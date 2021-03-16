Казатомпром не смог продать три свои дочерние компании на аукционе на понижение цены

08:12 17.03.2021

16 марта 2021,



Торги не состоялись из-за отсутствия участников.

Вторые в этом году торги по продаже дочерних компаний "Казатомпрома" (ТОО "МК "KazSilicon", ТОО "Astana Solar" и ТОО "Kazakhstan Solar Silicon"), как и предшествующие, не состоялись.



На 12 марта был запланирован дополнительный аукцион по продаже Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon и комбината "KazSilicon", который должен был пройти в формате торгов на понижение цены. Однако из-за отсутствия участников реализовать активы не удалось. Напомним, стартовая цена на ТОО "Astana Solar" составляла 10 144 134 000 тенге, ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" – 16 762 065 000 тенге, металлургического комбината "KazSilicon" – 2 121 000 000 тенге.



После неудачной попытки продать три свои дочерние компании Казатомпром изменил условия аукциона

Аукционы по продаже трех "дочек" Казатомпрома не состоялись

В мае 2019 года, нацкомпания сообщала о подписании договора купли-продажи ТОО "МК "KazSilicon", ТОО "Astana Solar" и ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" с консорциумом стратегических инвесторов, в который вошли компания "Ядран Солар" (РФ), ЕСМ Greentech (Франция) и Kasen/Canadian Solar (КНР). Однако договор был расторгнут из-за несоблюдения консорциумом некоторых отлагательных условий. Отношения компании с потенциальным покупателем были прекращены.