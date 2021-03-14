Право на забастовки в Узбекистане под запретом?

15:42 16.03.2021

6 марта текущего года некоторые работники компании UzAuto Motors устроили коллективную "забастовку" в целях выражения недовольства низкой заработной платой. После этого события стал заметен еще один пробел в законодательстве.



Почему мы написали слово "забастовка" в кавычках? Поскольку, хотя Трудовой кодекс Республики Узбекистан и был принят более 25 лет назад, но вопрос забастовки, являющийся неотъемлемым правом работников в развитых демократических государствах, до сих пор не включен в законодательство Узбекистана.



Что такое забастовка?



Забастовка – один из способов решения трудовых споров, выражающийся в полном или частичном коллективном прекращении работы в целях достижения удовлетворения социально-экономических и профессиональных требований работников на уровне предприятия или правительства при возникновении коллективного трудового спора между работниками и работодателем в какой-либо организации или на предприятии.



Взгляд на зарубежную практику



Мы часто читаем в мировых новостях об организации забастовки работниками какой-то сферы в различных государствах.



Не будем приводить в качестве примера западные страны и обратимся к положениям законодательства, установленным в постсоветских государствах. В России, Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане и в большинстве государств бывшего СССР (практически, во всех) работникам предоставлена возможность обеспечения своих трудовых прав посредством забастовки.



Всего два государства на постсоветском пространстве – Узбекистан и Туркменистан, по-видимому, опасаются ввести в свое трудовое законодательство нормы о забастовке.



Подозрение в опасении обосновано



Сейчас ведется работа над принятием Трудового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции.



Преподаватель кафедры трудового права Ташкентского государственного юридического университета Мухаммадамин Каримжонов сообщил, что в варианте проекта Трудового кодекса в новой редакции, разработанном в 2019 году и состоящем из 636 статей, в параграфе "Рассмотрение коллективных трудовых споров" было приведено определение понятия "забастовка", подробно описан порядок ее организации. Однако, в сегодняшнем варианте проекта статьи о порядке забастовки отсутствуют, и, соответственно, проект Кодекса состоит из 621 статьи.



Для сведения, проект Трудового кодекса в новой редакции, с концептуальной точки зрения, был принят депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса в первом чтении на заседании от 19 ноября 2020 года. Сейчас проект документа готовится в Законодательной палате ко второму чтению.



Странный парадокс



Статьей 218 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлена уголовная ответственность за руководство запрещенной забастовкой.



В Уголовном кодексе упоминается понятие "запрещенная забастовка", так получается, что должен присутствовать и незапрещенный (законный) вид забастовки?



Если обратить внимание на время принятия Уголовного кодекса и Трудового кодекса, можно найти ответ на этот вопрос: Уголовный кодекс был принят законом от 22 сентября 1994 года, а Трудовой кодекс – законом от 21 декабря 1995 года. Во время принятия Уголовного кодекса Трудовой кодекс еще не существовал, и, с большой вероятностью, в его проекте были статьи о законной забастовке. Однако, они, как и сейчас, были исключены из проекта. Иначе не устанавливалась бы ответственность за незаконную забастовку при отсутствии понятия забастовки законной.



Кстати, в статье 281 действующего Трудового кодекса приводится определение понятия "коллективных трудовых споров" (противоречий). В этой статье говорится о том, что порядок решения коллективных трудовых споров об установлении новых условий труда или изменении имеющихся условий устанавливается законом. Но такого закона нет и не было в истории независимого Узбекистана.



Если и на этот раз положения о забастовке не будут включены в Трудовой кодекс, обязательства в рамках международных документов нашей страны останутся необеспеченными.



Поскольку, согласно пункту "d" статьи 8 Международного пакта "Об экономических, социальных и культурных правах", к которому Узбекистан официально присоединился 25 лет назад, страны-участники пакта обязуются обеспечить право на забастовку, реализуемое в соответствии с их законодательством.



Аббос Салайдинов, юрист

перевод: Вадим Султанов,

Анастасия Ткачева



14.03.2021