Позорище. В Питере открылась выставка мазни сожительницы экс-МО Васильевой

15:01 16.03.2021

В одном ряду с Рафаэлем: в Питере открылась выставка мазни Евгении Васильевой



"Живопись" фигурантки скандального коррупционного процесса выставлена в Музее Академии художеств Санкт-Петербурга

В Музее Академии художеств Петербурга открывается выставка "художницы" Евгении Васильевой, бывшей фигурантки коррупционного дела "Оборонсервиса". Известный питерский журналист Глеб Сташков назвал это "главным культурным событием тысячелетия". И расшифровал:



"На сайте Музея Академии художеств говорится: "Вопросы, которые поднимает автор в своеобразном диалоге со зрителем, очевидны: может ли искусство способствовать победе добра и справедливости? Может ли привести к пробуждению и расцвету?"



Смотрю и не знаю.



Иногда мне кажется, что искусство Васильевой расцветает, но не пробуждает. А иногда кажется, что наоборот: пробуждает, но не расцветает.



Кстати, на сайте первой значится выставка "Весна Евгения Васильева", а за ней – "Рафаэль. Версии".



Конечно же, эти великие мастера не случайно стоят рядом.



На второй по значимости выставке представлены копии работ Рафаэля, которые делали ученики АХ. А если бы Рафаэль жил в наши дни, он делал бы копии с работ почетного члена РАХ Евгении Васильевой..."



В комментариях художник (на сей раз самый настоящий) Юлий Рыбаков оценил состояние современного искусства в стране:



"Тут все не просто. Дело не только в том, что кто-то всесильный эту самодеятельность протащил, да не куда-нибудь, а в здание Академии художеств (вроде как верхний уровень, что теперь еще раз становиться сомнительным), но и в том, что понятие "искусства" стало так размыто, что любой демагог и резонер может, указав на современные "шедевры", спросить а почему мои художества хуже? Произошел радикальный слом понятия - искусство, понятие мастерства переместилось в сферу иновидения, парадокса и произвольного объявления "искусством" любой акции или предмета. Реализация такого творчества, в силу новых технологий, стала доступно каждому. Опыты Васильевой - легковесный мусор и свидетельство деградации постсоветской, подчиненной Глазунову и компании системы. А проблемы настоящего искусства или того, во что оно преображаются - отдельно..."