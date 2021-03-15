Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам

10:46 16.03.2021

Сенат Узбекистана одобрил законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам. В статье 244 ("Массовые беспорядки") уголовного кодекса появляется пункт о публичных призывах к неподчинению законным требованиям представителя власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За это грозит штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин либо исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы от трех до пяти лет, либо лишение свободы от трех до пяти лет.



Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или с использованием СМИ и интернета, будут наказываться штрафом от 300 до 400 базовых величин, либо исправительными работами от двух до трех лет, либо лишением свободы от пяти до десяти лет.



Поправки внесены и в кодекс об административной ответственности, сообщает Узбекская редакция Азаттыка - Радио Озодлик. За публичные призывы к неисполнению или нарушению законодательства, в том числе с использованием СМИ и интернета, предусматривается наказание в виде штрафа от 60 до 80 базовых расчетных величин.



Согласно поправкам, владельцы сайтов и блогеры обязаны не допускать использование своих сайтов и страниц в интернете для размещения призывов к массовым беспорядкам, насилию над гражданами, участию в митингах, ложной информации, а также информации, выраженной в "неприличной форме" и демонстрирующей неуважение к обществу, государству и госсимволам. Для выявления такой информации они должны мониторить свои страницы и мессенджеры, чтобы удалять ее в случае обнаружения.



На сайте сената указано, что принятие этого законопроекта послужит "устранению и предупреждению публичных призывов к массовым беспорядкам" и распространению "ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности".



Вероятность призывов к насильственному изменению конституционного строя или пропаганды идей войны, по мнению инициаторов закона, повышается из-за недостаточной правовой культуры, в связи с чем целесообразно, чтобы "все владельцы информации чувствовали ответственность за слово и его последствия".