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В Наурызбайском районе Алматы идет варварское уничтожение сакских кургановВ Наурызбайском районе Алматы идет варварское уничтожение сакских курганов
13:40 15.03.2021

В окрестностях Алматы уничтожают сакские курганы

В Наурызбайском районе Алматы идет уничтожение сакских курганов, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналист Ольга Гумирова.

На территории города еще с прошлого столетия, а в этом и вовсе ударными темпами идет уничтожение археологических памятников. В 300 м от Наурызбайского акимата на грани уничтожения сакский могильник, то, что еще от него осталось. Курганный могильник Акжар сакской эпохи. Все курганы могильника сооружены из земли, лишь по краям полы насыпей фиксируются каменные кольца. Размеры курганов: диаметр от 28 до 44 м, высота от 1,2 до 2,3 м. На поверхности насыпей курганов №1 и №2 находится мусульманское кладбище начала ХХ в. Часть насыпей курганов №3 и №4 были потревожены землеройной техникой в ходе разработки земляного карьера, - отмечает автор.

В комментариях под постом акимат Наурызбайского района отметил, что территория курганов на сегодняшний день не охраняется.

Воспользовавшись этим недобросовестные предприниматели раскопали данную территорию для получения ПГС (песчанно- гравийная смесь). Обращение передано в Управление полиции Наурызбайского района, - отметили в ведомстве.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы уточнили, что данный земельный участок относится к "Зоне зелени общего пользования и зелени спецназначения".

Зона охватывает парки, рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны - сохранение ценных природных особенностей и ландшафтов, в т.ч. существующих курганов. Информация о ведении работ на данном участке передана в Управление градостроительного контроля и акимат Наурызбайского района (по компетенции), - добавили эксперты.

Сакские курганы - единственный сохранившийся на территории Алматы памятник раннего железного века. Он находится в Алатауском районе города, между реками Большая Алматинка и Боралдай, недалеко от одноименного аэропорта.

Источник - zakon.kz
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