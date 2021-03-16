Разграбление сирийской нефти продолжается, - Дм.Седов

07:50 17.03.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 16.03.2021

Вокруг сирийской нефти

Разграбление Сирии



В феврале – марте в Сирии наступило обострение боевых действий в борьбе за контроль над нефтегазовыми полями и объектами нефтепереработки.



Наиболее напряженная ситуация складывается в провинции Идлиб и на севере провинции Алеппо, где нефтяные поля и перерабатывающие мощности контролируются протурецкой Сирийской национальной армией (SNA). SNA организовала бесперебойную добычу и переработку сирийской нефти и бензовозами доставляла ее в Турцию с целью сбыта по демпинговым ценам. С февраля, однако, нефтеперерабатывающие мощности и колонны бензовозов стали регулярно подвергаться массированным обстрелам со стороны сирийской правительственной армии, в том числе оперативно-тактическими ракетами "Точка". Масштаб атак возрастал, и 11 марта ракеты одним ударом уничтожили 200 нефтевозов, 20 перерабатывающих установок и другую инфраструктуру. В селении неподалеку от города Джераблус заряды попали в склад горючего и вызвали пожар, пламя которого достигало высоты 300 метров. Пожар тушили около суток, убытки исчисляются многими миллионами долларов.



В тот же день был нанесен ракетный удар по нефтеперерабатывающим мощностям в Тахрине. Здесь также возник сильный пожар, который тушили сотни волонтеров и 50 пожарных расчетов. Дамаск не случайно избрал район Алеппо главным направлением удара. Здесь находится последний очаг сопротивления джихадистов. На контролируемой ими территории в провинциях Алеппо и Идлиб проживает около 4 млн. жителей. Прекращение снабжения горючим приведет к обострению ситуации в населенных пунктах и дефициту бензина у боевиков. По сообщениям СМИ, в атаках использовались не только ОТР "Точка", но и системы залпового огня "Ураган", а также российские ударные беспилотники "Орион".



По мнению израильского аналитика Зета Францмана, обстрелы имеют и политическую цель. Они призваны показать, что Дамаск и Москва придают первостепенное значение развитию ситуации в Идлибе и турецкое присутствие здесь не может продолжаться бесконечно. Наряду с нефтеперерабатывающими мощностями целью ударов стали базы и лагеря джихадистов.



В начале марта 2020 года, когда резко активизировались бои и правительственная армия потеснила джихадистов в Идлибе, заняв почти половину "зоны деэскалации", В. Путин и Р. Эрдоган согласовали режим перемирия. При этом президент САР Б. Асад заявил, что, если Турция и США не покинут Сирию, он продолжит применять силу. Российские военные доставили на своей технике в Аль-Тавру поблизости от Ракки бойцов сирийской Пятой бронетанковой дивизии. Сирийцы взяли под контроль два нефтегазовых месторождения и нефтеперерабатывающие мощности. Эти месторождения ранее давали 6 тыс. баррелей нефти в сутки, но сейчас их производительность опустилась до 2 тыс. баррелей. Однако на фоне дефицита горючего такое количество также представляет для Сирии значительный объем. Расположенное здесь же газовое месторождение дает 3 млн. кубометров газа а день, или 2 тыс. тонн газового конденсата.



Наиболее богаты нефтью и газом в Сирии контролируемые курдами провинции Дейр-эз-Зор и Хасака. После прихода к власти в США администрации Байдена США ввели в эти районы дополнительные войска и технику. Очередная колонна из 45 военных грузовиков и бронеавтомобилей вошла в Сирию 13 марта из Турции. По заявлениям представителей Пентагона, войска стягиваются для предотвращения захвата нефтяных полей террористами.



Однако эти заявления не убеждают, учитывая признание бывшего госсекретаря М. Помпео в том, что американские нефтяные компании работают на северо-востоке Сирии в сотрудничестве с курдами из Сирийских демократических сил (SDF). В Дамаске признание Помпео вызвало возмущение, сирийское правительство квалифицирует это как разграбление национального богатства. В СМИ курсируют сведения, что США перемещают лагеря с пленными джихадистами на сирийскую границу, рассматривая это как резерв для будущих атак. В марте, по сообщению сирийского государственного агентства SANA, из провинции Хасака начали уходить в Ирак колонны американских грузовиков с сирийским зерном, охраняемые курдами из SDF. Кроме этого, США взяли под свой контроль гуманитарную помощь ООН в Сирии и распределяют ее среди боевиков радикальной исламской организации Takfiri.



Обстановка вокруг сирийской нефти продолжает нагнетаться. Видимо, после завершения очистки провинции Идлиб от террористов Дамаск встанет перед необходимостью решения "курдского вопроса" вместе с проблемом разграбления сирийских национальных богатств американскими хозяевами курдов.