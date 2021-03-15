Кто размотал "Фонд развития Иссык-Кульской области"? Вот и давай им денег..

15:58 16.03.2021

16 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Средства Фонда развития Иссык-Кульской области расходовали не по назначению



Фондом развития Иссык-Кульской области задачи по обеспечению рационального и эффективного использования поступающих ежегодно от "Кумтор Голд Компани" денежных средств, предназначенных на создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона, не исполнены. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.



Средства фонда в течение длительного времени систематически, без каких-либо оснований расходовали на другие цели, не имеющие отношения к социально-экономическому развитию области. Более того, сметы финансирования строительства и ремонта различных объектов составляли и утверждали без разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации лишь по субъективному решению должностных лиц органов управления фонда.



За 2015-2020 годы государству причинили ущерб в сумме более 150 миллионов сомов.



"Целевое использование выделенных на указанные выше цели денег в последующем не контролировали, вследствие чего значительная часть средств присваивалась путем составления подложных документов. Это свидетельствует о том, что органы управления фонда создали устойчивую коррупционную схему вывода государственных финансовых средств в частное распоряжение для дальнейшего бесконтрольного использования, растраты и хищения", - говорится в сообщении.



Материалы проверки зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 319 (коррупция) УК КР. Дальнейшее расследование передано в следственное управление ГКНБ.