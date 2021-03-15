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"Мы стали заложниками ситуации", - старший зять Казахстана Кулибаев едва пережил пандемию
12:31 16.03.2021

Тимур Кулибаев: Обращение в суд должно быть крайней мерой
В Верховном суде прошел форум "Открытый диалог: бизнес и правосудие". Соорганизатором выступила Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

atameken.kz, 15 марта

Сегодня в Верховном суде прошел форум "Открытый диалог: бизнес и правосудие". Соорганизатором выступила Национальная палата предпринимателей "Атамекен".
В работе форуме приняли участие председатель Верховного суда Жакип Асанов, председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.
Открывая форум, председатель Верховного суда Жакип Асанов подчеркнул, что в это непростое время для поддержки бизнеса сделано немало.
"С начала режима ЧП из-за пандемии мы смогли наладить дистанционный формат работы. Споры бизнесменов, даже из-за границы, суды рассматривали оперативно и разумно. Все судебные инстанции работали в едином электронном формате", - отметил Жакип Асанов.
Отдельно он акцентировал внимание на том, что Верховный суд официально разъяснил позицию судов по многим вопросам волновавших бизнес, в том числе о неисполнении договорных обязательств в период пандемии, как исчислять процессуальные сроки для обращения в суд, признавать поставщика недобросовестным участником государственных закупок и многое другое.
Глава НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев отметил, что благодаря оперативному взаимодействию с Верховным судом были решены наиболее острые проблемы. В частности, в период ЧП минимизирована ответственность за формальные и незначительные нарушения санитарных норм. Верховный суд дал разъяснение по ЧП, которое является форс-мажором и не требует обращения в суд для установления данного факта. Это оградило бизнес от многочисленных штрафов. Также расширены возможности досудебного урегулирования хозяйственных споров (сформированы согласительные комиссии по налоговым спорам и медиативные площадки в региональных палатах предпринимателей).
"В период пандемии НПП "Атамекен" выдала более 6 тысяч справок о форс-мажоре. По некоторым оценкам, имелся потенциальный риск возникновения более 1 млн разбирательств", - отметил Тимур Кулибаев.
Он подчеркнул, что проблемы с большой загруженностью судов остаются. Предпосылками являются нормы законодательства, заставляющие формально идти в суд, а также запреты на решение споров во внесудебном порядке.
Ведомственные положения требуют от госорганов все споры доводить до Верховного суда. Прохождение всех инстанций отнимает время и ресурсы у всех причастных сторон: госорганов, бизнеса, судов.
"Мы стали заложниками ситуации, загружая суды ненужной работой и дергая предпринимателей. По сути, это "ловушка неэффективности", иллюзия защиты госорганов. По факту – формализм и самозащита госорганов от других контролеров", - сказал глава НПП Тимур Кулибаев.
Большие надежды возлагаются на административную юстицию.
"Мы понимаем риски и не говорим о частных арбитражах. Здесь имеется в виду институциональные арбитражи – при МФЦА, при торгово-промышленной палате (арбитражный центр НПП "Атамекен"). Давайте начнем с них. Необходимо снять законодательные ограничения и параллельно усилить сам институт арбитража", - отметил Тимур Кулибаев.

В период пандемии особенно важна поддержка предпринимателей, в том числе в сфере регулируемых закупок. Чтобы минимизировать судебные тяжбы нужен эффективный институт согласительных комиссий по вопросам госзакупок, предложил Тимур Кулибаев.
По налоговым вопросам иски в суд подаются неоправданно часто, судебные решения стали орудием для доначисления налогов. Эта практика нуждается в существенной корректировке. Прежде всего, считают в "Атамекен", необходимо использовать другие механизмы налогового администрирования, а обращение в суд должно быть крайней мерой, когда остальные способы защиты уже исчерпаны.
"Соблюдение принципа должной осмотрительности должно стать решающим фактором при принятии решений в отношении бизнеса, в том числе в налоговых отношениях. С середины года заработает цифровая платформа Бизнес-реестр, где будет отражаться надежность потенциальных контрагентов. Если они попадут в "зеленую зону" риска, то у бизнеса не должно быть никаких проблем ни со своими партнерами, ни с контрольными и фискальными органами", - отметил Тимур Кулибаев.
Глава НПП "Атамекен" также акцентировал внимание на актуальных вопросах по цифровизации, необходимости автоматизации системы проверок, упрощения бизнес-процессов для предпринимательства, автоматизации услуг для бизнеса.
"Система проверок должна быть полностью пересмотрена. Необходимо провести работу по автоматизации и интеграции всех баз данных, отчетности и оценки рисков", - предложил Тимур Кулибаев.

В завершении форума "Открытый диалог: бизнес и правосудие" подписан План совместных мероприятий Верховного суда и Национальной палаты предпринимателей на 2021 год. Также участники договорились о создании Проектного офиса с целью оперативного рассмотрения наиболее проблемных вопросов бизнеса, в том числе и тех, что требуют законодательных изменений. Председатель Верховного суда поддержал "Атамекен" в вопросе участия экспертов НПП в судах для представления интересов бизнеса.

Источник - atameken.kz
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