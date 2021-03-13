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Действующий министр обороны Киргизии Омуралиев за махинации с квартирами осужден к штрафу 5 млн сомов (без отстранения от должности!)
22:27 15.03.2021

Министр обороны Таалайбек Омуралиев признан виновным в деле о должностном преступлении при распределении квартир для военнослужащих. Решение принял Городской суд Бишкека 10 марта.

Сообщается, что судебная коллегия отменила решение Первомайского районного суда, по которому Омуралиев был оправдан.

"Таалайбек Омуралиев и другие были признаны виновными в совершении преступлений по ст.ст. 304 ч.4, 304 ч.2 УК КР. Омуралиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 000 ( пять миллион) сомов, в доход государства.

В отношении других обвиняемых без назначения наказания в связи с истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности", - говорится в сообщении суда.

Отметим, дело в отношении Таалайбека Омуралиева было возбуждено несколько лет назад. Поводом стало то, что военный судья Нурлан Ашимбеков получил квартиры в доме для военнослужащих. По этому дело проходят еще около 10 человек.

В октябре Первомайский районный суд оправдал Таалайбека Омуралиева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Вечерний Бишкек
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