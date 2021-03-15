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США открывают второй фронт. Антикитайский альянс должен обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии, - "НГ"
00:07 16.03.2021

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
15.03.2021

Новому американскому министру обороны предстоит создать прочный блок для силового противодействия Пекину.
Министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен провели рабочую поездку на Гавайи, в Японию, Республику Корея и Индию. Они стали первыми членами кабинета новой американский администрации, отправившимися в регион для поддержания влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе. Цель визита – коллективное противостояние Китаю.

В беседе с журналистами исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким заявил, что эта поездка демонстрирует факт превращения дипломатии в основной набор инструментов внешней политики Америки. Оба министра проведут встречи с лидерами указанных стран и обсудят с ними широкий круг региональных и глобальных проблем.

В Токио Блинкен и Остин примут участие в работе американо-японского консультативного комитета по вопросам безопасности "Два плюс два", японскую сторону представят министр иностранных дел Тошимицу Мотеги и министр обороны Нобуо Киши. В столице Южной Кореи они представят позицию Америки по вопросам противодействия Пекину, которая будет обсуждаться на совещании с министром иностранных дел Чон Юй Юном и министром национальной обороны Су Уком.

Исполняющий обязанности помощника министра обороны по делам ИТР Дэвид Хелви заявил представителям СМИ, что с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в этой части планеты союзы с Республикой Корея и Японией – мультипликаторы силы. Он также отметил, что этот визит иллюстрирует "приверженность Соединенных Штатов международному порядку, основанному на правилах, которые ставят все страны в равные условия". Одним из них может стать создание баз НПРО США в регионе.

Хелви заметил, что ИТР – приоритетный театр военных действий для Армии США, а военные возможности Америки используются там для "поддержания его свободного и открытого статуса", чтобы все входящие в него страны, большие и малые, были защищены и способны сохранять свой суверенитет, реализовывать экономические возможности, без принуждения разрешать возникающие противоречия и конфликты, а также иметь право на "свободу навигации и полетов в соответствии с международными правилами и нормами".

По словам помощника Остина, "страны этого региона сталкиваются с растущим давлением со стороны Китая", над ними постоянно висит угроза, исходящая от Северной Кореи, реализующей программы создания ядерных вооружений и баллистических ракет. "Эта поездка посылает важный сигнал руководству КНР о решимости США взаимодействовать с союзниками, партнерами и единомышленниками для содействия мирному, стабильному и жизнеспособному порядку, который принесет всем нам только пользу", – заявил Хелви.

После Сеула глава Пентагона Остин отправится в Индию, где встретится в Нью-Дели с министром обороны Раджнатом Сингхом и другими представителями военных структур. Они обсудят пути улучшения и расширения сотрудничества в рамках оборонного партнерства двух стран. Это взаимодействие будет включать расширение обмена информацией, региональное сотрудничество в области безопасности, торговлю вооружениями и военной техникой, а также расширение контактов в новых сферах военной деятельности. В большей степени это касается выдавливания российских оборонных компаний с индийского рынка вооружений. Эксперт РСМД Андрей Фролов в разговоре с "НГ" отметил, что "в 2013 году стоимость нашего оружейного экспорта в Индию составляла 4,78 млрд долл., или почти 30% всех российских поставок. В 2019 году портфель заказов вырос до 14 млрд. Очевидно, что это очень серьезный рынок".

Глава центра АСТ Руслан Пухов указывает на политический мотив заигрывания с Нью-Дели. По его мнению, в ходе поездки в Индию американские чиновники будут стараться склонить страну к более серьезному военному альянсу с Вашингтоном в деле противостояния Китаю. Это может стать поводом для примирения после недавно введенных против индийских компаний санкций, попыткой компенсировать урон, нанесенный стране предыдущим президентом Дональдом Трампом, отметил в беседе с "НГ" Руслан Пухов.

В этом контексте интересно и заявление адмирала ВМС США Филипа Дэвидсона – начальника Индо-Тихоокеанского командования. Выступая на слушаниях комитета Сената по вооруженным силам, он заявил, что самая большая опасность, с которой сталкиваются США в ИТР, – это эрозия возможностей обычного сдерживания. В настоящее время на ИТР приходится 60% мирового валового продукта и более двух третей мирового экономического роста. "Через 10 лет в этом регионе будет проживать две трети населения земли и будет сосредоточено две трети мировой экономики", – сказал Дэвидсон.

Что касается безопасности, то Китай вкладывает значительные средства в создание Народно-освободительной армии, он научился у США эффективности ведения совместных боевых действий. "Военный баланс в ИТР становится все более неблагоприятным для Соединенных Штатов и наших союзников. С таким дисбалансом мы накапливаем риск, который может побудить Китай в одностороннем порядке изменить статус-кво, прежде чем наши ВС смогут дать эффективный ответ"", – подчеркнул Дэвидсон.

Он особо выделил Тихоокеанскую оборонную инициативу, заявив, что она станет основой для создания сил передового базирования, позволит обеспечить глубоко эшелонированную оборону США и защиту их национальных интересов за рубежом, а также даст возможность сдерживать агрессию и гибко реагировать в случае неудач в сдерживании противников.

Источник - ng.ru
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