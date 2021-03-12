Разрешите заложить: как строительные компании "разводят" доверчивых казахстанцев, - О.Золотых

11:14 16.03.2021 Разрешите заложить: как строительные компании "разводят" доверчивых гражданФото - Жители выступают против строительства новой пятиэтажки в центре города. Фото Ольги ЗОЛОТЫХ

Точечная застройка старых микрорайонов Актау – это проблема номер один для областного центра.



При проектировании города у моря учитывалась роза ветров, рассчитывались допустимые расстояния между домами, их этажность. Но в последние годы рядом с уже существующими домами начали возводить новостройки. Жители выступают против. В первую очередь они беспокоятся о безопасности собственных домов, а также о коммуникациях. В Актау нет ни одного старого микрорайона, в котором люди не испытывали бы проблем со светом, теплом и водой. Выдачу разрешений на строительство дополнительных объектов люди считают вредительством со стороны акимата.



Разрешите пристроиться

Жители сразу нескольких микрорайонов Актау собрались, чтобы выразить протест по поводу строительства возле их домов новых многоэтажек. В 9-м микрорайоне областного центра планируют построить жилой дом на месте здания старого ЖЭКа, а в 14-м микрорайоне – пятиэтажный дом. Жителей, прежде всего, беспокоит проблема с инженерными сетями. На том месте, где, возможно, построят дом, постоянно идут "раскопки" – коммунальные службы латают трубы. Участок сейчас занят старым зданием ЖЭКа – его сдавали в аренду мелким предпринимателям. Но в последние несколько лет здание пустует.



− Если уж местным властям очень хочется что-то здесь построить, пусть это будет нечто полезное для людей, например, спортивная площадка или дворовый клуб с секциями, − отмечает жительница микрорайона Зухра УТЕШЕВА.



Люди возмущены: город расширяется в северном направлении − за последние несколько лет был построен с десяток новых микрорайонов, однако строительство в старых почему-то не прекращается.



− Неужели земли мало? Почему на этот пятачок нужно обязательно воткнуть дом? У нас свет постоянно отключается летом, тепла толком нет в квартирах. Куда еще новый дом лепить? − удивляется жительница ближайшего дома Алсу АСТАФЬЕВА.



− Куда они собираются подключаться? Несколько лет назад коммунальные службы города говорили, что не будут тянуть новые трубопроводы, потому что это слишком дорого и долго. Значит, подключатся к нам, а нам как с этим жить? – говорит пенсионер Петр ДРОЗДОВ.



Акимат просит успокоиться

В городском акимате отмечают – если жители ближайших домов будут не согласны, строительства не будет. Кроме того, в акимате подчеркнули: пока целевое назначение этого участка − для размещения и эксплуатации хозяйственного блока, но никак не жилого дома.



− В соответствии с договором закупки и постановлением акимата от 15.12.2015 года № 1817 участок куплен АО "СПК "Каспий". В настоящее время компанией направлено предложение в акимат по строительству многоэтажного жилого дома. Акимат, в свою очередь, сообщил, что предложение будет рассмотрено только в случае, если собственники близлежащих многоэтажных жилых домов дадут согласие на общественных слушаниях. Разрешение на данный земельный участок акиматом не оформлено, − рассказали в пресс-службе городского акимата.



И если в этом случае еще есть надежда на то, что жители отстоят клочок земли на общественных слушаниях, то в 14-м микрорайоне участок находится в частной собственности, а все разрешения от акимата на строительство пятиэтажного жилого комплекса уже получены. Больше месяца здесь разрушают старый фундамент – лет 15 назад на этом месте планировали построить торговый центр, однако стройку остановили, так как в ближайших домах появились трещины. Спустя 15 лет строительство вновь началось – теперь жители опасаются, что дома разойдутся по швам.



Местные власти порекомендовали людям обратиться в гражданский суд и потребовать назначить экспертизу. Только вот пока суд да дело, стройка уже может подойти к концу.



− Пока они здесь разрушали старый фундамент, у нас была страшная вибрация в квартирах. Если вдруг суд признает, что нам небезопасно жить рядом с этой стройкой, а к тому времени все построят, я очень сомневаюсь, что все это снесут, потому что реклама о продаже квартир в этом доме уже есть везде, − говорит житель ближайшего дома Илья МАМОНТОВ.



Документов пока нет

Люди потребовали встречи с застройщиком и запросили у него все разрешительные документы. Жителей, например, интересовали расчеты по освещенности.



− Существует СНиП РК по естественной освещенности. Там написано, что при этажности дома в пять этажей и выше расстояние между домами должно быть подтверждено расчетным путем. Покажите эти расчеты! − говорит пенсионер Евгений ШМАКОВ.



У представителей застройщика на руках этих документов не оказалось, однако они заверили, что жилой комплекс будет располагаться в 26 метрах от уже существующих домов и никак не будет влиять на освещенность. Кроме того, представители компании не захватили с собой и геодезические исследования грунта, а также технические условия на теплоснабжение, которые потребовали предоставить жители.

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− Люди переживают за коммуникации. Летом, когда у всех работают сплит-системы, напряжение падает ниже 200 вольт. Воду на верхних этажах уже редко видят. А что будет после того, как построят? Еще один жилой дом – это огромная нагрузка на инженерные сети,– отмечает один из жителей дома № 33а 14-го микрорайона.



Что касается электроснабжения, жителей заверили – свет в их квартирах будет, так как на территории новостройки будет собственная подстанция. Обещали даже, что "запитаться" от нее смогут и ближайшие дома. Люди отмечают – если строительство осуществляется вблизи жилых домов, должны быть общественные слушания с привлечением жильцов ближайших домов. Однако их не было.



− Мы с вами впритык не стоим, поэтому разрешений от собственников не нужно. Никакой угрозы вашим домам нет. Мы не первый день строим в городе, все разрешительные процедуры по документации пройдены, есть согласованный эскиз на малоэтажное строительство. Есть и талон об уведомлении на начало строительно-монтажных работ, − рассказали представители компании-застройщика.



Никто слушать не будет

Люди требуют вместо дома разбить сквер и облагородить территорию и отмечают, что готовы идти в прокуратуру и даже обращаться в Нур-Султан.



Ранее жители еще 3 домов в 15-м микрорайоне также выступили против строительства многоэтажного жилого комплекса. Один из этих домов – элитный. К слову, его жителям в социальных сетях не забыли напомнить, что строительство их элитной новостройки тоже когда-то возмущало жителей соседних домов.



О строительстве нового дома жильцы узнали, когда началась установка ограждения, а во дворе появилась строительная техника. Фото Ольги ЗОЛОТЫХ



О строительстве нового дома жильцы узнали, когда началась установка ограждения, а во дворе появилась строительная техника. Фото Ольги ЗОЛОТЫХ

Застройщик провел общественные слушания через Zoom, однако знали о них не все, а присутствовали – и вовсе единицы. Поэтому о строительстве нового дома жильцы узнали, когда началась установка ограждения, а во дворе появилась строительная техника. Люди обратились в акимат и получили ответ, что этот земельный участок находится в частной собственности. Жители утверждают, что изначально по генеральному плану города на этом месте предусматривался сквер для горожан.



− Мы против постройки. Здесь нет ни одной детской площадки – лучше здесь сделать сквер. Кроме того, этот дом закроет людям солнечный свет. Еще и нагрузка на грунт какая – это ведь 16 этажей! – рассказала Елена ТАРАМОВА, руководитель сервисной компании одного из домов.



Здесь, как и во всех случаях со строительством новых объектов, жильцы также обеспокоены водо-, тепло- и электроснабжением в своих квартирах.



− И так у нас с коммуникациями проблема, перебои постоянно со светом, с водой, батареи еле теплые. А если построят этот дом, можно ожидать, что нас окончательно всего лишат, ведь подключаться будут к нашим сетям. Есть новые микрорайоны – туда все инженерные коммуникации проведены – стройте там! – добавляет жительница дома Гульсум ДЖУЛДАСОВА.



Ничего личного – просто бизнес

Представитель компании-застройщика отмечает – все необходимые согласования и разрешения на строительство есть. По проекту расстояние до ближайшего дома составит 55 метров. Кроме того, застройщик обещает благоустройство территории.



− Учитывая мнение жителей, будет разбит сквер, построены детские площадки, прогулочная зона, фонтан. Вдоль дороги будет много парковочных мест – около шестидесяти, будет и отдельная парковка на территории. На инженерные сети соседних домов нагрузки не будет. Отопление будет газовое – для этого предусмотрено соответствующее оборудование, а водо- и электроснабжение будут идти отдельной веткой, − рассказал представитель компании-застройщика.



Едва ли не каждый аким города Актау обещал, что точечной застройки в старых микрорайонах больше не будет, однако она, несмотря ни на что, продолжается. Где-то объекты уже достроены, другие так и остались долгостроем, а какие-то участки пока пустуют и перепродаются из рук в руки. Поэтому протесты жителей так и будут продолжаться, пока здания будут лепить на каждый пустующий клочок земли.



АКТАУ



Ольга Золотых

12.03.2021 Источник - караван

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