позорящей женщину ложной и необоснованной информации", воспользовавшись услугами некой Сабохат Равшановой, ранее бывшей в конфликте с Ахмедовой.



8. Блогер разместил в мессенджере на Телеграм-канале "Халк фикри" ("Народное мнение") и в одноименной группе Фейсбука видеозаписи "оскорбительного" характера в отношении Насибы Норбаевой, бывшей работницы ЗАГСа при Агентстве государственных услуг Денауского района Сурхандарьинской области, в которых будто бы выставил ее в нелицеприятном свете, обвинив в том, что она брала взятки при исполнении своих должностных обязанностей и раздобыв для этого необходимую информацию через временно не работающую Саодат Вахидову, состоящую с ней в неприязненных отношениях. По данному факту 24 февраля Отабеку Саттори были предъявлены дополнительные обвинения по статье 139 ("Клевета") и ст. 140 ("Оскорбление") УК РУз.



КТО "ЗАКАЗАЛ" БЛОГЕРА



Примечательно, что путающиеся в своих доводах, датах и аргументах (особенно после уточняющих вопросов адвоката) "пострадавшие" - кроме одного застройщика, все госслужащие, прямо или косвенно находящиеся в подчинении у хокима области, - как один повторяют, что боялись размещения негативных видеорепортажей о своей деятельности в интернете. Возникает вопрос: что же помешало всем этим "потерпевшим" обратиться с заявлениями раньше, когда блогер якобы грозил им видеопубликациями? Почему все они примчались с заявлениями-жалобами лишь после его ареста?



Все они дружно уходили от "неудобных" вопросов адвоката, когда он пытался прояснить ситуацию с их одновременной активизацией, или узнать о причинах их "страха" перед ним, ограничиваясь кратким: "Я не буду отвечать на этот вопрос!". В частности, директор рынка в Шерабаде Лочин Тураев, который обратился в правоохранительные органы о "вымогательстве" Отабеком Саттори у него нового телефона, все время повторял, что тот якобы ему "несколько раз звонил 28 января". На требование же Отабека в зале суда озвучить конкретные детали, уходил от ответа, говоря, "я просто не стал вам отвечать".



Между тем, в детализации телефонных звонков, сведения о которой семья блогера получила на днях, четко видно, что входящие звонки и смс-сообщения поступили ему (он пользовался сим-картой сестры) как раз от Тураева, а не наоборот!



Больше всего "обиженных" оказалось в сфере, связанной с продажей населению баллонов со сжиженным газом. Случайность? Вряд ли. Блогер рассказывал, что газ в эти баллоны закачивался не в полном объеме, то есть, шел наглый обман населения.



Послушать этих "потерпевших", - ну, просто какой-то ненасытный монстр этот Саттори, держащий в страхе всех и вся вокруг! А вот о получении им вышеуказанных сумм предполагаемых взяток заявители почему-то умалчивают, ссылаясь на провалы в памяти.

Сам же блогер незадолго до своего ареста успел подготовить видеорепортаж о своем заказном деле и попытках "заткнуть" ему рот (смотреть здесь, на узбекском языке).



На наш взгляд, за арестом видеоразоблачителя стоит не только хоким области и его подчиненные, причина произошедшего куда более весома: Саттори покусился на "святое" - стал выступать против отъема земли в пользу ставленника президента.



В недавней статье издания Apparel Insider области рассказывается о захвате земель в Сурхандарьинской области для ООО "Surxon Cotton Textile Cluster", созданного 1 декабря 2020 года. Компании передано 22.400 га земли, которая была захвачена у 475 фермеров предпринимателей Кизирикского района.



ООО "Surxon Cotton Textile Cluster" принадлежит компании Petromaruz Limited, собственником которой является Муртазо Рахматов, член Сената Олий Мажлиса (верхней палаты двухпалатного парламента Узбекистана - ред.), недавно назначенный главой новосозданной Ассоциации хлопко-текстильных кластеров. Директором "Surxon Cotton Textile Cluster" является Саидкул Арабов, бывший председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.



Муртазо Рахматов



Большинство из этих фермеров имели долгосрочную аренду земли не менее чем на 30 лет и брали банковские ссуды для инвестирования в свою землю и производство. Многие из них имели контрактные соглашения на поставку сельскохозяйственной продукции на экспорт, которые они сейчас рискуют потерять. Конфискованные фермы не подвергались никаким проверкам, чтобы определить, насколько эффективно они управлялись или как использовалась земля, то есть не было никаких юридических оснований для конфискации их земель, кроме того, что они понадобились ООО "Surxon Cotton Textile Cluster".



18 января 2021 года фермеры отправились в Ташкент на встречу с премьер-министром Узбекистана, где им пообещали создать комиссию для рассмотрения законности изъятия земель. Согласно закону о сельском хозяйстве, земля может быть изъята только по решению суда в случае неэффективного использования и невыполнения договорных обязательств в течение трехлетнего периода. Решение хокима о массовой конфискации земель в пользу ООО "Surxon Cotton Textile Cluster" вне зависимости от других факторов и в обход судебного решения является незаконным.



Однако после того как фермеры отказались "добровольно" отдать свою землю, местные власти начали использовать угрозы, о чем фермеры сообщили в открытом обращении. Полицейские ходили к каждому фермеру отдельно и требовали, чтобы они писали заявления о добровольной сдаче земли и закрытии своих хозяйств. Когда большинство фермеров все еще отказывались отдавать свою землю, местная администрация (хокимият) направила тракторы для уничтожения посевов.



Так вот, Отабек Сатори активно поддерживал этих фермеров и проводил с ними многочасовые интервью, и именно в январе его начали запугивать силовики, с тем, чтобы он прекратил эту деятельность.



И Рахматов, и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов - назначенцы, и, по нашему предположению, "деловые партнеры" Шавката Мирзиеева, которым блогер перешел дорогу. О том, что фабрикация дела происходит с санкции президента говорит и то, что в ней активно участвует МВД, которое ни сенатору, ни хокиму не подчиняется, однако, как выше уже говорилось, выполняло "оперативную задачу" по отъему земли у местных фермеров.



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Соб. инф. Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615804320

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