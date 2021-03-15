В Москве скончался таджикской литературовед Шавкат Ниязи

08:50 17.03.2021

В Москве на 92 году жизни ушел из жизни Шавкат Ниязи, ученый-литературовед, брат известного таджикского писателя Фотеха Ниези.



Имомуддин Саттори, посол Таджикистана в РФ, со ссылкой на родных ученого сообщил, что Шавкат Ниязи скончался 14 марта у себя дома в результате сердечного недуга. По его словам, семье покойного было передано соболезнование президента Таджикистана Эмомали Рахмона,



"Хуршед Нуъмонов, племянник Шавката Ниязи, сказал, что он перед кончиной попросил похоронить его рядом с супругой, на Битцевском кладбище", добавил дипломат.



Шавкат Ниязи – младший брат известного таджикского писателя Фотеха Ниязи, родился в Самарканде, и несколько десятилетий жил и творил в Москве. Он – выпускник Таджикского педагогического института, занимался исследованием истории таджикской классической и современной литературы.



В 1957 году ученый окончил аспирантуру в Москве и по рекомендации тогдашнего председателя Союза писателей Таджикистана, Народного поэта Таджикистана Мирзо Турсун-заде, был назначен советником таджикской литературы при Союзе писателей СССР.



В литературных кругах Шавката Ниязи называли послом таджикской литературы в Москве.



Известный таджикский литературовед, критик, заслуженный работник культуры Таджикской ССР и РСФСР, долгие годы работал и доцентом Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского.



Шавкат Ниязи - автор нескольких книг и монографии "Эпическая таджикская советская поэзия в годы Великой отечественной войны", которая была издана в 1968 году.