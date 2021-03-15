|В Москве скончался таджикской литературовед Шавкат Ниязи
08:50 17.03.2021
В Москве на 92 году жизни ушел из жизни Шавкат Ниязи, ученый-литературовед, брат известного таджикского писателя Фотеха Ниези.
Имомуддин Саттори, посол Таджикистана в РФ, со ссылкой на родных ученого сообщил, что Шавкат Ниязи скончался 14 марта у себя дома в результате сердечного недуга. По его словам, семье покойного было передано соболезнование президента Таджикистана Эмомали Рахмона,
"Хуршед Нуъмонов, племянник Шавката Ниязи, сказал, что он перед кончиной попросил похоронить его рядом с супругой, на Битцевском кладбище", добавил дипломат.
Шавкат Ниязи – младший брат известного таджикского писателя Фотеха Ниязи, родился в Самарканде, и несколько десятилетий жил и творил в Москве. Он – выпускник Таджикского педагогического института, занимался исследованием истории таджикской классической и современной литературы.
В 1957 году ученый окончил аспирантуру в Москве и по рекомендации тогдашнего председателя Союза писателей Таджикистана, Народного поэта Таджикистана Мирзо Турсун-заде, был назначен советником таджикской литературы при Союзе писателей СССР.
В литературных кругах Шавката Ниязи называли послом таджикской литературы в Москве.
Известный таджикский литературовед, критик, заслуженный работник культуры Таджикской ССР и РСФСР, долгие годы работал и доцентом Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского.
Шавкат Ниязи - автор нескольких книг и монографии "Эпическая таджикская советская поэзия в годы Великой отечественной войны", которая была издана в 1968 году.