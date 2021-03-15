У Кыргызстана и Казахстана будет общая система реагирования на землетрясения

11:10 16.03.2021

МЧС Казахстана занимается реализацией проекта на своей территории. Впоследствии начнется интеграция двух систем.



Кыргызстан и Казахстан интегрируют систему раннего оповещения о землетрясениях, сообщил Sputnik Казахстан министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.



Он рассказал, что проводится работа по установке специального оборудования, способного на ранних стадиях предупреждать о подземных толчках. Проект уже реализуется в Алматы, на девяти сейсмических станциях в тестовом режиме установили оборудование системы раннего оповещения.



"С Кыргызстаном мы сотрудничаем по линии предотвращения ЧС в зоне сейсмической активности. Внедряем проект раннего оповещения граждан. После завершения реализации проекта в Казахстане система будет интегрирована с аналогичной системой МЧС Кыргызстана для взаимного обмена оперативной информацией о землетрясениях", - пояснил Ильин.

Также действует трехстороннее соглашение между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о сотрудничестве и взаимодействии в области исследования землетрясений и прогнозирования сейсмической опасности.