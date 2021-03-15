 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из Beeline Uzbekistan разбегаются топ-менеджеры. Гиблое место?
10:31 16.03.2021

Beeline Uzbekistan возглавит Анджей Малиновский
Генеральным директором Beeline Uzbekistan станет Анджей Малиновский. Ранее сообщалось, что эту должность займет Арташес Давтян, но компания не смогла завершить процесс его найма.

Новым генеральным директором Beeline Uzbekistan станет Анджей Малиновский. Он приступает к обязанностям с 15 марта, говорится в заявлении на сайте холдинга VEON.

Ранее VEON объявлял, что Beeline Uzbekistan возглавит Арташес Давтян, однако, как сообщил холдинг, процесс его приема на работу завершить не удалось.

Анджей Малиновский родился 21 июня 1968 года, является гражданином Польши. Работал в компаниях розничной торговли и электронной коммерции. С 2017 года занимал пост гендиректора Beeline Georgia.

Прежний глава Beeline Uzbekistan Сергей Афонин покинул компанию в октябре 2020 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615879860
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