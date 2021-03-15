Гибель "Струмы": как британскую подлость хотят прикрыть "русским зверством"

20:29 16.03.2021 24 февраля 1942 года произошла трагедия, ставшая лишь небольшой частичкой Великой войны, шедшей в то время в мире. В этот день в Черном море погибло судно "Струма", на борту которого находились еврейские беженцы из Европы, пытавшиеся найти спасение от нацистских преследований в принадлежавшей тогда Британии Палестине.



Гибель "Струмы" – один из первых примеров того, как бывшие наши "союзники" по Антигитлеровской коалиции принялись "перекладывать" на Советский Союз ответственность за собственные преступления, предательства и те жертвы, к которым они привели. Именно в силу этого в годовщину тех страшных событий необходимо еще раз вспомнить о них. А также воздать должное как погибшим, так и истинным, а не выдуманным виновникам их гибели.



Корабль обреченных



О страшной судьбе, ожидавшей, практически, всех без исключения евреев на территории Третьего рейха, написано столько, что повторяться, думаю, нет нужды. При этом не лучшие перспективы были у них и в странах, добровольно ставших союзниками нацистской Германии, в частности – в Румынии, где бал правил кровавый режим "кондукэторе" Антонеску. Выбор, по сути дела, был невелик – концентрационные лагеря либо немедленное физическое уничтожение. Вместе с тем, еврейская община на румынской территории насчитывала более 750 тысяч человек. В 1941 году, с началом Великой Отечественной, к ним добавились также и евреи, жившие в оккупированных румынами Бессарабии и Буковине. Единственным светлым моментом в данной ситуации было то, что у местных представителей власти совершенно беспредельная алчность намного превышала верность идеям "расовой чистоты". Евреев из Румынии выпускали – правда, что называется, голыми и босыми. Все свое движимое и недвижимое имущество они обязаны были передать государству, естественно, не забыв при этом как следует "отблагодарить" за свое спасение "милосердных чиновников".



Впрочем, на этом процесс заработка на несчастных лишь только начинался. В "цивилизованной Европе" тогда еще не пытались декларировать "общечеловеческих ценностей", а простые и вечные человеческие чувства вроде милосердия и сострадания большинству ее жителей были чужды... Единственным реальным путем из охваченного войной, нацистским психозом и истреблением "расово неполноценных" Старого Света для румынских евреев был порт Констанцы, отплыв из которого нужно было через все Черное море достичь Босфора и Дарданелл, а затем по Средиземному морю пытаться добраться до Палестины.



Именно в этом порту обосновалась компания с завлекательным названием "Бюро путешествий "Турисмус Мондиаль". Ее основатель, грек по национальности и авантюрист по призванию Жан Панделис образование имел вообще-то зубного техника. Тем не менее в деле самого безжалостного и бессовестного обдиралова обреченных людей, готовых буквально на все, он достиг высот уровня американских миллионеров. Для начала следует упомянуть о том, что для своих рейсов "Мондиаль" фрахтовал за совершеннейший бесценок корыта, которые ни судами, ни кораблями назвать было совершенно невозможно. То, что они не разваливались немедля, лишь только отвалив от причальной стенки, было воистину чудом. В качестве примера приведу то самое плавучее несчастье, о котором у нас, собственно, и будет идти речь далее. На воду "Струма" была спущена в 1867 году – то есть на момент описываемых событий ей стукнуло уже полных 75 годков!



Более того – этот шлюп, изначально предназначавшийся для каботажных перевозок скота, был деревянным парусником. В 1937 году его кое-как обшили листовым железом и поставили дизельный движок в 80 лошадиных сил. Для сравнения у Жигулей-"копейки" стандартной модели двигатель был в 60 "лошадок"... Выпускать ЭТО из порта с пассажирами было преступлением. Плыть на такой лохани через два моря, в которых велись боевые действия – самоубийством. Впрочем, у людей, перед которыми маячила более, чем реальная перспектива газовых камер и крематориев Освенцима или Бухенвальда выбора действительно не было.



Британские сэры – убийцы в белых перчатках



Надо сказать, что прием пассажиров на борт "Струмы" продолжался невообразимо долго. Это был настоящий аукцион для смертников – первоначально билет на судно, которое теоретически могло принять на свой борт сотню пассажиров, стоил 30 тысяч румынских лей (около 100 долларов – по тем временам сумма умопомрачительная). Однако к моменту отхода шлюпа из Констанцы эта сумма возросла до 750 тысяч лей! В те дни во столько мог обойтись разве что трансатлантический круиз на самом фешенебельном лайнере в каюте высшего класса. На "Струме" пассажиров ждал трюм, щелястыми перегородками разделенный на секции, в которых стояли сколоченные "на живую нитку" нары. Спасательных шлюпок имелось две. На ее борту 25 ноября 1941 года Румынию покинули 768 пассажиров, 103 из которых были детьми. Самый пожилой был 70-летним старцем, самому маленькому не было и годика... Управлял плавучим недоразумением экипаж из 10 болгарских моряков, под руководством капитана с совсем не болгарской фамилией – Григория Горбатенко.



Неведомо какой удачей "Струме", благоразумно поднявшей панамский флаг, удалось доковылять до Стамбула. При этом, как того и следовало ожидать, без неприятностей не обошлось – в районе Босфора шлюп едва не напоролся на плавучую мину. Вовремя сориентировавшийся рулевой сумел дать "полный назад", однако этот маневр стал последним, на что хватило жизненных сил дряхлого двигателя. Реанимировать его впоследствии возможным не представлялось и команда, подняв на мачте сигнал бедствия, дождалась патрульного корабля турецкой береговой охраны, который и отбуксировал "Струму" в Стамбул. В этом городе было суждено разыграться предпоследнему и самому главному акту трагедии.



Находившийся в турецкой столице представитель "Турисмус Мондиаль" (еще один грек – Георгиос Литопулос) заявил, что не выделит на ремонт ходовой установки, и, уж, тем более, смену судна даже ломаного гроша. Команде он попросту посоветовал убираться на все четыре стороны, бросив и шлюп, и пассажиров, выдав при этом на руки все жалование, обещанное за рейс. После некоторых раздумий и разговоров в тесном кругу моряки решили остаться, что бы не ждало их дальше. Нет, я решительно уверен, что, как минимум, многие из них болгарами не были... Тем временем, пока "Струма", 20 декабря 1941 года поставленная на карантин, болталась в стамбульском порту, турецкие власти завязали оживленную переписку с посольством Британии. Причина была вполне понятной – пассажиры "приблудившейся" пародии на судно, как следовало из его документов, следовали в пределы британских владений. Нельзя не отдать должное потомкам янычар – доброту они проявили прямо-таки необычайную. В своем письме, адресованном английскому послу Хью Начбулл-Хьюджессену, они прямо заявляли: "Струма" находится в совершенно ужасающем состоянии и в море его выпускать нельзя. Если на то будет воля Лондона, турецкое правительство готово обеспечить дальнейший путь всех его пассажиров до Палестины по морю, либо по суше.



Что характерно, даже денег за это не просили. Нельзя не отметить, что британский дипломат повел себя достойно – в Форин-офис он отправил депешу, в которой рекомендовал "не перекладывать ответственность" на турок и позволить беженцам добраться до Палестины, где их могли бы принять хотя бы в роли нелегалов. Не тут-то было. Сэры из Лондона отчитали посла, как мальчишку, и прямо заявили: "Эти люди нам в Палестине не нужны!" Решение принимали отнюдь не рядовые клерки – по сути, смертный приговор пассажирам "Струмы" подписали министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден и Верховный комиссар в Палестине сэр Гарольд МакМайкл.



Вали все на русских!



Последний изволил высказаться в том смысле, что беженцы "будут непродуктивным элементом населения" и, вдобавок, "съехал" на то, что "среди них наверняка окажутся нацистские агенты". На самом же деле истина заключалась в совершенно других словах того же Идена: больше всего он боялся, что "положительное решение относительно "Струмы" подтолкнет к эмиграции в Палестину многие тысячи других евреев из Европы", чего в Лондоне не желали категорически. Чем после этого сэры из Форин-офиса отличаются от людоедов из ведомства Генриха Гиммлера, бредивших "окончательным решением еврейского вопроса", я решительно отказываюсь понимать... Переговоры между Стамбулом, ежедневно рисковавшим получить большие проблемы от немцев, и Лондоном длились 10 недель, в течение которых жизнь на "Струме" превратилась в ад – там в условиях скученности и антисанитарии начались болезни, не хватало ни еды, ни медикаментов, ни топлива...



В конечном итоге британцы отказались, вопреки данному ранее согласию, принять даже детей в возрасте до 16 лет. 23 февраля 1942 года нервы у турок сдали. К "Струме" под прикрытием кораблей береговой охраны подошли буксиры, Корабль был буквально взят штурмом, вопреки отчаянному сопротивлению безоружных беженцев. После этого его просто оттащили в Черное море, где и бросили на волю волн. Завести двигатель, несмотря на титанические усилия экипажа, так и не удалось, шлюп просто дрейфовал – навстречу своей ужасной судьбе. Развязка наступила буквально на следующий день. По воспоминаниям единственного спасшегося пассажира "Струмы" – Давида Столяра, взрыв прогремел на рассвете 24 февраля 1942 года. Несчастное суденышко, неизвестно как до этого державшееся на плаву, затонуло практически моментально. Несколько десятков пассажиров, не ушедшие под воду вместе с ним, продержались считанные минуты. Помощь не пришла ниоткуда...



Одной из первых о трагическом инциденте поведала газета "Правда", 26 февраля 1942 года опубликовавшая сообщение "Новый акт гитлеровского зверства", в котором речь шла о том, что "судно с беженцами было потоплено немецкой либо румынской подлодкой". Британские газеты обвинили в трагедии немцев, в Третьем рейхе валили все на "неизвестное судно". И только радио фашистской Италии из всех утюгов орало, что "это сделали русские". Вопрос о непосредственных виновниках гибели "Струмы" был поднят лишь в 60-е годы ХХ века. Причем проявил инициативу немец – Юрген Роббер, безапелляционно заявивший, что он "сделал открытие": шлюп потопила советская подлодка Щ-213 под командованием капитан-лейтенанта Дмитрия Денежко. Знаете, на каких основаниях сделал свой вывод этот "исследователь"? По его словам, "в архивах Кригсмарине нет упоминания об атаке на это судно". На "нет" и суда нет... Безупречная "логика"! Не пойман – не вор. А вот Денежко, по словам Роббера и поддержавшего его такого же махрового антисоветчика из Франции Клода Лэна, как раз сделал запись в судовом журнале о торпедной атаке, произведенной как раз в тот день. Кого торпедировал? Да, ясен пень, Струму"! В том случае, если мы согласимся с этой убогой версией, придется признать нашего каплея либо слепцом, либо лгуном, либо законченным идиотом. В записи, сделанной Денежко, говорится об атаке на судно под болгарским флагом (никак не панамским!).



Также там черным по белому написано, что цель была движущейся и имела скорость примерно 3 узла. Выпущенная со значительным упреждением по дрейфующему шлюпу торпеда попросту ушла бы в пучины морские, не причинив ему вреда. Также категорически не сходятся данные о размерах атакованного Щ-213 судна и "Струмы". Денежко утверждал, что пустил торпеду в корабль водоизмещением в 7 тысяч британских тонн, а шлюп имел таковое в 600 с небольшим. Да, определенные "приписки" во время войны имели место, однако в Красной армии и на флоте существовали жесточайшие механизмы контроля. За такую бессовестную брехню можно было запросто и под трибунал угодить. Тем более, что тратить торпеду на такое утлое суденышко, как "Струма", ни один советский капитан просто не стал бы. В 1942 году с боеприпасами была напряженка. Практически на 100% можно утверждать – "Струма" погибла напоровшись на плавучую мину, которыми Черное море в те дни было буквально нашпиговано.



Окончательную точку в "советской версии" потопления шлюпа должна была бы поставить экспедиция, организованная уже в 2000 году Грегом Бакстоном, внуком погибшей на "Струме" супружеской четы. Ориентируясь по координатам, указанным в писанине Роба, Лэна и их последователей из США Дугласа Франца и Кэтрин Коллинз, состряпавших о "русском зверстве в Черном море" целую книжонку, он долго и со всем усердием искал на дне морском обломки, хоть какие-то следы затонувшей "Струмы". И не нашел ничего. От слова "совсем"... Тем не менее версия о том, что в гибели почти восьми сотен людей 24 февраля 1942 года виновны не британские чиновники, бросившие их на верную смерть, а советские моряки, сражавшиеся с нацистами, исправно озвучивается на Западе по сей день. Что поделаешь – "хайли лайкли", как видим, началось не вчера и не завтра закончится.



Автор: Александр Неукропный Источник - Репортер

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615915740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят законопроект по борьбе с хищениями автотранспорта

- Визит А. Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на $2,2 млрд

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №99

- Умирзак Шукеев поздравил туркестанцев с образованием Сауранского района

- Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива

- Кадровые перестановки

- В Казахстане резко подорожал бензин – и это только начало, считают эксперты

- Нацбанк согласился с требованиями фракции "Ак жол" о бессрочном обмене тенге

- Тасмагамбетов может войти в совет директоров крупной российской компании

