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Казахстан погружается в зону геополитического риска
01:47 17.03.2021

МОСКВА, 14 марта 2021, Институт РУССТРАТ. С учетом вполне обоснованных сомнений в дееспособности Байдена, вплоть до предположений о его уходе в мир иной, ситуация выглядит весьма необычно. Тем не менее, оставим домыслы и предположения, а подкрепим расклад фактами, опираясь на официальную и прочую публичную информацию.

1. Говорят, что старик Байден уже позвонил 30-ти лидерам, в том числе Путину (одному из первых, кстати). Также говорят, что иногда звонил не он, а его вице-Харррис, что уже позволяет именовать эту экзотическую парочку "стариком Харрис" и вполне укладывается в глобальный тренд перехвата власти женщинами, движущие силы которого раскрыты мной еще 18 лет назад и неоднократно подтверждены угрожающей (для мужчин, естественно) статистикой последних лет: например, здесь и здесь . Впрочем, это несколько другая история, а пока констатируем: среди 30-ти "счастливчиков" совсем нет Зеленского, как нет и комментариев на этот счет. И это при том, что именно Байден из всех американцев наиболее плотно занимался Украиной при Обаме.

2. Украинский Гордон анонсировал (см. с 23 минуты), что в понедельник 15 марта должно произойти некое чрезвычайно важное событие, намекая на то, что России будет нанесен очередной большой репутационный ущерб. Речь о выходе фильма-расследования Bellingcat относительно недавней истории с задержанием в Белоруссии 32-х "вагнеровцев". Полагаю, ущерб будет нанесен, прежде всего, Украине и отнести его следует к рубрике "они там есть". И сделано это будет, кстати, руками "союзников" Украины.

3. Сразу после инаугурации Байдена был пролонгирован договор между США и Россией об ограничении вооружений (ОСНВ), который позволяет России высвободить значительные средства: как минимум, это сотни миллиардов $ на ближайшие пять лет.

4. Администрация Байдена-Харрис активно педалирует зеленую энергетику, фактически блокируя нефте-газовую отрасль США, на которую (за неимением другой) сделал ставку Трамп. В результате этого нефтяные цены удвоились, и бюджет России дополнительно уже получает до $50 млрд в годовом выражении с одновременной потерей для Украины около $5 млрд в год.

5. Во времена Трампа военная помощь США Украине по разным программам, составлявшая ежегодно $306 млн, после инаугурации Байдена резко сократилась до $125 млн – сокращение в 2,5 раза. На этот счет уже сделано официальное заявление Пентагона.

6. Фактически сняты санкции против "Северного потока – 2" и сейчас в работу по достройке, кроме российских, активно включаются немецкие компании, что не просто гарантирует его достройку и введение в строй, но и существенно ускоряет сроки запуска газопровода. Все это неумолимо ведет к концу украинского транзита газа и недополучении в казну миллиардов $ с одновременной экономией аналогичной суммы для российского бюджета.

7. Госдеп США, вопреки внутриукраинским событиям, ввел санкции вовсе не против условно пророссийского Медведчука и некоторых других оппозиционеров Зеленского, а против Коломойского, который, на самом деле, с 2014 года, будучи губернатором Днепропетровской обл., активно поддерживал майдан и за счет собственных средств формировал добробаты. Парадокс в том, что санкции объявлены (дословно) "за коррупционные действия в 2014-2015 годах", то есть, за период его активной деятельности против пророссийского Донбасса, что есть конкретный удар в спину Украине и косвенная поддержка России.

Итого 7:0 (если ничего не забыл) при закономерном вопросе: а может тогда "старик Харрис" наш? И вот здесь предлагаю не торопиться, ибо речь о противостоянии давних геополитических соперников, что не предполагает никакой расслабленности и почивания на лаврах.

Поэтому советую переместиться в другой, не менее важный постсоветский регион, откуда уже давненько не приходило значимых известий.

***

12 марта Джо Байден отправил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву следующего содержания:

"В этом году Республика Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Поздравляя Вас с этим событием, заверяю, что моя Администрация придает большое значение работе с Вами и народом Казахстана. На протяжении многих лет мы поддерживаем тесное партнерство в области ядерного нераспространения, укрепления мира и безопасности. Моя Администрация нацелена на углубление нашего стратегического партнерства и продолжение диалогового процесса "С5+1", начатого при участии государственного секретаря Джона Керри 5 лет назад".

А теперь крупными мазками отметим некоторые особенности этого осколка советской империи:

- также, как и Украина, Казахстан никогда не имел своей государственности до 1991 года, если не считать, конечно, неудачные попытки создания независимых (от узбекских) ханств в средние и более поздние века.

- на территории Казахстана есть большие северные территории, исторически бывшие российскими, население которых также, в значительной степени, русское, составляющее почти 20% от всего населения страны.

- в Казахстане один государственный язык – казахский, но "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык". При этом в стране вспыхивают широкие дискуссии относительно лишения русского языка вообще какого-либо статуса, а также уже запущен процесс замены кириллицы на латиницу. И это при том, что и сами казахи в большинстве свободно (и даже между собой) используют русский язык.

- Казахстан исповедует ислам умеренного суннитского толка. Не вдаваясь в подробности и оттенки различных исламских течений, следует иметь ввиду, что никакая традиционная "умеренность" никогда не спасала никакой регион от внедрения радикальных течений, в частности, ваххабитского толка, как это в недавнем прошлом произошло в преимущественно суннитской Чечне при активном участии американских спецслужб. Даже православная Украина не избежала религиозного раскола во многом с подачи Запада.

- в Казахстане много углеводородов и других полезных ископаемых, а богатые прикаспийские нефтяные месторождения принадлежат американским компаниям, что предоставляет весьма опасную почву для политико-экономических манипуляций.

- несмотря на стремление России стать полностью независимой космической державой, основным космодромом пока еще остается очень удобный Байконур. И хотя, по условиям долгосрочной аренды, это территория России, где действуют российские законы, дискуссии о принадлежности территории площадью 6000 км2 периодически вспыхивают и удержать статус-кво удается только потому, что в нее пока еще активно не вмешивались сторонние игроки.

Резюме.

На мой взгляд, России следует превентивно обратить внимание на Казахстан, дабы он не превратился во вторую Украину, а что еще хуже – во вторую Чечню. С поправкой, естественно, на статус региона, не являющегося формально внутрироссийским, но имеющим значительное русское население, которому, в случае непредсказуемого (на самом деле, вполне предсказуемого) развития событий, грозит большая опасность.

А что касается Украины, то заметное охлаждение к ней США с потенциальным переключением внимания на другой постсоветский регион, которым, на мой взгляд, как раз вполне может стать Казахстан, укладывается в два аспекта:

1. Усталость Запада (и США) от непредсказуемости и неуправляемости черной дыры и страны-кидалы (по Саакашвили), выразившаяся в оценке ее стратегической бесперспективности в качестве мощного антироссийского тарана. Семь лет – большой срок для понимания и принятия соответствующего решения: все, больше спонсоров для поддержки Украины нет, а все, что уже выдано, подлежит неукоснительному возврату. Тем более, что вдруг выяснилось – Украина платит миллионы даже за те средства МВФ, которые ей не были выданы ввиду провала в исполнении программы реформ по западным лекалам.

2. Объявление Госдепом концепции отхода от прямого участия в госпереворотах в других странах по причине большой затратности для бюджета. На практике это означает, что одновременные дорогостоящие усилия по дестабилизации двух и более постсоветских регионов впредь для Америки не по силам, что уже выразилось в значительном ослаблении хватки в Белоруссии. Тем более, что сама Россия, как показал Карабах, в критический момент вполне готова решительно вмешаться и погасить любой вспыхнувший конфликт, даже если он не касается впрямую ее самой. Также, как, по всем признакам, готова решительно вмешаться в случае резкого обострения войны на Донбассе, куда толкают уже никому ненужную Украину для последнего решительного броска с предсказуемыми последствиями для ее государственности.

В общем, Украину, по всем признакам, сливают, причем явно и не скрывая главной цели, которая, собственно, не скрывалась с самого начала: втянуть, наконец, Россию в войну до "последнего украинца", а самим наблюдать со стороны, размахивая санкционной дубиной и постепенно раскачивая другой значимый постсоветский регион, где далеко не все зависит от позиции России, но и, в значительной степени, от здравомыслия местных элит.

Александр Дубровский

Елена Панина, директор Института Русских стратегий – РУССТРАТ: Приглашаю всех на мой личный telegram-канал. Наиболее острые проблемы экономики России, деятельность Госдумы, новые законопроекты, оценка геополитических процессов в мире, роль России в этих процессах – обо всем этом Вы сможете прочитать в ТГ-канале https://t.me/EvPanina . Читаем, подписываемся!

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Источник - РУССТРАТ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615934820
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