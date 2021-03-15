"Умер" градообразующий для казахского Аркалыка бокситовый комбинат. Машкевич выгреб последнее

10:28 16.03.2021

Градообразующее предприятие по добыче бокситов закрылось в Аркалыке

Месторождение по добыче бокситов в Аркалыке просуществовало 65 лет



На Торгайском бокситовом рудоуправлении (ТБРУ) АО "Алюминий Казахстана" останавливаются практически все работы, сообщает Евразийская Группа (ERG).

Геологоразведка и заключение госкомиссии по запасам полезных ископаемых РК говорят о том, что дальнейшие работы в этой местности связаны со сложными горнотехническими рисками.

"Решение о закрытии ТБРУ далось нам нелегко. Однако за 65 лет запасы в карьерах отработаны полностью. Поэтому еще в 2017 года мы начали программу по ответственному закрытию предприятия", - говорит председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов.

Часть персонала остается для завершения отгрузки ранее добытой огнеупорной глины, демонтажа техники и оборудования, а также охранных мероприятий. Остальным сотрудникам частично помогли трудоустроиться на другие предприятия ERG - Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, ССГПО и "Шубарколь комир", ПАЗ, а также обучили желающих основам бизнеса.

Активы управления месторождения передаются на баланс акимата города Аркалыка и местным предпринимателям. Так, в здании рудоуправления предприятия после ремонта откроется региональная больница. Еще пять объектов для расширения бизнеса передаются ТОО "Алюминстрой" и ИП "Керейт". Также один объект для расширения бизнеса передается ТОО "Алюминстрой". Участок по ремонту железнодорожного оборудования уже находится в аренде с последующей безвозмездной передачей в собственность ТОО "ARQALYQREMSERVIC".

Также компания обязуется провести рекультивацию 180 гектаров земель.

История Торгайского боситового рудоуправления (ТБРУ) началась в 1956 году, а в 1994, с приходом инвестора в лице ERG, у предприятия, переживавшего кризис, началась новая глава. В августе 1996 года ТБРУ вошло в состав АО "Алюминий Казахстана". Месторождение располагается в Костанайской области.

За более чем 60 лет деятельности ТБРУ отработано более 1,5 миллиарда кубометров горной массы, добыто свыше 80 миллионов тонн боксита и 20 миллионов тонн огнеупорной глины.

Ранее правительство Казахстана поручало провести геологоразведку в регионе, чтобы найти альтернативу для жителей моногорода Аркалыка, где ТБРУ было градообразующим предприятием.