 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.03.2021
00:30  Ункур-Тоо и анклав Сох. "Живые" границы Кыргызстана, - В,Гунгер
Вторник, 16.03.2021
20:39  Почему Байден должен отменить китайские пошлины Трампа? - Шан-Цзинь Вэй
20:35  Русский парень поселился в глухой китайской деревне и разбогател
20:32  100 лет назад в Монголии праздновали освобождение от китайцев
20:29  Гибель "Струмы": как британскую подлость хотят прикрыть "русским зверством" (тайны истории)
17:14  Саррадж мирно передал бразды правления Ливией "временному президенту" Абдельхамиду Дбейба
16:54  УкрПауки. Зеленский начал зачищать людей Коломойского

16:23  Награды VI Всемирного фестиваля азиатского кино уехали в Пакистан и Гонконг
15:58  Кто размотал "Фонд развития Иссык-Кульской области"? Вот и давай им денег..
15:45  Детка - за репку. Сын теневого правителя Киргизии Камчы Ташиева полез в депутаты Джалал-Абада
15:42  Право на забастовки в Узбекистане под запретом?
15:01  Позорище. В Питере открылась выставка мазни сожительницы экс-МО Васильевой
12:34  Пифагоровы штаны... Казахстанская наука скорее мертва, чем жива
12:31  "Мы стали заложниками ситуации", - старший зять Казахстана Кулибаев едва пережил пандемию
11:54  Бархатный революционер: как Бернардо Бертолуччи пришел от марксизма к буддизму
11:49  Яна Лысенко (Бишкекская цифровая художница): "Рисую то, что чувствую…"
11:14  Разрешите заложить: как строительные компании "разводят" доверчивых казахстанцев, - О.Золотых
11:10  У Кыргызстана и Казахстана будет общая система реагирования на землетрясения
11:01  Катар обещает построить в Бишкеке девятиэтажный медцентр за $9,2 млн . Просто так?
10:46  Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам
10:42  "Гонений на политиков и журналистов отныне не будет", - Жапар Бугунский обещает быть добрым ханом
10:31  Из Beeline Uzbekistan разбегаются топ-менеджеры. Гиблое место?
10:28  "Умер" градообразующий для казахского Аркалыка бокситовый комбинат. Машкевич выгреб последнее
10:26  Неугомонные КазЧинуши изобрели и внедряют "социальные кошельки". Кому на пользу?
09:32  Армия зомби. Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид, - В.Кудрявцев
09:29  Станет ли Китай лидером искусственного интеллекта? - А.Потеряйко
09:27  Протесты в США: кто эти люди? - Авигдор Эскин
09:17  Китайцы в Мьянме попали под раздачу. Демонстранты подозревают Пекин в поддержке хунты, - В.Скосырев
08:55  Путин назначил Медведева своим замом по науке и образованию. Денег нет, но народ держится...
00:32  Китайский экспресс набирает ход. Макропоказатели рванули вверх, - "Къ"
00:26  Анклав Сох и Ункур-Тоо. О чем на самом деле договорились Жапаров и Мирзиеев
00:20  Пессимизм и тревожность казахстанцев растут, - Г.Илеуова
00:07  США открывают второй фронт. Антикитайский альянс должен обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии, - "НГ"
00:01  В Нур-Султане с 21/03 вводят локдаун
Понедельник, 15.03.2021
22:27  Действующий министр обороны Киргизии Омуралиев за махинации с квартирами осужден к штрафу 5 млн сомов (без отстранения от должности!)
13:40  В Наурызбайском районе Алматы идет варварское уничтожение сакских курганов
13:32  Узбблогер О.Саттори: "Дело против меня сфальсифицировано чиновниками - за то, что вскрывал их коррупцию"
13:31  Imanbek. Что известно о первом казахе, получившем Grammy?
10:33  В КырПарламент пролез главарь партии "Мекеним Кыргызстан" Айбек Осмонов
10:31  Накрывшая Пекин невиданная песчаная буря оказалась смертельно опасной, - "МК"
10:25  США пошли слоном. Индия присоединяется к антикитайскому альянсу Вашингтона, - "Къ"
10:20  Военный министр Казахской автономии "Алаш" (1918-19 гг.) капитан Токтамышев. Кто это? (исторические тайны)
10:18  Тюркские коммунисты – сыны угнетенных народов, - А.Сулейменов
10:17  В Тадже за контрабанду задержан шеф Джайхунского УВД Солехзода
10:01  Уличенный в контрабанде золота через Таджикистан Катавозай отказался от поста спикера Афган-парламента
09:57  Грузия может повторить судьбу разделов Польши, - С.Тарасов
09:53  "Свой-чужой". До глобальной зачистки коррупционных конюшен в Кыргызстане еще далеко, - А.Ажиев
09:49  КырБуза. Лишить статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: акция продолжается
09:46  Кому отдают сокровища "КазАгро"? - Р.Рысмамбетов
09:43  КазБизнесмен коррумпировал министра здравоохранения... российского Алтая
09:14  Год с коронавирусом. Как страны Центральной Азии переживали пандемию, - К.Валиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Ункур-Тоо и анклав Сох. "Живые" границы Кыргызстана, - В,Гунгер
00:30 17.03.2021

Ункур-Тоо и анклав Сох. Сложный вопрос приграничной дипломатии

16 марта 2021 - Виктория Гунгер

Ункур-Тоо и анклав Сох. Сложный вопрос приграничной дипломатии

фотокопии доков тут -
https://www.vb.kg/doc/398471_ynkyr_too_i_anklav_soh._slojnyy_vopros_prigranichnoy_diplomatii.html

В последние дни серьезный общественный резонанс в Кыргызстане получила информация о предоставлении коридора для проезда узбекских граждан из анклава Сох на юге республики. И хотя вопрос о воздушном сообщении развеял часть недомолвок, они, надо признать, остались.

Сохский район изолирован от остальной территории Узбекистана территорией Кыргызстана (Баткенская область, между Баткенским и Кадамжайским районами). Является анклавом по отношению к КР, и эксклавом в отношении Узбекистана. Более того, Сохский район сам состоит из двух частей, разделенных кыргызской территорией: крошечный Северный Сох (Чон-Гара, Калача, Нижний Сох) и более крупный Южный Сох (Верхний Сох). Обе части занимают долину реки Сох, текущей в Узбекистан.

Анклавы соседних государств на территории Кыргызстана всегда были проблемной точкой для любой власти страны. Примечательно, что кыргызское село Чарбак и так находится в естественной изоляции – окруженное горами. Прямой дороги в центр оттуда нет. Единственная трасса, которая связывает Баткенскую область с Бишкеком, проходит через Сох. Жители выживают именно за счет Соха: закупают там продукты питания, берут питьевую воду, торгуют и получают медицинскую помощь. И это не говоря уже о выпасе скота, который часто становится причиной приграничных конфликтов. Поэтому, так необходимо решить наиболее острые социально-экономические проблемы населения, причем, как показывает ситуция, не только узбекского, но и кыргызского.

Но открывать коридор, если власти страны придут к такому решению, надо крайне продумано. Иначе, можно разделить территорию самого Кыргызстана и превратить в анклав Баткенскую область, считает экс-депутат ЖК Исхак Масалиев.

Как он отметил в беседе с VB.KG, "отрезать" огромную область страны ради 50-тысячного населения анклава достаточно спорное решение.

- Конечно, мы должны дать узбекам возможность видеть близких, но решаться эта проблема должна в совокупности. В 2001 году премьер-министр Курманбек Бакиев по прямому указанию Аскара Акаева подписал Меморандум Узбекистаном, что такой путь соседям будет дан. Но на следующий день это стало достоянием общественности, и документ был аннулирован. Поэтому, этот вопрос крайне деликатный, - подчеркнул Исках Масалиев.

Экс-депутат отметил, что при переговорах это коридор часто служит неким рычагом воздействия.

- Неясно, конечно, какой разговор был между президентами двух государств. Но я уверен, что РУз поднимал этот вопрос. Будучи депутатом Кадамжая, я не понаслышке знаю, что Узбекистан всегда просил дать дорогу до населенного пункта Сох. И рано или поздно этот вопрос надо решать. Однако здесь вопрос в том, в каком виде была преподнесена информация руководством страны, неудивительно, что это вызвало протест, - считает Масалиев.

По мнению экс-парламентария, предоставив свободный коридор узбекским гражданам, пограничники должны будут контролировать перемещение иностранцев по нашей территории. Например, что и какой груз они повезут из Соха, законен он или нет.

- Выход, скажем, опечатывать груз на территории Узбекистана, а затем отслеживать его доставку онлайн. Но к этому, возможно, мы когда-нибудь придем, как в Европе, к существованию совместных постов. Но сделать это будет возможно, когда мы отрегулируем основные участки границы. То есть, в двусторонних договоренностях дорога на Сох – последний вопрос, которые останется решить, когда решенными будут все остальные, - пояснил Исхак Масалиев.

А вот вопрос относительно принадлежности горы Ункур-Тоо Кыргызстану выглядит не совсем так, как пишут в социальных сетях отдельные пользователи. Несколько лет назад неожиданно выяснилось, что беглый президент КР Курманбек Бакиев передал ее в ведение РУз. Причем спустя 11 лет, когда в 2016 году на спорном участке произошел конфликт. Узбекистан тогда высадил своих милиционеров на территории ретранслятора телевышки Кыргызстана на несогласованном участке Ункур-Тоо и объявил территорию своей. В итоге документ с подписью Темира Сариева, где Ункур-Тоо признается территорией Узбекистана, получил огласку.

Как выяснилось, факт передачи произошел скрытно в августе 2006 года. Кыргызская сторона подписала протокол заседания, где Ункур-Тоо признавалась узбекской территорией. Этот же протокол потом лег в основу "Договора о кыргызско-узбекской государственной границе". В протоколе внеочередного Совместного заседания года Ункур-Тоо названа по-узбекски – горой "Унгартепа", а сама она значится "находящейся на территории Республики Узбекистан".

Ункур-Тоо и анклав Сох. Сложный вопрос приграничной дипломатии

Однако последующая власть отказалась это признавать и вновь потребовала признать участок спорной территорией. По словам тогдашнего представителя правительства по приграничным вопросам Курбанбая Искандарова, участок остается несогласованным и решать вопрос его принадлежности будет межправительственная комиссия. При этом кыргызские власти настаивали на том, что данная территория Кыргызстана. И оперировали в своем заявлении определенной документацией. Поэтому, в этом контексте нынешнее заявление узбекской стороны об отказе от претензий все же имеет под собой определенные основания.

Вопрос границ и приграничного проживания граждан рядом с территорией сопредельного государства всегда будет оставаться стратегическим вопросом для страны. Тем более, что та же протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет около 1,5 тысячи километров. Большая часть из них согласована. Но анклавы и спорные участки в ближайшее время так и останутся болевой точкой властей Кыргызстана. Но приоритеты своей страны в этом контексте должны оставаться ключевыми.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615930200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект по борьбе с хищениями автотранспорта
- Визит А. Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на $2,2 млрд
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №99
- Умирзак Шукеев поздравил туркестанцев с образованием Сауранского района
- Ученые: казахстанская наука скорее мертва, чем жива
- Кадровые перестановки
- В Казахстане резко подорожал бензин – и это только начало, считают эксперты
- Нацбанк согласился с требованиями фракции "Ак жол" о бессрочном обмене тенге
- Тасмагамбетов может войти в совет директоров крупной российской компании
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  