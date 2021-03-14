Анклав Сох и Ункур-Тоо. О чем на самом деле договорились Жапаров и Мирзиеев

00:26 16.03.2021

15 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



Информация о предоставлении коридора в анклав Сох неверна. Об этом президент заявил в интервью радио "Азаттык".



Глава государства прокомментировал итоги своего госвизита в Узбекистан и переговоры с лидером РУз Шавкатом Мирзиеевым. По его словам, главы двух республик договорились в течение ближайших трех месяцев решить все вопросы о границах.



Садыр Жапаров отметил, что серьезных разногласий по этой теме у сторон нет, и 24-25 марта глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев отправится в соседнюю страну, чтобы подписать необходимые документы.



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Он также прокомментировал ситуацию вокруг расположенного на территории КР узбекского анклава Сох, которая в последние дни активно обсуждалась общественностью.



"Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что "будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду". Это неверная информация. А что касается Ункур-Тоо (Унгар-Тоо), то Шавкат Мирзиеев сказал: "Мы не будем претендовать, пусть принадлежит вам", - рассказал президент.



Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время встречи с местными жителями в Баткене также заявил, что узбекский анклав Сох не получит коридор. В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо (Унгар-Тоо).



Ранее пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек распространила сообщение, что кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории КР. Но позже информация была исправлена. Причем изменилась не только подача новости, но и написание данной местности, которая в первоначальном виде была как Унгар-Тоо, а потом стала Ункур-Тоо. В исправленном варианте заявления говорится, что "кыргызская сторона готова открыть авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана".