"Гонений на политиков и журналистов отныне не будет", - Жапар Бугунский обещает быть добрым ханом

10:42 16.03.2021

Президент Кыргызстана: гонений на политиков и журналистов отныне не будет



Президент Садыр Жапаров в интервью "Азаттыку" 15 марта заверил, что "отныне в Кыргызстане не будет гонений на политиков и журналистов".



По его словам, он напоминает об этом и судьям, а также правоохранительным органам. В связи с этим глава государства ответил на вопрос о деле бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, который также баллотировался на пост президента. "На него уже до выборов было открыто следствие. Причем у него не одно, а пять-шесть дел... Если бы, действительно, были гонения, то на выборах моим оппонентом был не только он, там было 15-16 кандидатов. Сколько сейчас выходят на митинги – и политики, и не политики, но мы никого не преследуем. Журналистов мы не прессуем. В свое время напали на Сыргака Абдылдаева, некоторых выбрасывали связанными из окон многоэтажек, кого-то посадили. Сейчас ничего такого нет", – напомнил Садыр Жапаров.



Он также подчеркнул, что Кыргызстан, как и прежде, останется демократическим государством, а в стране будут соблюдаться свобода слова и безопасность работников СМИ. По словам президента, он готов сотрудничать с оппозицией, и добавил, что общается с видными ее представителями, чтобы ответить на их вопросы о Конституции, внешнем долге, а также выслушать их предложения.



Напомним, занимавший в 2016-2018 годы должность главы ГКНБ Абдиль Сегизбаев участвовал в президентских выборах, прошедших 10 января, и стал пятым среди 17 кандидатов, набрав 1,46% голосов избирателей. На дебатах в эфире ОТРК в ходе предвыборной кампании, он высказывал острую критику в адрес Садыра Жапарова.



25 января он был задержан и заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 25 марта. Позже в Генпрокуратуре КР сообщили, что в его отношении расследуется в общей сложности шесть уголовных дел, одно из которых засекречено.