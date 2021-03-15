 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саррадж мирно передал бразды правления Ливией "временному президенту" Абдельхамиду Дбейба
17:14 16.03.2021

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.
Глава ПНС Ливии передал полномочия новой переходной власти
Reuters
"Я передаю свои властные полномочия, укрепляя принцип мирной передачи власти", - цитирует его РИА Новости.

Переходное правительство национального единства Ливии сформировано из лиц, которые ранее не занимали посты в предыдущих кабминах страны. Его главой избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи.

Переходная исполнительная власть будет руководить Ливией до проведения в стране всеобщих выборов 24 декабря 2021 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш констатировали, что избрание 5 февраля в рамках Форума ливийского политического диалога органов власти на переходный период создало предпосылки для окончания конфликта в этой стране.

В феврале Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам.

Источник - russian.rt.com
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