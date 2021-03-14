 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Нур-Султане с 21/03 вводят локдаун
00:01 16.03.2021

С учетом того, что Нур-Султан находится в красной зоне, в воскресенье – 21 марта в городе вводится локдаун, сообщает zakon.kz.

В воскресенье запрещается работа ТРЦ, ТД, ТЦ (за исключением расположенных в них аптек, а также объектов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости и чья деятельность разрешена независимо от места расположения), крытых непродовольственных рынков, объектов по реализации непродовольственных товаров, крытых спортивных объектов, ЦОНов, АО "Казпочта".

Также в воскресенье приостанавливается работа общественного транспорта – будут проводиться дезинфекционные работы.

В субботу и воскресенье запрещается работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов, саун, СПА-центров (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq", для которых действуют критерии как для "желтой зоны").

Эпидемиологическая ситуация в городе нестабильная. Прошедшие праздничные дни показывают ежедневный рост коронавируса. В связи с этим, постановление с дополнительными карантинными ограничениями вводится в действие с 18 марта. Запрещается проведение массовых мероприятий в честь праздника Наурыз. Нельзя допускать продолжение динамики роста. Для того, чтобы не было одномоментной нагрузки на медорганизации и медработников необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, соблюдать соцдистанцию.
главный госсанврач Нур-Султана Сархат Бейсенова
Городской санврач С. Бейсенова также подчеркнула, что с 18 марта сокращается время работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов.

Кроме того, с 18 марта запрещается работа кинотеатров, кинорумов.

Источник - zakon.kz
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