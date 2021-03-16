 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрПауки. Зеленский начал зачищать людей Коломойского
16:54 16.03.2021

"Дистанцироваться от "токсичных людей": может ли скандал в "Слуге народа" спровоцировать политический кризис на Украине
Короткая ссылка

16 марта 2021,
Алексей Заквасин, Елена Онищук, Елизавета Комарова

Из рядов украинской партии "Слуга народа" исключен находящийся под санкциями США депутат Верховной рады Александр Дубинский, сообщили в пресс-службе этой политсилы. По данным источников RT, народный избранник был одним из лидеров группы парламентариев пропрезидентской партии, которую контролирует Игорь Коломойский. Ранее Белый дом внес олигарха в черный список и потребовал от Владимира Зеленского порвать с ним отношения. Как говорят политологи, президент Украины стремится угодить администрации Джо Байдена, но в то же время не готов принимать решительных мер против Коломойского, опасаясь развала обладающей в Раде монобольшинством фракции "Слуга народа".
"Дистанцироваться от "токсичных людей": может ли скандал в "Слуге народа" спровоцировать политический кризис на Украине
Заседание партии "Слуга народа" © sluga-narodu.com

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко исключил из ее рядов депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщает пресс-служба этой пропрезидентской политсилы. Поводом для такого решения якобы послужили грубые нарушения дисциплины и устава.

Как утверждается, Дубинский провел 14 марта "мероприятие", в ходе которого были переизбраны председатель и члены политического совета Киевской областной организации "Слуги народа". При этом ранее Дубинский был снят с должности главы столичной ячейки пропрезидентской партии.

"Этими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава (партии. - RT). Кроме того, действия Дубинского касаемо проведения собрания, связанные с грубым нарушением требований устава, дискредитируют партию "Слуга народа", что, согласно положениям пункта 4.16.3. устава, недопустимо", - говорится на сайте партии.

Депутат воспринял потерю должности председателя киевской ячейки "Слуги народа" как акт политической расправы. Дубинский заявил, что политсила Владимира Зеленского превращается в партию "Слуга аферистов и мошенников", и потребовал объяснений от президента.

"Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах? Это принципиальный вопрос", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

"Неустойчивость фракции"

Источник RT в "Слуге народа" связал аннулирование партийного билета Дубинского и снятие его с должности главы киевской ячейки со стремлением уменьшить политическое влияние олигарха Игоря Коломойского и поддержать действия США против этого предпринимателя.

Напомним, в начале марта администрация Джо Байдена ввела против украинского бизнесмена санкции за работу на посту губернатора Днепропетровской области, который он занимал в 2014-2015 годах.

Александр Дубинский (слева) Facebook © Дмитро Киришун
В черном списке США находится и Дубинский, которого обвинили во вмешательстве в американские выборы. Зеленский поддержал ограничительные меры против Коломойского и не стал комментировать санкции в отношении Дубинского, которые были приняты Вашингтоном в январе текущего года.

"Часть депутатов партии "Слуга народа" ориентируется на Коломойского, и Дубинский играл в этом важную роль. После американских санкций и расследования против Коломойского в США у Зеленского не осталось иного выбора, как дистанцироваться от всех "токсичных людей", даже если они поддерживали его еще год назад", - говорит источник RT в партии "Слуга народа".

Собеседник RT в офисе президента сообщил, что Дубинский "пострадал" за призывы расследовать деятельность Байдена на Украине и "раскачивание ситуации внутри партии".

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Например, в начале марта Дубинский создал в Верховной раде межфракционное объединение "Дубина - Слуга украинского народа", в которое, помимо него, вошли пять депутатов от "Слуги народа" и один член группы "За будущее", которую связывают с Коломойским.

Как отмечают украинские СМИ, составляющая в Верховной раде монобольшинство фракция "Слуга народа" никогда, по сути, не была единой. После прихода в Раду депутаты пропрезидентской партии разделились на 15 внутрифракционных групп.

Кроме того, в "Слуге народа" выделяют ряд неформальных альянсов, включая подконтрольное Коломойскому объединение из 30-40 депутатов. Эта группа, как утверждается, перманентно враждует с так называемыми соросятами - народными избранниками от "Слуги народа", которые прошли в Верховную раду из структур, финансируемых организациями американского миллиардера Джорджа Сороса.

Как отмечают эксперты, если все лояльные Коломойскому депутаты покинут фракцию, то для сохранения контроля над Радой "Слуге народа" придется вступать в коалицию с другой парламентской силой. В частности, с декабря прошлого года партия Зеленского ведет переговоры с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, хотя на публичном уровне воздерживается от комментариев по поводу возможной коалиции.

В комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что в офисе президента Украины пытаются "подстраховаться" на случай потери "Слугой народа" монобольшинства.

"Зеленский осознает неустойчивость фракции, от которой почти в любой момент могут отпочковаться немало депутатов. Скорее всего, выйдут как раз те, кто отстаивает интересы Коломойского. Это действительно может произойти, если на олигарха и его людей будет продолжаться давление. Такую ситуацию уже можно назвать расколом", - пояснил Жарихин.

Игорь Коломойский Reuters © Valentyn Ogirenko
Источник RT в "Батькивщине" считает, что Зеленский опасается развала "Слуги народа" именно из-за обострения конфликта с Коломойским. Ссора с олигархом может спровоцировать острый парламентский кризис, который не позволит продвигать через Раду "требования западных партнеров", пояснил представитель партии Юлии Тимошенко.

"Украине не выжить без международных кредитов, а чтобы их получать, необходимо проводить реформы, о которых говорят в Соединенных Штатах и Европе, принимать новые законопроекты в Верховной раде", - заявил собеседник RT.

"Начнется внутренняя война"

Как полагают эксперты, от действий Зеленского в отношении Коломойского во многом зависит дальнейшее политическое будущее президента Украины. Зеленский находится перед очень трудным выбором: с одной стороны, он опасается испортить отношения с Байденом, с другой - не желает предпринимать резких мер против олигарха.

"Команда Зеленского сейчас очень нервничает - прошло почти два месяца с инаугурации Байдена, а контакт так и не состоялся. Зеленский не хочет, чтобы его отождествляли с Коломойским, и пытается понравиться американцам, но пока не принимает их жесткие требования, в том числе относительно Коломойского", - говорит Жарихин.

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Американская пресса объясняет отсутствие у Белого дома желания начинать прямое взаимодействие с Киевом неудовлетворительным положением дел на антикоррупционном фронте.

Так, по информации The Washington Post, в администрации Байдена недовольны тем, что Зеленский не предпринимает достаточно усилий для борьбы с олигархами, включая Коломойского.

Американская газета называет находящегося под санкциями олигарха спонсором избирательной кампании украинского лидера. В то же время, как говорится в статье, в Белом доме недвусмысленно намекают Зеленскому на необходимость решительно разорвать отношения с Коломойским.

Сам Зеленский отрицает проблемы во взаимоотношениях с новой администрацией Белого дома. По его словам, сотрудничество с Соединенными Штатами продолжается в прежнем формате.

"Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном... В соответствии с этим разговором никто никакой напряженности не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так", - сказал Зеленский на пресс-брифинге 3 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины
В разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что на публике Зеленский старается сгладить критическую для него ситуацию в отношениях с Белым домом. Как считает эксперт, президент Украины надеется на снисходительность администрации Байдена, предпринимая "отдельные половинчатые шаги".

"Администрация Байдена требует целого ряда уступок от официального Киева, и преследование Коломойского - одна из ключевых. Дубинский оказался фигурой, которой не жалко пожертвовать ради того, чтобы приблизиться к потенциальным договоренностям с новой администрацией. Но принимать радикальных мер по борьбе с олигархом Зеленский пока явно не готов, хотя Вашингтон на этот счет настроен весьма решительно", - рассуждает Неменский.

По мнению эксперта, полномасштабный конфликт с Коломойским может обернуться катастрофическими последствиями для власти Зеленского. По прогнозу Неменского, на фоне раскола в "Слуге народа" может возвыситься Тимошенко, потребовав для себя и однопартийцев ключевые должности в правительстве.

"Начнется внутренняя война, которая, несомненно, сильно ударит по возможностям президента и сильно ослабит его положение. В случае разрыва Зеленского с Коломойским Тимошенко не станет союзником Зеленскому. Поэтому президент Украины будет делать все возможное, чтобы максимально сократить список требований американцев и оттянуть те решения, которых от него ожидает Вашингтон", - подытожил Неменский.

Источник - russian.rt.com
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