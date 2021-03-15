 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.03.2021
12:34  Пифагоровы штаны... Казахстанская наука скорее мертва, чем жива
12:31  "Мы стали заложниками ситуации", - старший зять Казахстана Кулибаев едва пережил пандемию
11:54  Бархатный революционер: как Бернардо Бертолуччи пришел от марксизма к буддизму
11:49  Яна Лысенко (Бишкекская цифровая художница): "Рисую то, что чувствую…"
11:14  Разрешите заложить: как строительные компании "разводят" доверчивых казахстанцев, - О.Золотых
11:10  У Кыргызстана и Казахстана будет общая система реагирования на землетрясения
11:01  Катар обещает построить в Бишкеке девятиэтажный медцентр за $9,2 млн . Просто так?

10:46  Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам
10:42  "Гонений на политиков и журналистов отныне не будет", - Жапар Бугунский обещает быть добрым ханом
10:31  Из Beeline Uzbekistan разбегаются топ-менеджеры. Гиблое место?
10:28  "Умер" градообразующий для казахского Аркалыка бокситовый комбинат. Машкевич выгреб последнее
10:26  Неугомонные КазЧинуши изобрели и внедряют "социальные кошельки". Кому на пользу?
09:32  Армия зомби. Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид, - В.Кудрявцев
09:29  Станет ли Китай лидером искусственного интеллекта? - А.Потеряйко
09:27  Протесты в США: кто эти люди? - Авигдор Эскин
09:17  Китайцы в Мьянме попали под раздачу. Демонстранты подозревают Пекин в поддержке хунты, - В.Скосырев
08:55  Путин назначил Медведева своим замом по науке и образованию. Денег нет, но народ держится...
00:32  Китайский экспресс набирает ход. Макропоказатели рванули вверх, - "Къ"
00:26  Анклав Сох и Ункур-Тоо. О чем на самом деле договорились Жапаров и Мирзиеев
00:20  Пессимизм и тревожность казахстанцев растут, - Г.Илеуова
00:07  США открывают второй фронт. Антикитайский альянс должен обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии, - "НГ"
00:01  В Нур-Султане с 21/03 вводят локдаун
Понедельник, 15.03.2021
22:27  Действующий министр обороны Киргизии Омуралиев за махинации с квартирами осужден к штрафу 5 млн сомов (без отстранения от должности!)
13:40  В Наурызбайском районе Алматы идет варварское уничтожение сакских курганов
13:32  Узбблогер О.Саттори: "Дело против меня сфальсифицировано чиновниками - за то, что вскрывал их коррупцию"
13:31  Imanbek. Что известно о первом казахе, получившем Grammy?
10:33  В КырПарламент пролез главарь партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов
10:31  Накрывшая Пекин невиданная песчаная буря оказалась смертельно опасной, - "МК"
10:25  США пошли слоном. Индия присоединяется к антикитайскому альянсу Вашингтона, - "Къ"
10:20  Военный министр Казахской автономии "Алаш" (1918-19 гг.) капитан Токтамышев. Кто это? (исторические тайны)
10:18  Тюркские коммунисты – сыны угнетенных народов, - А.Сулейменов
10:17  В Тадже за контрабанду задержан шеф Джайхунского УВД Солехзода
10:01  Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента
09:57  Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов
09:53  "Свой-чужой". До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко, - А.Ажиев
09:49  КырБуза. Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
09:46  Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов
09:43  КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая
09:14  Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева
09:13  В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами. А плясать?
08:54  Плач Гугуши. Дочь Каримова пишет стихи в тюрьме
08:51  Кыргызстан эвакуирует маленьких басмачат из Сирии
08:48  Узбекистан отменяет тестирование на коронавирус при въезде в страну
08:33  Как заставить ребенка чувствовать вину за белый цвет кожи. О моральном терроре в Америке
08:30  Уволена преподаватель БухГУ, назвавшая подарок студентов "мелочью"
08:28  "Лукойл" скулит о льготах для "вязкого" бизнеса, - "Къ"
08:26  Уволенный за развал работы мажор-раздолбай Надыров возглавил КазРеспцентр развития здравоохранения
07:20  На юге Казахстана образован новый район - Сауран (не путать с Сауроном)
07:15  Джеруйская показуха. Садыр Жапаров и Владимир Путин встретятся в эфире прямого телемоста. Для чего?
01:13  Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство
01:11  Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам
10:46 16.03.2021

Сенат Узбекистана одобрил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам. В статье 244 ("Массовые беспорядки") уголовного кодекса появляется пункт о публичных призывах к неподчинению законным требованиям представителя власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин либо исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы от трех до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с использованием СМИ и интернета, будут наказываться штрафом от 300 до 400 базовых величин, либо исправительными работами от двух до трех лет, либо лишением свободы от пяти до десяти лет.

Поправки внесены и в кодекс об административной ответственности, сообщает Узбекская редакция Азаттыка - Радио Озодлик. За публичные призывы к неисполнению или нарушению законодательства, в том числе с использованием СМИ и интернета, предусматривается наказание в виде штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин.

Согласно поправкам, владельцы сайтов и блогеры обязаны не допускать использование своих сайтов и страниц в интернете для размещения призывов к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, участию в митингах, ложной информации, а также информации, выраженной в "неприличной форме" и демонстрирующей неуважение к обществу, государству и госсимволам. Для выявления такой информации они должны мониторить свои страницы и мессенджеры, чтобы удалять ее в случае обнаружения.

На сайте сената указано, что принятие этого законопроекта послужит "устранению и предупреждению публичных призывов к массовым беспорядкам" и распространению "ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности".

Вероятность призывов к насильственному изменению конституционного строя или пропаганды идей войны, по мнению инициаторов закона, повышается из-за недостаточной правовой культуры, в связи с чем целесообразно, чтобы "все владельцы информации чувствовали ответственность за слово и его последствия".

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615880760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по борьбе с хищениями автотранспорта
- Визит А. Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на $2,2 млрд
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №99
- Умирзак Шукеев поздравил туркестанцев с образованием Сауранского района
- Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива
- Кадровые перестановки
- В Казахстане резко подорожал бензин – и это только начало, считают эксперты
- Нацбанк согласился с требованиями фракции "Ак жол" о бессрочном обмене тенге
- Тасмагамбетов может войти в совет директоров крупной российской компании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  