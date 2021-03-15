Катар обещает построить в Бишкеке девятиэтажный медцентр за $9,2 млн . Просто так?

11:01 16.03.2021

Катар построит в Бишкеке девятиэтажный медцентр за $9,2 млн - Джумабеков



/ Виталий Тимкив



Центр будет оснащен передовым оборудованием. По словам главы БНИЦТО, средства предоставлены в виде гранта.



БИШКЕК, 16 мар - Sputnik. Правительство Катара выделило 9,24 миллиона долларов на строительство нового девятиэтажного корпуса Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, сообщил в Facebook руководитель медучреждения Сабырбек Джумабеков.



Он рассказал, что накануне в центре состоялась встреча с послом Катара в КР Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайити.



"Катарская делегация сообщила о выделении 9,24 миллиона долларов на строительство современного девятиэтажного корпуса БНИЦТО на 420 коек, который будет оснащен передовым оборудованием. Это стопроцентный грант, безвозмездный", - написал Джумабеков.

Он отметил, что посол осмотрел территорию, на которой развернутся строительные работы. По словам Джумабекова, тендер на строительство проведет посольство, оно также будет контролировать процесс возведения корпуса.