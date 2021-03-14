 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.03.2021
00:32  Китайский экспресс набирает ход. Макропоказатели рванули вверх, - "Къ"
00:26  Анклав Сох и Ункур-Тоо. О чем на самом деле договорились Жапаров и Мирзиеев
00:20  Пессимизм и тревожность казахстанцев растут, - Г.Илеуова
00:07  США открывают второй фронт. Антикитайский альянс должен обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии, - "НГ"
00:01  В Нур-Султане с 21/03 вводят локдаун
Понедельник, 15.03.2021
22:27  Действующий министр обороны Киргизии Омуралиев за махинации с квартирами осужден к штрафу 5 млн сомов (без отстранения от должности!)
13:40  В Наурызбайском районе Алматы идет варварское уничтожение сакских курганов

13:32  Узбблогер О.Саттори: "Дело против меня сфальсифицировано чиновниками - за то, что вскрывал их коррупцию"
13:31  Imanbek. Что известно о первом казахе, получившем Grammy?
10:33  В КырПарламент пролез главарь партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов
10:31  Накрывшая Пекин невиданная песчаная буря оказалась смертельно опасной, - "МК"
10:25  США пошли слоном. Индия присоединяется к антикитайскому альянсу Вашингтона, - "Къ"
10:20  Военный министр Казахской автономии "Алаш" (1918-19 гг.) капитан Токтамышев. Кто это? (исторические тайны)
10:18  Тюркские коммунисты – сыны угнетенных народов, - А.Сулейменов
10:17  В Тадже за контрабанду задержан шеф Джайхунского УВД Солехзода
10:01  Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента
09:57  Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов
09:53  "Свой-чужой". До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко, - А.Ажиев
09:49  КырБуза. Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
09:46  Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов
09:43  КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая
09:14  Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева
09:13  В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами. А плясать?
08:54  Плач Гугуши. Дочь Каримова пишет стихи в тюрьме
08:51  Кыргызстан эвакуирует маленьких басмачат из Сирии
08:48  Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
08:33  Как заставить ребенка чувствовать вину за белый цвет кожи. О моральном терроре в Америке
08:30  Уволена преподаватель БухГУ, назвавшая подарок студентов "мелочью"
08:28  "Лукойл" скулит о льготах для "вязкого" бизнеса, - "Къ"
08:26  Уволенный за развал работы мажор-раздолбай Надыров возглавил КазРеспцентр развития здравоохранения
07:20  На юге Казахстана образован новый район - Сауран (не путать с Сауроном)
07:15  Джеруйская показуха. Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
01:13  Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство
01:11  Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке
00:50  Россия как единственная оставшаяся еще Европа, - В.Можегов
00:42  Кульбит Зеленского: как "учитель Голобородько" превратился в Бонапарта, - "МК"
00:10  Беспилотники-камикадзе. Всплеск новой военной революции, - В.Щербаков
00:06  Вашингтон и Москва, похоже, навязывают Кабулу временное правительство, - А.Серенко
Воскресенье, 14.03.2021
19:18  Из гигантов - в нищету. Что построили на Украине за минувшие 20 лет
19:15  Тени фашизма над Индостаном, - Сергей Кожемякин
18:14  Турецкий крах: смертоносное оружие уничтожает Анкару
16:38  России надо отказаться от позорной олимпиады без гимна. Но Путин на это не решится, - М.Колеров
15:18  Бабуся обиделась. Против принцессы Меган наняты расследователи, - "МК"
14:17  Единственный способ стабилизировать Ирак – это изгнание войск США, - А.Веселов
14:07  В КазКНБ рассказали о погибших в авиакатастрофе под Алматы
11:44  Вертолетные деньги Байдена помогут надуть пузырь на фондовой бирже, - В.Катасонов
10:27  Ташкентцы продолжают партизанскую войну против градозастройщиков Golden House и пр
10:22  В Киргизии хотят восстановить разворованный в хлам Кадамжайский сурьмяный комбинат
09:47  Закупили не те лекарства: очередной скандал с казахстанской "СК-Фармацией"
07:40  В Боливии задержали Жанин Аньес, исполнявшую ранее обязанности президента страны
02:11  В Узбекистане найден сундук с редкими книгами X-го (?) века
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский экспресс набирает ход. Макропоказатели рванули вверх, - "Къ"
00:32 16.03.2021

Китайский экспресс набирает ход
Макропоказатели КНР первых двух месяцев выросли сразу на треть

Китайское статведомство по итогам января-февраля зафиксировало рекордное улучшение целого ряда показателей: промышленное производство, розничные продажи и капвложения выросли более чем на 30% год к году. Прежде всего такой бурный рост объясняется эффектом низкой базы - в прошлом году именно на эти месяцы пика эпидемии COVID-19 в Китае пришелся максимальный спад деловой активности. Эксперты ожидают, что с учетом предполагаемого сокращения экономических стимулов темпы восстановления китайской экономики далее могут замедлиться, но, скорее всего, они все равно превысят установленный на 2021 год официальный ориентир "более чем 6%" роста ВВП.

Объемы промпроизводства в Китае, по данным Национального бюро статистики КНР, в январе-феврале 2021 года выросли на 35,1% - это самый большой прирост в годовом выражении за несколько десятилетий. К январю-февралю 2019 года показатель вырос на 16,9%. Самый сильный рост отмечен в сегменте производства оборудования и в секторе высоких технологий (плюс 59,9% и 49,2% соответственно). Розничные продажи - еще один ключевой показатель состояния экономики - за два месяца выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 33,8% (на 6,4% за последние два года).

Капвложения в КНР также значительно подросли - на 35% (плюс 3,5% к уровню 2019 года). При этом инвестиции в инфраструктуру, поддержанные стимулирующими мерами правительства, выросли на 36,6%, инвестиции в производство - на 37,3%, в том числе в сектор высоких технологий - на 50,1%, в недвижимость - на 38,3%.

Резко вырос и объем иностранных инвестиций в китайскую экономику: по данным Минкоммерции КНР, за январь и февраль он увеличился год к году сразу на 34,2%, до $26 млрд.
Особенно заметно увеличились капвложения из стран Евросоюза (на 31,5%), АСЕАН (28,1%) и стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь" (26,2%). Внешняя торговля КНР также восстановилась: экспорт за два месяца вырос на 50,1%, импорт - на 14,5%.

В Capital Economics отмечают, что такой существенный рост показателей в годовом выражении объясняется в первую очередь эффектом низкой базы (на первый квартал прошлого года пришелся пик пандемии в Китае, ВВП тогда сократился на 6,8%). В помесячном сравнении прирост розничных продаж, к примеру, составил в январе-феврале минус 0,4% против плюс 1,3% в декабре. В промпроизводстве ситуация была получше: помесячный рост составил 0,7%, капвложения показали самый высокий прирост с августа 2020 года - на 2,5% (против 2,1% в декабре). Дальше темпы роста показателей могут замедлиться, в частности, из-за сворачивания активных мер поддержки экономики, ожидают эксперты.

Экономике Китая предстоят огромные расходы на переобучение рабочих
Заметим, что на прошлой неделе завершилось заседание Всекитайского собрания народных представителей, по итогам которого был принят план на новую пятилетку (2021–2025 годы). Одним из ключевых направлений заявлено улучшение условий для трудовых мигрантов внутри Китая для повышения "гибкости рынка труда". Мигранты получат доступ к соцуслугам и медицинскому обеспечению - сейчас этому препятствует система регистрации в КНР. Был также объявлен и новый ориентир по росту ВВП. Обычно этот показатель оказывается близким к фактическому, но в этом году он обозначен довольно скромно - "выше 6%".

При этом, по прогнозам аналитиков, в том числе Международного валютного фонда, рост китайской экономики превысит 8%.
В прошлом году Китай стал одной из всего двух стран "двадцатки", сумевшей сохранить положительные темпы роста (плюс 2,3%, у Турции - плюс 1,8%), тогда как в среднем по всем странам спад составил 3,3%.

Татьяна Едовина

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615843920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в г.Алматы
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 марта 2021 года №534
- Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 2021 года №535
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о закупках квазигоссектора
- О музыкальных школах
- Социолог: пессимизм и тревожность казахстанцев растут
- Хотели как лучше…
- В Правительстве обсудили базовые подходы к развитию креативного сектора экономики
- Правительство и республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генеральное соглашение
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  