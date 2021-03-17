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|Парламент Аркадагии учредил почетные звания "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод"
07:58 17.03.2021
В Туркменистане учредили звание "Заслуженный собаковод"
17 марта 2021,
Парламент Туркменистана принял законопроекты о создании почетных званий "Заслуженный собаковод" и "Народный собаковод".
Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода со ссылкой на местную государственную прессу, пишет Служба Новостей Центральной Азии.
Депутаты связали учреждение званий с усилиями президента Гурбангулы Бердымухаммедова "по сохранению и популяризации национального историко-культурного наследия". Президент лично отсмотрел предложенные эмблемы для почетных собаководов и медаль "Туркменский смелый алабай года" для победителя запланированного первого в истории страны конкурса красоты для собак породы алабай (среднеазиатской овчарки).
Государственные медиа продолжают пропагандировать имидж главы государства в качестве знатока и любителя алабаев, напоминает Туркменская служба РС. Бердымухамедов пишет о них книги и посвящает им стихи и песни. СМИ страны утверждают, что президентская книга "Туркменский алабай" играет важную роль в "жизни и судьбе народа".
10 ноября в Ашхабаде был открыт гигантский золоченый памятник алабаю. Сын президента и его предполагаемый наследник возглавляет Ассоциацию туркменских алабаев.
Одновременно муниципальные власти массово уничтожают бездомных собак и кошек, в том числе любимой президентом породы, оказавшихся на улице из-за экономического кризиса.