Армия зомби. Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид, - В.Кудрявцев

09:32 16.03.2021

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 15.03.2021



Армия зомби в наступлении



Когда смотришь на то, что творится сейчас в Соединенных Штатах, вспоминаются слова: "Мы наш, мы новый мир построим – кто был ничем, тот станет всем"… Все, казавшееся в американском обществ нормальным, незыблемым, само собой разумеющимся, подвергается сегодня агрессивным нападкам со стороны "прогрессивистов", которые в рамках и в стиле так называемой культуры отмены (Сancel Culture) изничтожают думающих и живущих иначе.



Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид



Пропасть, раскалывающая общество, ширится по нескольким направлениям: пропасть политическая, расовая, биологическая (гендерная). В политическом плане "нормальность" определяется на основании отношения к бывшему президенту Дональду Трампу. Те, кто его поддерживают, считаются националистами, выступающими за "белое превосходство" расистами, сумасшедшими сторонниками какой-нибудь "теории заговора" (?), а с недавних пор и "внутренними террористами". Это распространяется, как эпидемия; вирус проник уже так далеко, что участников штурма Капитолия "сдавали" полицейским собственные дети.



Когда на страницах The New York Times было опубликовано мнение сенатора-республиканца Тома Коттона, который призвал использовать войска для усмирения насилия на улицах американских городов, редакция газеты возмутилась, и редактор рубрики мнений Джеймс Беннет вынужден был уйти в отставку. Звезду сериала "Мандалорец" Джину Карано уволили за то, что, говоря о происходящем в США, она сравнила ненависть к другим людям по политическим мотивам с ненавистью на национальной почве. Нечего уже говорить о том, что сторонников Трампа выгоняют с работы, если они открыто об этом заявляют. Twitter навсегда заблокировал аккаунт генерального директора производителя подушек компании My Pillow, который продолжал настаивать на победе Трампа на выборах, а торговцы начали бойкотировать продукцию компании. Авторитетный журналист, известный актер, крупный бизнесмен – не важно, всех "зачистить"…



До грани абсурда дошла борьба за "расовую справедливость". Мишель Обама имела привычку рассказывать детям, какой замечательный писатель Доктор Сьюз, а теперь некоторые его книги перестанут издаваться "из-за расизма": дескать, африканцы и азиаты в них изображены как экзотические персонажи, желающие лишь угодить белому человеку.



Волна "новой нормальности" распространяется за пределы США, захлестывает Запад. В Нидерландах под прицелом критики оказалась писательница Марике Лукас Рейневелд (к слову, обладательница Букеровской премии 2020 г.), которая решила перевести на голландский стихотворение чернокожей поэтессы Аманды Горман, выступавшей на церемонии инаугурации Джо Байдена. Как заявили критикующие, Рейневелд скверно владеет английским и к тому же она белая, а значит ей не понять глубину мысли Горман.



Лицо движения Black Lives Matter показал арест двух его активистов за нападение на независимую журналистку Тару Щепаньски: при освещении протестов в Нью-Йорке в нее бросили яйцо, выбили у нее из рук телефон и назвали ее "нацисткой" за то, что она поддерживает Дональда Трампа. Щепаньски заявила, что сейчас для журналистов в Америке представлять консервативные СМИ физически опасно.



А без пресловутого гендерного равноправия – ни шагу! Так, популярная в США игрушка "Мистер Картофельная голова" станет теперь просто "Картофельной головой" и будет выпускаться с аксессуарами, с помощью которых дети смогут смонтировать на свое усмотрение персонаж мужского или женского пола.



А вот пример крайнего идиотизма – это когда студента Университета штата Нью-Йорк отстранили от занятий за то, что он посмел заявить в соцсети: "Мужчина – это мужчина, женщина – это женщина. Мужчина не является женщиной, а женщина не является мужчиной". На несчастного парня донесли "сознательные" коллеги-студенты.



Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид



Все это не единичные примеры. Это брызги цунами "культуры отмены". Цунами растет на глазах, проглатывая все больше "неправильных" граждан, усиливая в США атмосферу взаимной ненависти, закрепляя общественный раскол. К чему все идет?



Когда президент Байден заявляет, что надо победить политический экстремизм, внутренний терроризм и идею белого превосходства, что он намерен защищать права ЛГБТ во всем мире, то создается впечатление, что осуществляется грандиозный план перестройки американского общества.



Какой гражданин нужен этой власти? В принудительном порядке воспитывается существо, лишенное представлений о семье, о религии, о родине. Эти представления заменяются "свободой выбора", но в строго определенных, заданных рамках. Шаг влево, шаг вправо – расстрел на месте. Можно сто раз сменить мужской пол на женский и наоборот, но поддерживать Трампа – недопустимо и наказуемо.



Уже первые картины этой новой Америки напоминают наступление армии зомби, которые должны либо превратить всех в себе подобных, либо уничтожить (заставить смириться, вычеркнуть из общественной жизни). Победитель в этой игре, цель которой – сломать через колено народ, получит все. Или ничего...



Американская культура отмены – это антикультура, нацелившаяся на "отмену" вида Человек разумный.