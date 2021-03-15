Путин назначил Медведева своим замом по науке и образованию. Денег нет, но народ держится...

08:55 16.03.2021

Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева на должность своего заместителя в президентском совете по науке и образованию.



В состав совета также включены помощник Путина Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, говорится в документе.



В указе главы государства отмечено, что совет создан для развития научно-технической сферы и образования, определения приоритетов научного развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.