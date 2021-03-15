Китайцы в Мьянме попали под раздачу. Демонстранты подозревают Пекин в поддержке хунты, - В.Скосырев

09:17 16.03.2021

Владимир Скосырев

15.03.2021



Сторонники Аун Сан Су Чжи защищают свои кварталы как могут.

КНР против своей воли оказалась втянутой в кровавое противостояние между генералами и сторонниками демократии в Мьянме (Бирме). Власти объявили военное положение в фабричных районах города Янгон после того, как демонстранты подожгли китайские предприятия. Дорогу пожарным машинам они блокировали. Сколько работников китайских фирм пострадало, неизвестно, но всего после военного переворота, совершенного 1 февраля, в стране погибло более 80 человек. Пекин потребовал пресечь насилие и наказать виновных.



Посольство КНР в Мьянме призвало выявить тех, кто совершал нападения на заводы, принадлежащие китайцам, и подвергнуть их каре в соответствии с законом. Как передает агентство АР, масштабы насилия увеличились из-за того, что хунта решила любой ценой подавить протесты.



Но часть демонстрантов начинает защищать себя, сооружая баррикады и поджигая покрышки.



Первый раз военное положение было введено в тех двух пригородах Янгона, где расположены фабрики одежды – главный источник доходов от экспорта Мьянмы. Там в воскресенье было убито по крайней мере 22 участника протестов. Неясно, кто совершал поджоги. Китайское посольство заявило, что большая часть работников-китайцев получили ранения.



Многие фабрики принадлежат китайцам или смешанным предприятиям. Но за свое политическое и экономическое влияние Китаю приходится платить немалую цену. В представлении части граждан Китай выкачивает из страны природные ресурсы и защищает военных от санкций на международной арене.



Нарушители приказов, изданных путчистами, могут быть преданы военному суду и приговорены к пожизненному заключению или даже смертной казни. А минимальное наказание – три года тюрьмы и штраф.



Впрочем, пока сокрушить оппозицию армии не удается. Хотя Аун Сан Су Чжи, которая была фактически лидером страны до переворота, находится под арестом, ряд членов парламента провозгласили правительство в подполье. Его возглавил Ман Вин Хаинг Тан. Он заявил, что страна переживает самый черный день в своей истории, но рассвет близок. Депутат обратился с призывом к мятежникам из этнических общин, которые десятилетиями сражались против армии, присоединиться к движению протеста.



Иностранные бизнесмены, столкнувшись с волной анархии, выкручиваются как могут. Тайваньские компании стараются выполнить рекомендацию миссии Тайваня в Мьянме, которая посоветовала им вывесить флаги острова и расклеить на стенах знаки, говорящие, что они принадлежат не Пекину, а Тайбэю. Проблема в том, что в стране много выходцев как из КНР, так и с Тайваня. Все они китайцы, причем нередко связаны узами крови.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "В обществе есть мнение, будто за переворотом стоит Китай. Но в действительности Китай работал и с Национальной лигой за демократию, и с военными. Он раскладывал яйца в разные корзины, причем в обоих случаях присутствовали как элементы противоречий, так и сотрудничества. Даже работая с военными, китайские спецслужбы снабжали оружием и инструкторами отдельные сепаратистские движения в северных районах страны. Скандалы с обнаружением китайского оружия вспыхивали неоднократно".



То есть до переворота у Китая была выстроена система отношений со всеми игроками. "Когда переворот случился, перед китайцами стал вопрос: что делать? Как обычно, они не стали слишком явно показывать свои предпочтения, но выбрали все же работу с военными. А сейчас китайская община попала под раздачу. Видимо, пока Пекин будет ограничиваться призывами обеспечить безопасность китайских граждан и заявлять, что не вмешивается во внутренние дела. А если насилие будет разрастаться, то Китай, как это бывало в других районах, может провести массовую эвакуацию своих граждан", – заключил Кашин.



Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Аида Симония в разговоре с "НГ" несколько иначе оценила причины нападений на китайские фабрики. Это, по ее словам, "акт хулиганства". Может быть, кто-то из работников был недоволен условиями работы, низкой зарплатой или тем, что его уволили. На фоне анархии такое возможно. Китаю по большому счету все равно, кто стоит у власти. Он одинаково хорошо ладит и с гражданским лидером Аун Сан Су Чжи, и с военными. Для китайцев главное – выход к океану и чтобы все было тихо и спокойно. За путчем никакая иностранная сила не стоит.



Касаясь перспектив разрешения кризиса, эксперт указала, что "избранные на выборах в 2020 году парламентарии сформировали в подполье как бы собрание. Они считают себя законной властью. К сожалению, армия не собирается идти на компромиссы. Она намерена через год провести выборы. А к этому времени все конкуренты должны будут находиться в заключении, то есть их участие в выборах будет исключено", – полагает Симония.