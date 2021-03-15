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Почему Байден должен отменить китайские пошлины Трампа?
20:39 16.03.2021

НЬЮ-ЙОРК – За время своего президентства Дональд Трамп повышал американские пошлины на импорт из Китая несколько раз: в среднем он выросли с 3% в момент его вступления в должность в январе 2017 до более 20% к концу 2019

В результате средний уровень американских пошлин на китайские товары стал фактически таким же, как уровень американских пошлин, введенных на товары остального мира в начале 1930-х в рамках закона Смута-Хоули. По мнению многих экономистов, именно этот протекционистский закон виновен в том, что Великая депрессия была столь суровой. Сегодня, когда президент Джо Байден отменяет многие решения Трампа, в том числе импортные пошлины на европейские товары, ему предстоит решить, надо ли аннулировать китайские пошлины, введенные его предшественником.

Байден не сделает это ради китайских работников или компаний, потому что ему нужно защититься от обвинений в излишней мягкости по отношению к главному глобальному сопернику Америки. Но у него есть три другие серьезные причины отменить пошлины: они вредят американским работникам и компаниям, они не помогают снизить торговый дефицит США, и они, судя по всему, значительно ослабили уважение к глобальным экономическим правилам.

Среди всех проведенных американскими экономистами исследований фактических данных ни одно не обнаружило выгод, которые бы торговая война Трампа принесла американским домохозяйствам и бизнесу. Мэри Амити из Федерального резервного банка Нью-Йорка, Стивен Реддинг из Принстонского университета и Дэвид Вейнстейн из Колумбийского университета изучили шесть повышений пошлин на китайские товары в течение 2018 года, которые повысили долю американского импорта, облагающегося пошлинами в размере от 10% и выше, с 3,5% до 10,6%. Вопреки утверждениям Трампа и руководителей внешней торговли в его администрации, повышение пошлин было почти полностью компенсировано повышением цен на товары, которые покупают американские потребители.

При этом американский импорт аналогичных товаров из других стран тоже подорожал из-за возросших пошлин. Хотя федеральное правительство получило дополнительные доходы благодаря этим пошлинам, в реальности это был всего лишь трансферт денег от американских домохозяйств в пользу Министерства финансов США. В других исследованиях делаются аналогичные выводы.

Поскольку китайские потребительские товары в США непропорционально чаще покупают домохозяйства со средним и низким уровнем доходов, пошлины Трампа стали де-факто регрессивным налогом. И поэтому они усилили уже и так сильное неравенство в распределении доходов в Америке.

Введенные Китаем в ответ пошлины на американские товары привели к дополнительным экономическим потерям США. Это видно по сокращению продаж товаров длительного пользования, например, автомобилей. Майкл Во из Нью-Йоркского университета выяснил, что в американских регионах, которые больше всего пострадали от ответных торговых мер Китая, значительно упали продажи автомобилей (примерно на 15%). Это означает, что там снизились доходы домохозяйств. Те же самые регионы пострадали и от снижения уровня занятости.

Некоторые американские отрасли, конкурирующие с китайским импортом, получили определенную защиту. Но все эти выгоды были с лихвой компенсированы уничтожением рабочих мест в тех отраслях, где используются поставки из Китая (в том числе в промышленности и в сфере услуг), а также исчезновением рабочих мест из-за снижения объемов экспорта США в Китай.

Торговый баланс США также никак не улучшился благодаря пошлинам Трампа. В долларовом выражении двусторонний дефицит с Китаем в 2019 был фактически таким же (около $345 млрд), как и в 2016 – в последний полный год работы администрации президента Барака Обамы. Это объясняется тем, что и экспорт в Китай, и импорт из Китая сократились примерно на $10 млрд каждый.

Данная тенденция сохранялась и в 2020. Хотя двусторонний дефицит снизился до $311 млрд, одной из причин этого стала вызванная пандемией рецессии, которая привела к общему снижению объемов американского импорта. Благодаря заключенному двумя странами торговому соглашению "первой фазы", американский экспорт в Китай увеличился со $107 млрд в 2019 до $125 млрд в 2020, однако эта возросшая цифра сравнима с показателем 2018 года и ниже результата 2017 года - $130 млрд.

Повышение американских пошлин на китайские товары привело лишь к росту импорта аналогичных товаров из других стран. Двусторонний торговый баланс с Китаем не очень важен для благополучия американцев, важнее размер общего торгового дефицита США, который в 2020 достиг самого высокого уровня за 12 лет: это объясняется дефицитом национальных сбережений США относительно объемов национальных инвестиций.

Хотя Китай мог бы активнее снижать свои торговые барьеры, не в них причина торгового профицита этой страны. Более того, по данным исследования, которое провели Цзяньдун Цзюй, Кан Ши и я, либерализация импорта в Китае в начале 2000-х привела к росту общего торгового профицита страны.

Можно было бы утверждать, что США следует снижать торговую зависимость от Китая ради национальной безопасности. Однако почти ни у одной страны мира нет столько инструментов защиту национальной безопасности, как у США, поэтому у них нет необходимости использовать пошлины для достижения подобных стратегических целей. Более того, в национальных интересах США возглавить процесс реформ во Всемирной торговой организации, а она делигитимизирует применение пошлин для неэкономических целей.

Отмена пошлин Трампа на китайские товары абсолютно необходима для восстановления доверия в глобальной торговой системе. В сентябре 2020 третейская группа ВТО по рассмотрению споров постановила, что пошлины США являются незаконными, согласно правилам этой организации. У США есть право подать апелляцию на это решение, но администрация Трампа парализовала работу апелляционной инстанции ВТО, отказавшись подтверждать назначение новых судей после истечения срока полномочий их предшественников, поэтому этот орган остался без кворума.

Игнорирование решения ВТО может подорвать доверие к заявленной администрацией Байдена заинтересованности в укреплении глобальной системы, основанной на правилах. Впрочем, учитывая, что пошлины Трампа по-прежнему действуют, не следует ли Америке попытаться что-нибудь получить от Китая в обмен на их отмену?

Если Байден сможет получить что-нибудь полезное, например, конвертацию одностороннего китайского обещания достичь углеродной нейтральности к 2060 году в более обязательную международную договоренность, ему следует на это согласиться. Но чем дольше будут сохраняться пошлины Трампа, тем дольше будут нести это тяжелое бремя американские домохозяйства со средним и низким уровнем доходов. Как и в случае с пошлинами Смута-Хоули в 1930-е, сохранение пошлин Трампа будет мешать Байдену достигнуть его цели – инклюзивного восстановления экономики.

© Project Syndicate 1995-2021

Об авторе:
Шан-Цзинь Вэй
бывший главный экономист Азиатского банка развития, профессор финансов и экономики Колумбийского университета

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615916340
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