 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.03.2021
10:07  Узбекистан. Поднимется ли волна …, - Б.Мусаев
09:41  Д.Ашимбаев: У Казгосаппарата сразу три "слабых места" – планирование, реализация и контроль
09:35  Коронавирус не помеха: Таджикистан готовится праздновать Навруз
09:34  Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве, - Н.Портякова
09:20  Двигатели прогресса: как США и Китай делят главный украинский завод, - И.Кармазин
09:16  Китайские ЧВК в Кыргызстане. Как закончится государственность? - Ст.Притчин
09:14  В Казахстане выросло поколение несогласных, - Г.Илеуова

08:50  В Москве скончался таджикской литературовед Шавкат Ниязи
08:12  Казатомпром не смог продать три свои дочерние компании на аукционе на понижение цены
07:58  Парламент Аркадагии учредил почетные звания "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод"
07:52  Проект нового узбекского алфавита представлен для обсуждения. Букву "c" ("ц") решено не включать
07:50  Разграбление сирийской нефти продолжается, - Дм.Седов
07:44  Пандемии в Кыргызстане ровно год - коррупция, бедность, крах режима
07:39  Пятилетка по-пекински: Китай может себе позволить не ВВП наращивать, а о людях думать? -М.Морозов
01:47  Казахстан погружается в зону геополитического риска
01:44  Климатические изменения и Таджикистан: проблемы и решения, - К.Сирожидинов
00:30  Ункур-Тоо и анклав Сох. "Живые" границы Кыргызстана, - В,Гунгер
Вторник, 16.03.2021
20:39  Почему Байден должен отменить китайские пошлины Трампа? - Шан-Цзинь Вэй
20:35  Русский парень поселился в глухой китайской деревне и разбогател
20:32  100 лет назад в Монголии праздновали освобождение от китайцев
20:29  Гибель "Струмы": как британскую подлость хотят прикрыть "русским зверством" (тайны истории)
17:14  Саррадж мирно передал бразды правления Ливией "временному президенту" Абдельхамиду Дбейба
16:54  УкрПауки. Зеленский начал зачищать людей Коломойского
16:23  Награды VI Всемирного фестиваля азиатского кино уехали в Пакистан и Гонконг
15:58  Кто размотал "Фонд развития Иссык-Кульской области"? Вот и давай им денег..
15:45  Детка - за репку. Сын теневого правителя Киргизии Камчы Ташиева полез в депутаты Джалал-Абада
15:42  Право на забастовки в Узбекистане под запретом?
15:01  Позорище. В Питере открылась выставка мазни сожительницы экс-МО Васильевой
12:34  Пифагоровы штаны... Казахстанская наука скорее мертва, чем жива
12:31  "Мы стали заложниками ситуации", - старший зять Казахстана Кулибаев едва пережил пандемию
11:54  Бархатный революционер: как Бернардо Бертолуччи пришел от марксизма к буддизму
11:49  Яна Лысенко (Бишкекская цифровая художница): "Рисую то, что чувствую…"
11:14  Разрешите заложить: как строительные компании "разводят" доверчивых казахстанцев, - О.Золотых
11:10  У Кыргызстана и Казахстана будет общая система реагирования на землетрясения
11:01  Катар обещает построить в Бишкеке девятиэтажный медцентр за $9,2 млн . Просто так?
10:46  Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам
10:42  "Гонений на политиков и журналистов отныне не будет", - Жапар Бугунский обещает быть добрым ханом
10:31  Из Beeline Uzbekistan разбегаются топ-менеджеры. Гиблое место?
10:28  "Умер" градообразующий для казахского Аркалыка бокситовый комбинат. Машкевич выгреб последнее
10:26  Неугомонные КазЧинуши изобрели и внедряют "социальные кошельки". Кому на пользу?
09:32  Армия зомби. Культура отмены – Америка формирует новый человеческий вид, - В.Кудрявцев
09:29  Станет ли Китай лидером искусственного интеллекта? - А.Потеряйко
09:27  Протесты в США: кто эти люди? - Авигдор Эскин
09:17  Китайцы в Мьянме попали под раздачу. Демонстранты подозревают Пекин в поддержке хунты, - В.Скосырев
08:55  Путин назначил Медведева своим замом по науке и образованию. Денег нет, но народ держится...
00:32  Китайский экспресс набирает ход. Макропоказатели рванули вверх, - "Къ"
00:26  Анклав Сох и Ункур-Тоо. О чем на самом деле договорились Жапаров и Мирзиеев
00:20  Пессимизм и тревожность казахстанцев растут, - Г.Илеуова
00:07  США открывают второй фронт. Антикитайский альянс должен обеспечить безопасность в Юго-Восточной Азии, - "НГ"
00:01  В Нур-Султане с 21/03 вводят локдаун
Понедельник, 15.03.2021
22:27  Действующий министр обороны Киргизии Омуралиев за махинации с квартирами осужден к штрафу 5 млн сомов (без отстранения от должности!)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Проект нового узбекского алфавита представлен для обсуждения. Букву "c" ("ц") решено не включать
07:52 17.03.2021

Проект нового узбекского алфавита на латинской графике опубликован для обсуждения. В нем, как ожидается, появятся буквы "ş", "ç", "ŏ" и "ğ" и сохранится сочетание "ng". Букву "c" ("ц") решено не включать.

Проект закона, которым будет утвержден новый узбекский алфавит, основанный на латинской графике, представлен для обсуждения. Оно продлится до 31 марта.

В документе, подготовленном Академией наук Узбекистана, алфавит представлен 28 буквами, 1 буквосочетанием (ng) и 1 апострофом (обозначает твердый знак). В действующем законе, принятом 2 сентября 1993 года, алфавит состоит из 26 букв, 3 буквосочетаний (ng, sh и ch) и апострофа.

Нажмите для увеличения.

Реклама на Газета.uz
Главным и давно ожидаемым изменением, помимо отказа от буквосочетаний для букв "ш" и "ч" в пользу "ş" и "ç", является замена букв с перевернутым апострофом - "oʻ" и "gʻ" для обозначения "ӯ" и "ғ" - на буквы "ŏ" и "ğ".

Напомним, буквы с диакритическими знаками присутствовали в первой версии узбекского алфавита от 1993 года, но в 1995-м были выведены из него вместе с буквой "c" ("ц").

Осенью 2018 года мы уже писали, что созданная для усовершенствования алфавита рабочая группа приняла решение не возвращать в алфавит букву "n̅" для звука "нг", оставив сочетание "ng", а также букву "c" для кириллической "ц", которая присутствует только в заимствованных из других языков словах. Звук "ц" по-прежнему предлагается обозначать буквой "s" или сочетанием "ts" в зависимости от места звука в слове.

При этом в варианте, предложенном рабочей группой в мае 2019 года (он тогда был назван "окончательным"), предлагалось вернуть букву "c" (ц), а сочетание "ng" исключить (для справки: в каракалпакском алфавите "ц" обозначается буквой "c").

Аналогами кириллических букв "е", "ю" и "я" останутся "ye" (после согласной - "e"), "yu" и "ya".

10 февраля Кабинета министров Узбекистана утвердил "дорожную карту" по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Напомним, документом намечены обновление законодательства об алфавите, а также перевод на новый алфавит с 2022 года вебсайтов, документов и СМИ, выпускающихся на узбекском языке.

С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, должна быть внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать "дорожную карту".

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615956720
Новости Казахстана
- Необходимо обеспечить динамику развития обрабатывающей промышленности – А. Мамин
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2021 года №116
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2021 года №128
- В Казахстане выросло поколение несогласия
- Ашимбаев: У нашего госаппарата сразу три "слабых места" – планирование, реализация и контроль
- В Мажилисе обсудили вопросы развития системы технического и профессионального образования
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2021г. составил 96%
- Казахские школы: почему русскоязычные проигнорируют призыв министра?
- "Светофор" Жандарбека Бекшина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  