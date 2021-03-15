Пятилетка по-пекински: Китай может себе позволить не ВВП наращивать, а о людях думать? -М.Морозов

07:39 17.03.2021 Такое "падение" экономики Москве может только сниться

Михаил Морозов



Итак, сессия Всекитайского собрания народных представителей КНР приняла новый, четырнадцатый по счету пятилетний план развития до 2025 года и стратегию развития до 2035 года.



Можно сказать, что произошла сенсация, которую предпочитают не замечать за рубежом: ежегодный темп роста ВВП определен словосочетанием: "на уровне более 6 процентов". Сами китайцы, говоря об этом, скромно оправдываются: мол ситуация сложная, определять до десятой доли ежегодный рост ВВП затруднительно. Несомненно, это даст повод критикам вновь заговорить "о замедлении Китая". В России, как это уже бывало, наверняка появятся обвинения в адрес Китая, который "заражает своим падением нашу экономику". Но такое "падение" (рост не ниже 6 процентов ВВП) нам может только сниться. В 2020 году по официальным данным Росстата, ВВП России опять снизился на 3,1 процента. За это никто не несет ответственности, наверху кивают на "объективные трудности", а высокие чиновники, занимающиеся экономикой, разъезжают на шикарных лимузинах и пользуются всеми другими незаслуженными привилегиями. В текущем году в связи с ростом мировых цен на нефть, от которых зависит российский бюджет, не исключено, что ВВП России подрастет. Но скажется ли это на уровне жизни россиян? В Китае же за такие результаты работы можно запросто оказаться за решеткой, не говоря уже об увольнении с позором.



И вот в КНР произошла своего рода революция. Впервые крупнейшая социалистическая страна с плановой экономикой, да еще на пике своего развития и движения к глобальному доминированию объявляет о том, что не будет гнаться за цифрами развития, а займется качественным ростом. Вообще говоря, такой подход к развитию - будущее всего человечества, если оно еще не окончательно сошло с ума. Ведь в замкнутой системе (а планета Земля именно такова) с ограниченными ресурсами бесконечного развития не может быть или же оно приведет к гибели системы.



Китай, который даже в пандемийный год, когда все "падали" "вырос" на 2,3 процента, впервые смещает акцент своего движения на качество развития. Прежде всего это повышение благосостояние населения, структурные реформы, инновации, зеленое развитие, словом повышение качества работы и жизни. Впрочем, Всемирный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Китая в текущем году в размере 8,1 процента, Всемирный банк - 7,9. Может быть, оно так и случиться, многое зависит и от мировой коньюнктуры, ведь Китай крупнейший в мире производитель, экспортер и глобальный импортер. Можно не сомневаться, что такими темпами Китай выполнит цель, поставленную в стратегии развития до 2035 года - удвоение ВВП. (Вспомним о нашем пресловутом удвоении, которое так и не состоялось). В Китае же отсутствие сверхвысоких и жестких целевых показателей по росту ВВП позволит местным властям не думать о них, а заняться прежде всего качеством жизни населения, инновациями, структурными реформами, на что нацеливает их "партия и правительство".



В рамках политики "двух циркуляций", когда ускоренное развитие внутреннего рынка и потребления сочетается с высоким уровнем международных экономических связей, фокус все-таки будет сделан на первой позиции. Стратегия двойной циркуляции - не новость. Она была разработана как ответ на обострившееся политическое, экономическое и технологическое давление на КНР со стороны западных стран, прежде всего США. Стратегия продемонстрировала свою правильность и актуальность и будет продолжена, тем более, что она позволяет сместить акценты на качественное развитие. В связи с этим вместо процентов роста ВВП определены другие ориентиры. Для обеспечения стабильного повышения уровня жизни индекс потребительских цен будет сдерживаться на отметке 3%. (Как известно, в России инфляция вышла за пределы "целевого показателя" 4%.) С другой стороны уровень безработицы будет удерживаться на уровне 5,5%. Для этого будет создано 11 млн новых рабочих мест. А около 50 млн жителей удаленных районов будут переселены ближе к цивилизации - в города и крупные поселения.



Правительство КНР поддержит 270 млн рабочих-мигрантов, которые едут в города из сельской местности на заработки. Как заявил премьер Госовета КНР Ли Кэцян, это станет одним из приоритетных направлений работы в 2021 году: государство не только обеспечит их занятость, но и расширит их доступ к системе социального обеспечения и медицинским услугам, которыми пользуются жители городов.



Напомним, в Китае действует стратегия развитии транспортной инфраструктуры, которая базируется на принципе "1−2-3". Это означает, что время в пути между соседними городами не должно превышать часа, между соседними регионами - не более двух часов, а в любую точку страны можно будет добраться за три часа. Текущая пятилетка - ключевой период реализации этой стратегии. Для этого продолжится развитие скоростного железнодорожного транспорта, строительство региональных аэропортов, скоростных шоссейных дорог. Как тебе такое министр транспорта Российской Федерации?



Большое внимание в Китае будет уделяться таким аспектам, как повышение качества и доступности медицинского обслуживания. За пятилетку число врачей увеличится почти на полмиллиона. Как результат - повышение средней продолжительности жизни на 1 год. Особый фокус - на повышение биологической и эпидемиологической безопасности: разработка вакцин, использование искусственного интеллекта в моделировании и прогнозировании угроз и так далее.



Отличие нового пятилетнего плана - переход на инновационное развитие как драйвер всей экономики. Достаточно сказать, что по плану 14-ой пятилетки, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки вырастут в текущем году более, чем на 10%, а в среднем ежегодно этот показатель будет расти на 7%. При этом расходы на фундаментальные исследования составят около 8% от всех затрат на НИОКР в ближайшие пять лет. В 2025 году Китай потратит на НИОКР 580 миллиардов долларов и выйдет в абсолютные лидеры по этому показателю. На данный момент столько на исследования не тратит никто, даже США. Нам такие траты не осилить никогда, да у нас об этом никто и не думает. У нас обратная тенденция. В текущем году траты на НИОКР в бюджетных расходах сократятся на 6,3 процента, в будущем году - еще на 4,3%. В абсолютных цифрах траты на НИОКР в России колеблются в районе 6 млрд долларов. Сравнения очевидны.



Продолжается реализация программы "Made in China - 2025", начатой в 2015 году и ставившей цель обеспечить на 70% потребностей в ключевом сырье, технологиях и продукции за счет внутренних ресурсов. Китайское импортозамещение идет полным ходом, чтобы, как говорят китайские власти, обеспечить полный суверенитет страны, беспрепятственное развитие и опять же повышение благосостояния населения. Китай уже стал лидером в таких ключевых технологиях, как квантовая связь и квантовые компьютеры, сети 5 G, суперкомпьютеры и так далее. Китайская космическая программа, которая не уступает американской, полностью автономна.



Премьер Ли Кэцян на сессии ВСНП заявил, что Китай должен как можно скорее сократить зависимость от иностранных технологий и заменить их своими. Это один из важнейших пунктов долгосрочных целей до 2035 года. Для поддержки национального хай-тека власти будут углублять сотрудничество гражданского сектора экономики и военно-промышленного комплекса, поощрять высокотехнологические компании, предоставлять льготы и снижать налоговую нагрузку за патенты, научно-исследовательские и конструкторские работы и так далее.



Еще один приоритет - "зеленое" развитие, решение экологических проблем, которое рассматривается в контексте общего повышения качества жизни. В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин на Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Для выполнения этой задачи КНР к 2030 году должна достичь пика выбросов парниковых газов в атмосферу. Поэтому на ближайшую пятилетку поставлена цель - снизить энергоемкость экономики на 13,5%. Для этого за пять лет планируется увеличить мощности атомной энергетики на 20 ГВт. А возобновляемые источники энергии дадут к концу пятилетки 1200 ГВт. Уже сейчас КНР - лидер по приросту мощностей альтернативной энергетики в мире. На КНР приходится 30% от мировых энергомощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. Китай - первый в мире по числу установленных ветряков, солнечных электростанций и ГЭС. КНР обеспечивает 71% глобального производства солнечных батарей, поставляя их в 200 с лишним стран мира. На Китай приходится 41% глобального производства ветряных электрогенераторов. К 2020 году неископаемые источники энергии обеспечивали 15,3% энергопотребления в КНР. К концу пятилетки Китай станет мировым лидером по выработке электроэнергии от ВИЭ.



Улучшить общую экологическую ситуацию поможет увеличение площади лесов. Китая является мировым лидером по посадке новых лесов и восстановлению старых. К 2025 году 24,1% территории страны должна быть покрыта лесными массивами. На данный момент этот показатель составляет 23.2%. У нас леса горят, и их вырубают, в Китае - сохраняют и приумножают.



Другое направление улучшение экологии - переход на электромобили. Уже сейчас КНР - самый большой рынок в мире по продажам электромобилей. В 2020 году их было продано в Китае 1 206 610 единиц- 40 процентов мировых продаж. И лидерство Китая по производству этих авто будет укрепляться. В КНР массово продаются электромобили по цене около 350 тыс. рублей. А американская Teslа наращивает мощности своих заводов в Китае, на которых производятся премиальные варианты электромобилей. Любопытно, что все это покупают китайские граждане. А вы можете позволить себе электромобиль? Такое, вот, качество и количество новой китайской пятилетки



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд" Источник - svpressa.ru

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