 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Награды VI Всемирного фестиваля азиатского кино уехали в Пакистан и Гонконг
16:23 16.03.2021

16 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Определились победители VI Всемирного фестиваля азиатского кино (Лос-Анджелес)

Определились победители VI Всемирного фестиваля азиатского кино в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в департаменте кинематографии КР.

Приз - "Снежный барс" - за лучший фильм присужден киноленте "Зиндаги тамаша" (режиссер Сармад Султан Хусат, Пакистан, 2019). Специальный приз жюри присужден фильму "Лучшие дни" (режиссер Дерек Цанг, Гонконг, 2019).

Награда за лучшую женскую роль присуждена актрисе Dongyou Zhou за исполнение главной роли в фильме "Лучшие дни". "Снежный барс" за лучшую мужскую роль присужден актеру Арифу Хасану за исполнение главной роли в фильме "Зиндаги тамаша".

Жюри приняло решение отметить призом за исключительность женский актерский ансамбль в фильме "Настоящие матери", Япония, 2020.

"Снежный барс" от имени аудитории присужден фильму "Две тысячи песен Фариды" Елкина Туйчиева, Узбекистан, 2020.

Кинофорум учрежден председателем Союза кинематографистов КР Садыком Шер-Ниязом в 2014 году. Аsian World Film Festival показывает лучшие фильмы в Лос-Анджелесе для признания и привлечения внимания к высокому уровню кинематографистов из 50 стран Азиатского региона, укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.

Источник - 24.kg
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