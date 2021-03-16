УкрПауки. Зеленский начал зачищать людей Коломойского

16:54 16.03.2021 "Дистанцироваться от "токсичных людей": может ли скандал в "Слуге народа" спровоцировать политический кризис на Украине

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16 марта 2021,

Алексей Заквасин, Елена Онищук, Елизавета Комарова



Из рядов украинской партии "Слуга народа" исключен находящийся под санкциями США депутат Верховной рады Александр Дубинский, сообщили в пресс-службе этой политсилы. По данным источников RT, народный избранник был одним из лидеров группы парламентариев пропрезидентской партии, которую контролирует Игорь Коломойский. Ранее Белый дом внес олигарха в черный список и потребовал от Владимира Зеленского порвать с ним отношения. Как говорят политологи, президент Украины стремится угодить администрации Джо Байдена, но в то же время не готов принимать решительных мер против Коломойского, опасаясь развала обладающей в Раде монобольшинством фракции "Слуга народа".

"Дистанцироваться от "токсичных людей": может ли скандал в "Слуге народа" спровоцировать политический кризис на Украине

Заседание партии "Слуга народа" © sluga-narodu.com



Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко исключил из ее рядов депутата Верховной рады Александра Дубинского, сообщает пресс-служба этой пропрезидентской политсилы. Поводом для такого решения якобы послужили грубые нарушения дисциплины и устава.



Как утверждается, Дубинский провел 14 марта "мероприятие", в ходе которого были переизбраны председатель и члены политического совета Киевской областной организации "Слуги народа". При этом ранее Дубинский был снят с должности главы столичной ячейки пропрезидентской партии.



"Этими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования устава (партии. - RT). Кроме того, действия Дубинского касаемо проведения собрания, связанные с грубым нарушением требований устава, дискредитируют партию "Слуга народа", что, согласно положениям пункта 4.16.3. устава, недопустимо", - говорится на сайте партии.



Депутат воспринял потерю должности председателя киевской ячейки "Слуги народа" как акт политической расправы. Дубинский заявил, что политсила Владимира Зеленского превращается в партию "Слуга аферистов и мошенников", и потребовал объяснений от президента.



"Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах? Это принципиальный вопрос", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.



"Неустойчивость фракции"



Источник RT в "Слуге народа" связал аннулирование партийного билета Дубинского и снятие его с должности главы киевской ячейки со стремлением уменьшить политическое влияние олигарха Игоря Коломойского и поддержать действия США против этого предпринимателя.



Напомним, в начале марта администрация Джо Байдена ввела против украинского бизнесмена санкции за работу на посту губернатора Днепропетровской области, который он занимал в 2014-2015 годах.



Александр Дубинский (слева) Facebook © Дмитро Киришун

В черном списке США находится и Дубинский, которого обвинили во вмешательстве в американские выборы. Зеленский поддержал ограничительные меры против Коломойского и не стал комментировать санкции в отношении Дубинского, которые были приняты Вашингтоном в январе текущего года.



"Часть депутатов партии "Слуга народа" ориентируется на Коломойского, и Дубинский играл в этом важную роль. После американских санкций и расследования против Коломойского в США у Зеленского не осталось иного выбора, как дистанцироваться от всех "токсичных людей", даже если они поддерживали его еще год назад", - говорит источник RT в партии "Слуга народа".



Собеседник RT в офисе президента сообщил, что Дубинский "пострадал" за призывы расследовать деятельность Байдена на Украине и "раскачивание ситуации внутри партии".



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Например, в начале марта Дубинский создал в Верховной раде межфракционное объединение "Дубина - Слуга украинского народа", в которое, помимо него, вошли пять депутатов от "Слуги народа" и один член группы "За будущее", которую связывают с Коломойским.



Как отмечают украинские СМИ, составляющая в Верховной раде монобольшинство фракция "Слуга народа" никогда, по сути, не была единой. После прихода в Раду депутаты пропрезидентской партии разделились на 15 внутрифракционных групп.



Кроме того, в "Слуге народа" выделяют ряд неформальных альянсов, включая подконтрольное Коломойскому объединение из 30-40 депутатов. Эта группа, как утверждается, перманентно враждует с так называемыми соросятами - народными избранниками от "Слуги народа", которые прошли в Верховную раду из структур, финансируемых организациями американского миллиардера Джорджа Сороса.



Как отмечают эксперты, если все лояльные Коломойскому депутаты покинут фракцию, то для сохранения контроля над Радой "Слуге народа" придется вступать в коалицию с другой парламентской силой. В частности, с декабря прошлого года партия Зеленского ведет переговоры с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, хотя на публичном уровне воздерживается от комментариев по поводу возможной коалиции.



В комментарии RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что в офисе президента Украины пытаются "подстраховаться" на случай потери "Слугой народа" монобольшинства.



"Зеленский осознает неустойчивость фракции, от которой почти в любой момент могут отпочковаться немало депутатов. Скорее всего, выйдут как раз те, кто отстаивает интересы Коломойского. Это действительно может произойти, если на олигарха и его людей будет продолжаться давление. Такую ситуацию уже можно назвать расколом", - пояснил Жарихин.



Игорь Коломойский Reuters © Valentyn Ogirenko

Источник RT в "Батькивщине" считает, что Зеленский опасается развала "Слуги народа" именно из-за обострения конфликта с Коломойским. Ссора с олигархом может спровоцировать острый парламентский кризис, который не позволит продвигать через Раду "требования западных партнеров", пояснил представитель партии Юлии Тимошенко.



"Украине не выжить без международных кредитов, а чтобы их получать, необходимо проводить реформы, о которых говорят в Соединенных Штатах и Европе, принимать новые законопроекты в Верховной раде", - заявил собеседник RT.



"Начнется внутренняя война"



Как полагают эксперты, от действий Зеленского в отношении Коломойского во многом зависит дальнейшее политическое будущее президента Украины. Зеленский находится перед очень трудным выбором: с одной стороны, он опасается испортить отношения с Байденом, с другой - не желает предпринимать резких мер против олигарха.



"Команда Зеленского сейчас очень нервничает - прошло почти два месяца с инаугурации Байдена, а контакт так и не состоялся. Зеленский не хочет, чтобы его отождествляли с Коломойским, и пытается понравиться американцам, но пока не принимает их жесткие требования, в том числе относительно Коломойского", - говорит Жарихин.



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Американская пресса объясняет отсутствие у Белого дома желания начинать прямое взаимодействие с Киевом неудовлетворительным положением дел на антикоррупционном фронте.



Так, по информации The Washington Post, в администрации Байдена недовольны тем, что Зеленский не предпринимает достаточно усилий для борьбы с олигархами, включая Коломойского.



Американская газета называет находящегося под санкциями олигарха спонсором избирательной кампании украинского лидера. В то же время, как говорится в статье, в Белом доме недвусмысленно намекают Зеленскому на необходимость решительно разорвать отношения с Коломойским.



Сам Зеленский отрицает проблемы во взаимоотношениях с новой администрацией Белого дома. По его словам, сотрудничество с Соединенными Штатами продолжается в прежнем формате.



"Контакт с администрацией президента Байдена был. У министра иностранных дел Кулебы был разговор с господином Блинкеном... В соответствии с этим разговором никто никакой напряженности не чувствует и не подтверждает. Наоборот, подтверждается поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так", - сказал Зеленский на пресс-брифинге 3 марта.



Президент Украины Владимир Зеленский © Пресс-служба президента Украины

В разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что на публике Зеленский старается сгладить критическую для него ситуацию в отношениях с Белым домом. Как считает эксперт, президент Украины надеется на снисходительность администрации Байдена, предпринимая "отдельные половинчатые шаги".



"Администрация Байдена требует целого ряда уступок от официального Киева, и преследование Коломойского - одна из ключевых. Дубинский оказался фигурой, которой не жалко пожертвовать ради того, чтобы приблизиться к потенциальным договоренностям с новой администрацией. Но принимать радикальных мер по борьбе с олигархом Зеленский пока явно не готов, хотя Вашингтон на этот счет настроен весьма решительно", - рассуждает Неменский.



По мнению эксперта, полномасштабный конфликт с Коломойским может обернуться катастрофическими последствиями для власти Зеленского. По прогнозу Неменского, на фоне раскола в "Слуге народа" может возвыситься Тимошенко, потребовав для себя и однопартийцев ключевые должности в правительстве.



"Начнется внутренняя война, которая, несомненно, сильно ударит по возможностям президента и сильно ослабит его положение. В случае разрыва Зеленского с Коломойским Тимошенко не станет союзником Зеленскому. Поэтому президент Украины будет делать все возможное, чтобы максимально сократить список требований американцев и оттянуть те решения, которых от него ожидает Вашингтон", - подытожил Неменский. Источник - russian.rt.com

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