Саррадж мирно передал бразды правления Ливией "временному президенту" Абдельхамиду Дбейба

17:14 16.03.2021

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж в ходе официальной церемонии в Триполи передал полномочия переходному Президентскому совету и правительству страны.

Глава ПНС Ливии передал полномочия новой переходной власти

Reuters

"Я передаю свои властные полномочия, укрепляя принцип мирной передачи власти", - цитирует его РИА Новости.



Переходное правительство национального единства Ливии сформировано из лиц, которые ранее не занимали посты в предыдущих кабминах страны. Его главой избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.



Новым главой Президентского совета избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи.



Переходная исполнительная власть будет руководить Ливией до проведения в стране всеобщих выборов 24 декабря 2021 года.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров и спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш констатировали, что избрание 5 февраля в рамках Форума ливийского политического диалога органов власти на переходный период создало предпосылки для окончания конфликта в этой стране.



В феврале Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал новую временную власть Ливии сформировать правительство и провести необходимую подготовку к общенациональным выборам.