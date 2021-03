Проект нового узбекского алфавита представлен для обсуждения. Букву "c" ("ц") решено не включать

07:52 17.03.2021

Проект нового узбекского алфавита на латинской графике опубликован для обсуждения. В нем, как ожидается, появятся буквы "ş", "ç", "ŏ" и "ğ" и сохранится сочетание "ng". Букву "c" ("ц") решено не включать.



Проект закона, которым будет утвержден новый узбекский алфавит, основанный на латинской графике, представлен для обсуждения. Оно продлится до 31 марта.



В документе, подготовленном Академией наук Узбекистана, алфавит представлен 28 буквами, 1 буквосочетанием (ng) и 1 апострофом (обозначает твердый знак). В действующем законе, принятом 2 сентября 1993 года, алфавит состоит из 26 букв, 3 буквосочетаний (ng, sh и ch) и апострофа.



Нажмите для увеличения.



Реклама на Газета.uz

Главным и давно ожидаемым изменением, помимо отказа от буквосочетаний для букв "ш" и "ч" в пользу "ş" и "ç", является замена букв с перевернутым апострофом - "oʻ" и "gʻ" для обозначения "ӯ" и "ғ" - на буквы "ŏ" и "ğ".



Напомним, буквы с диакритическими знаками присутствовали в первой версии узбекского алфавита от 1993 года, но в 1995-м были выведены из него вместе с буквой "c" ("ц").



Осенью 2018 года мы уже писали, что созданная для усовершенствования алфавита рабочая группа приняла решение не возвращать в алфавит букву "n̅" для звука "нг", оставив сочетание "ng", а также букву "c" для кириллической "ц", которая присутствует только в заимствованных из других языков словах. Звук "ц" по-прежнему предлагается обозначать буквой "s" или сочетанием "ts" в зависимости от места звука в слове.



При этом в варианте, предложенном рабочей группой в мае 2019 года (он тогда был назван "окончательным"), предлагалось вернуть букву "c" (ц), а сочетание "ng" исключить (для справки: в каракалпакском алфавите "ц" обозначается буквой "c").



Аналогами кириллических букв "е", "ю" и "я" останутся "ye" (после согласной - "e"), "yu" и "ya".



10 февраля Кабинета министров Узбекистана утвердил "дорожную карту" по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Напомним, документом намечены обновление законодательства об алфавите, а также перевод на новый алфавит с 2022 года вебсайтов, документов и СМИ, выпускающихся на узбекском языке.



С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, должна быть внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.



20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать "дорожную карту".